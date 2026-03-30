Bitmine Immersion Technologies anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,732 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,732 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 10.700 millones de dólares

Bitmine tiene 3.142.643 ETH en staking, lo que representa 6.300 millones de dólares a 2.005 dólares por ETH.

MAVAN (Made in America VAlidator Network) lanzó su solución de staking el 25 de marzo de 2026.

MAVAN es el principal destino de staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales, con un enfoque en la seguridad, el rendimiento y la resiliencia.

Bitmine ahora posee el 3,92% del suministro de tokens ETH, lo que representa más del 78% del camino hacia la "Alquimia del 5%" en tan solo 8 meses.

Bitmine posee 102 millones de dólares en ORBS, siendo ahora una de las pocas acciones cotizadas en bolsa en el mundo que ofrece a los inversores exposición directa a OpenAI.

Las criptomonedas de Bitmine, junto con el total de efectivo invertido y los "proyectos estrella" suman un total de 10.700 millones de dólares, incluyendo 4,732 millones de tokens ETH, un total de 961 millones de dólares en efectivo y otras criptomonedas.

Bitmine lidera a sus pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción como por la alta liquidez de negociación de las acciones de BMNR.

Bitmine es la centésima acción más negociada en Estados Unidos, con un volumen de negociación de 920 millones de dólares diarios (promedio de 5 días).

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 30 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine + efectivo total + "proyectos estrella" ascienden a un total de 10.700 millones de dólares.

A 29 de marzo de 2026 a las 18:00 (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 4.732.082 ETH a 2.005 dólares por ETH (NASDAQ: COIN), 197 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 102 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("proyectos estrella") y un total de 961 millones de dólares en efectivo. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,92% del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Al cumplirse la quinta semana de la guerra con Irán, Ethereum y las criptomonedas superaron al mercado en general, con Ethereum registrando un rendimiento 1.160 puntos básicos superior al de las acciones. Esto contrasta notablemente con el oro (un valor tradicional como reserva de valor), cuyo rendimiento ha sido inferior en más de 750 puntos básicos. Las criptomonedas están demostrando ser una buena reserva de valor en tiempos de guerra", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"La correlación inversa entre las criptomonedas (y las acciones) y el petróleo ha ido en aumento y se encuentra en los niveles más altos del último año. Esto es lógico. Hasta que los mercados de valores se sientan cómodos con la trayectoria futura de los precios del petróleo, el alza del crudo representa un obstáculo para las acciones y las criptomonedas. Y, en cierto modo, es probable que el criptoinvierno termine cuando el riesgo alcista para los precios del petróleo alcance su punto máximo", continuó Lee.

"Bitmine ha mantenido el ritmo creciente de compras de ETH durante las últimas cuatro semanas, ya que nuestro escenario base es que ETH se encuentra en las etapas finales del 'mini-criptoinvierno'. En la última semana, adquirimos 71.179 ETH en comparación con un promedio de 45.000 a 50.000 semanales anteriormente", declaró Lee.

Bitmine anunció el lanzamiento oficial de MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

A 29 de marzo de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 3.142.643 (6.300 millones de dólares a razón de 2.005 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine está totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa por apostar ETH es de 266 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,80%)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 177 millones de dólares. Estos 3,1 millones de ETH representan aproximadamente el 66% de los 4,7 millones de ETH que posee Bitmine. La tasa de staking compuesta de Ethereum (CESR, administrada por Quatrefoil) es del 2,79%, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,80% en 7 días", añadió Lee.

Bitmine, la criptomoneda que posee, se posiciona como la principal tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que cuenta con 762.099 BTC valorados en 51.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción asciende a 920 millones de dólares (promedio de 5 días, al 27 de marzo de 2026), lo que la sitúa en el puesto número 100 en Estados Unidos, por detrás de Freeport McMoRan (puesto número 99) y por delante de Delta Airlines (puesto número 101) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) representan una transformación para los servicios financieros en 2025, comparable a la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser superiores al oro.

El mensaje del presidente se puede encontrar aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para detalles adicionales, síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrathttps://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables para la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluida la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las que se detallan en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Puede consultar copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC en su sitio web: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que la ley lo exija.

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