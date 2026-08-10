Bitmine Immersion Technologies anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,81 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,81 millones de tokens y que sus tenencias totales de criptomonedas y efectivo ascienden a 11.600 millones de dólares

Bitmine posee el 4,8 % del suministro total de monedas ETH, que asciende a 120,7 millones.

Bitmine está al 96 % del camino hacia la 'Alquimia del 5 %' en tan solo 14 meses.

En julio, ETH superó al Nasdaq 100 en 2.500 puntos básicos, el mayor incremento desde julio de 2025, lo que refleja el fortalecimiento de los fundamentos de las criptomonedas.

Bitmine recompró 3 millones de acciones ordinarias la semana pasada y ha recomprado más de 19 millones de acciones acumuladas desde julio de 2026 en el marco de su programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares anunciado previamente.

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 Large-cap el 26 de junio de 2026.

Las acciones preferentes de Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP.

Bitmine tiene 5.067.309 ETH en staking, lo que representa 9.800 millones de dólares a un precio de 1.928 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino líder para el staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales.

Bitmine posee 69 millones de dólares en Eightco (NASDAQ: ORBS), que ahora es una de las pocas acciones cotizadas en bolsa en el mundo que proporciona a los inversores exposición indirecta a OpenAI.

Bitmine Crypto + Total Efectivo y Valores Negociables + "Moonshots" suman un total de 11.600 millones de dólares, incluyendo 5,81 millones de tokens ETH, un total de efectivo y valores negociables de 104 millones de dólares y otras tenencias de criptomonedas.

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH.

NORWALK, Conn., 10 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine, efectivo total y valores negociables, más proyectos ambiciosos, ascienden a un total de 11.600 millones de dólares.

A 9 de agosto de 2026 a las 18:30 (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 5.805.238 ETH a 1.928 dólares por ETH (según Coinbase), 209 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 69 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo y valores negociables de 104 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,8 % del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Nos decepciona que la Ley CLARITY no se someta a votación en el Senado antes del receso de agosto, pero los mercados financieros parecen estar más centrados en los recientes datos de inflación y empleo, que muestran una menor inflación. La probabilidad de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre ha caído del 75 al 40 %", declaró Thomas 'Tom' Lee, presidente de Bitmine. "Prevemos que la mejora de las condiciones financieras impulsará el mercado de las criptomonedas".

"Desde que Bitmine adoptó una estrategia de Ethereum Treasury el 30 de junio del año pasado, el considerable rendimiento superior de ETH frente a Bitcoin (mensual) ha ido seguido, por lo general, de un mejor rendimiento de las acciones de Bitmine frente a ETH durante el mes siguiente. En julio, ETH superó a Bitcoin en 1.100 puntos básicos, de forma similar a julio de 2025, diciembre de 2025 y marzo de 2026, y en esos casos, las acciones de Bitmine experimentaron un fuerte rendimiento superior a ETH en los dos meses siguientes", continuó Lee.

"Seguimos considerando que las acciones ordinarias de Bitmine están infravaloradas, y la compañía recompró 3 millones de acciones la semana pasada, lo que eleva el total de recompras de acciones ordinarias a más de 19 millones desde principios de julio. Esta recompra sigue siendo la mayor jamás realizada por cualquier DAT (Digital Asset Treasury) de Ethereum, Bitcoin o criptomonedas", continuó Lee. Desde el 1 de julio de 2026, Bitmine ha recomprado 19,1 millones de acciones ordinarias en el marco del programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares previamente autorizado.

"Durante la última semana, adquirimos 7.391 ETH. Bitmine ha comprado ETH todas las semanas desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025, hace aproximadamente 14 meses", declaró Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el último Mensaje del Presidente (enlace aquí) correspondiente a julio de 2026. El título del Mensaje es "ETH es la cura para el Inquietante Valle de la Riqueza".

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

A 9 de agosto de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 5.067.309 (9.800 millones de dólares a razón de 1.928 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la apuesta de ETH es de 294 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,63 %)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 257 millones de dólares. Y estos 5,1 millones de ETH representan el 87 % de los 5,81 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,63 % en 7 días", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc., que según se informa posee 842.138 BTC valorados en aproximadamente 59.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) transformarán los servicios financieros en 2026 tanto como la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó el dólar estadounidense del patrón oro hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser mejores que el oro.

El mensaje del Presidente puede consultarse aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) y sus filiales ("Bitmine" o la "Compañía") es una empresa de infraestructura de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. La Compañía proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional, a través de la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación, además de sus actividades de minería de bitcoin. Bitmine mantiene activos digitales estratégicamente, generando rendimientos sobre dichas tenencias para respaldar la liquidez y la formación de capital. Durante 2025, la Compañía amplió sus capacidades de infraestructura blockchain, incluyendo el desarrollo e implementación de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la Compañía también incluyen inversiones en oportunidades blockchain en fase inicial (inversiones 'moonshot') y servicios auxiliares de minería, alojamiento y consultoría.

Para detalles adicionales, síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, según enmendada. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son puramente históricas y generalmente se pueden identificar por términos como "espera", "proyecta", "tiene la intención", "planea", "cree", "anticipa", "estima", "pronostica", "objetivos", "metas", "puede", "podrá", "podría", "debería" o expresiones similares, o la negación de dichos términos, u otra terminología comparable. Este comunicado de prensa contiene específicamente declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas: (i) el objetivo de la Compañía de adquirir el 5% del suministro total de ETH (la iniciativa "Alquimia del 5 %) y declaraciones con respecto a su progreso hacia este objetivo; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y tesorería de la Compañía, incluidas las declaraciones sobre las continuas adquisiciones semanales de ETH y el estatus de la Compañía como la mayor tesorería de ETH del mundo; (iii) las operaciones de staking de la Compañía, incluidas las recompensas anuales proyectadas de staking de ETH de aproximadamente 294 millones de dólares (suponiendo que el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios de staking a gran escala), los ingresos anuales proyectados actuales de staking de aproximadamente 257 millones de dólares y el rendimiento a 7 días del 2,63 % (anualizado); (iv) la expansión prevista de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase; (v) el programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares de la Compañía, incluidas las declaraciones sobre la ejecución, el tamaño y el valor potencial de acumulación de dicho programa; (vi) las opiniones de la gerencia sobre la valoración de las acciones comunes de la Compañía y las expectativas sobre el rendimiento futuro del precio de las acciones en relación con ETH y otros activos digitales; (vii) expectativas con respecto a la relación entre el rendimiento de ETH frente a Bitcoin o el Nasdaq 100 y el rendimiento posterior de las acciones de la Compañía; (viii) declaraciones con respecto al impacto de los factores macroeconómicos, incluida la política de la Reserva Federal, los datos de inflación y las condiciones del mercado laboral, en los mercados de activos digitales y las condiciones financieras; (ix) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son transformadores para los servicios financieros; (x) declaraciones con respecto a la inversión de la Compañía en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) como una exposición indirecta a OpenAI; y (xi) el crecimiento futuro, el avance y la dirección estratégica de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía y las capacidades de infraestructura de blockchain.

Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, entre otros: la extrema volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales, incluidos ETH y Bitcoin; cambios en las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación de las acciones comunes y las acciones preferentes de la Serie A de la Compañía; la capacidad de la Compañía para ejecutar con éxito su estrategia de adquisición de activos digitales y alcanzar sus objetivos de acumulación de ETH; la capacidad de la Compañía para financiar sus operaciones comerciales, operaciones de tesorería de Ethereum, expansión de MAVAN y actividades de recompra de acciones; riesgos operativos, de seguridad y tecnológicos asociados con las operaciones de staking y validación de la Compañía, incluidos fallos de red, violaciones de ciberseguridad y cambios de protocolo; competencia en las industrias de tesorería, staking y minería de activos digitales; la dependencia de la Compañía del personal clave, incluido el liderazgo ejecutivo; Novedades regulatorias que afectan a los activos digitales, la tecnología blockchain y las actividades de staking en los Estados Unidos y a nivel mundial, incluyendo la promulgación, implementación e interpretación final de la Ley GENIUS, la Ley CLARITY y otras leyes e iniciativas regulatorias pendientes; acciones de la SEC, la CFTC y otros organismos reguladores que afectan a los activos digitales y negocios relacionados; riesgos relacionados con las inversiones de la Compañía en oportunidades blockchain en etapa temprana (inversiones "moonshot"), incluyendo la inversión en Eightco Holdings; factores macroeconómicos, incluyendo la inflación, las tasas de interés, la política monetaria de la Reserva Federal y las condiciones económicas generales que afectan el sentimiento de los inversores hacia los activos digitales; cambios en el protocolo Ethereum, incluyendo la mecánica de staking, los requisitos de los validadores y las estructuras de recompensa; riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto potencial en los mercados de criptomonedas y la tecnología blockchain; el desempeño de proveedores de servicios, intercambios y custodios de terceros; riesgos relacionados con la concentración de los activos de la Compañía en monedas digitales; y los demás factores de riesgo descritos en los documentos presentados por la Compañía ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para la gerencia a la fecha de este comunicado y reflejan las expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones actuales de la gerencia, así como sus suposiciones y creencias sobre eventos futuros. Los resultados reales pueden variar sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a diversos factores, incluidos los descritos anteriormente y en la sección de Factores de Riesgo del Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2025, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, los Informes Trimestrales de la Compañía en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados por la Compañía ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de estos documentos están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y en el sitio web de la Compañía en https://Bitminetech.io/investor-relations/. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Bitmine renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar, revisar o complementar cualquier declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, excepto cuando lo exija la ley o la normativa aplicable.

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