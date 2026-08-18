Bitmine Immersion Technologies anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,82 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,82 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 11.400 millones de dólares

Bitmine posee el 4,8% del suministro total de monedas ETH, que asciende a 120,7 millones.

Bitmine está al 96% del camino hacia la 'alquimia del 5%' en tan solo 14 meses.

En julio, ETH superó al Nasdaq 100 en 2.500 puntos básicos, el mayor incremento desde julio de 2025, lo que refleja el fortalecimiento de los fundamentos de las criptomonedas.

Bitmine recompró 1,7 millones de acciones ordinarias la semana pasada y ha recomprado más de 20,8 millones de acciones acumuladas desde julio de 2026 en el marco de su programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares anunciado previamente.

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 Large-cap el 26 de junio de 2026.

Las acciones preferentes de Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP.

Bitmine tiene 5.067.309 ETH en staking, lo que representa 9.600 millones de dólares a 1.893 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino líder para el staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales.

Bitmine posee 73 millones de dólares en Eightco (NASDAQ: ORBS), que ahora es una de las pocas acciones cotizadas en bolsa en el mundo que proporciona a los inversores exposición indirecta a OpenAI.

Las criptomonedas de Bitmine, junto con el total de efectivo y valores negociables, y los proyectos "moonshots" suman un total de 11.400 millones de dólares, incluyendo 5,82 millones de tokens ETH, un total de efectivo y valores negociables de 78 millones de dólares y otras tenencias de criptomonedas.

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 18 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que las tenencias de criptomonedas de Bitmine, efectivo total y valores negociables, más proyectos ambiciosos, ascienden a un total de 11.400 millones de dólares.

A fecha de 16 de agosto de 2026 a las 21:30 (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.815.164 ETH a 1.893 dólares por ETH (según Coinbase NASDAQ: COIN), 210 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 73 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo y valores negociables de 78 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,8 % del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Nos alienta ver que la relación ETH/BTC se sitúa en 0,02994 y sigue en aumento. Esta relación ha superado la tendencia a la baja a largo plazo de los últimos años y, en nuestra opinión, es una señal de que los mercados están empezando a presenciar la materialización de la tokenización y las aplicaciones de IA automatizada, lo que debería beneficiar a Ethereum", comentó Thomas 'Tom' Lee, presidente de Bitmine. "Prevemos que la mejora de las condiciones financieras impulsará el mercado de las criptomonedas".

"Esta relación ETH/BTC ha aumentado durante los ciclos alcistas de las criptomonedas, impulsada por el creciente uso de Ethereum en relación con Bitcoin. Estos ciclos anteriores fueron impulsados por las ICO (2017-2018), los NFT (2020-2021) y las stablecoins (2025). En este próximo ciclo de criptomonedas, vemos que la relación ETH/BTC aumenta, impulsada por la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y por la IA con agentes que utilizan cadenas de bloques", continuó Lee.

"Seguimos considerando que las acciones ordinarias de Bitmine están infravaloradas y la compañía recompró 1,7 millones de acciones la semana pasada, lo que eleva el total de recompras de acciones ordinarias a más de 20,8 millones desde principios de julio. Esta recompra sigue siendo la mayor jamás realizada por cualquier DAT (Digital Asset Treasury) de Ethereum, Bitcoin o criptomonedas", añadió Lee. Desde el 1 de julio de 2026, Bitmine ha recomprado 20,8 millones de acciones ordinarias en el marco del programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares previamente autorizado.

"Durante la última semana, adquirimos 9.926 ETH. Bitmine ha comprado ETH todas las semanas desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025, hace aproximadamente 14 meses", afirmó Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el último Mensaje del Presidente (enlace aquí) correspondiente a julio de 2026. El título del Mensaje es "ETH es la cura para el Valle Inquietante de la Riqueza".

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

A 16 de agosto de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 5.067.309 (9.600 millones de dólares a razón de 1.893 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la apuesta de ETH es de 287 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,61%)", explicó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 250 millones de dólares. Y estos 5,1 millones de ETH representan el 87% de los 5,82 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,61% en 7 días", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc., que según se informa posee 840.447 BTC valorados en aproximadamente 58.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) transformarán los servicios financieros en 2026 tanto como la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó el dólar estadounidense del patrón oro hace 55 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser mejores que el oro.

El mensaje del Presidente se puede encontrar aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), junto con sus subsidiarias ("Bitmine" o la "compañía"), es una empresa de infraestructura de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. La compañía proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional, a través de la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación, además de actividades de minería de bitcoin. Bitmine mantiene activos digitales estratégicamente, generando rendimientos sobre dichas tenencias para respaldar la liquidez y la formación de capital. Desde 2025, la compañía ha ampliado sus capacidades de infraestructura blockchain, incluyendo el desarrollo e implementación de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la compañía también incluyen inversiones en oportunidades blockchain en etapa temprana (inversiones "moonshot") y servicios auxiliares de minería, alojamiento y consultoría.

Para información adicional, síganos en X: https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, según enmendada. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son puramente históricas y generalmente se pueden identificar mediante términos como "espera", "proyecta", "tiene la intención", "planea", "cree", "anticipa", "estima", "pronostica", "objetivos", "metas", "puede", "podrá", "podría", "debería", "considera", "vea" o expresiones similares, o la negación de dichos términos, u otra terminología comparable. Este comunicado de prensa contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre, entre otras cosas: (i) el objetivo de la compañía de adquirir el 5% del suministro total de ETH (la iniciativa "alquimia del 5%) y declaraciones sobre su progreso hacia este objetivo; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y tesorería de la compañía, incluidas las declaraciones sobre las continuas adquisiciones semanales de ETH y el estatus de la compañía como la mayor tesorería de ETH del mundo; (iii) las operaciones de staking de la compañía, incluidas las recompensas anuales proyectadas de staking de ETH de aproximadamente 287 millones de dólares (suponiendo que el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios de staking a gran escala), los ingresos anuales proyectados actuales de staking de aproximadamente 250 millones de dólares y el rendimiento a 7 días del 2,61% (anualizado); (iv) la expansión prevista de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase; (v) el programa de recompra de acciones de la compañía por valor de 4.000 millones de dólares, incluidas las declaraciones sobre la ejecución, el tamaño y el valor potencial de acumulación de dicho programa; (vi) las opiniones de la dirección sobre la valoración de las acciones ordinarias de la compañía y la caracterización de dichas acciones como "infravaloradas"; (vii) expectativas con respecto a la relación entre el rendimiento de ETH frente a Bitcoin o el Nasdaq 100, incluyendo declaraciones de que ETH superó al Nasdaq 100 en 2.500 puntos básicos en julio de 2026 como "reflejo del fortalecimiento de los fundamentos de las criptomonedas"; (viii) la expectativa de la gerencia de que la flexibilización de las condiciones financieras será "un impulso para las criptomonedas"; (ix) declaraciones y expectativas con respecto a la relación ETH/BTC, incluyendo que los mercados están "comenzando a ver la materialización de la tokenización y las aplicaciones de IA con agentes, lo que debería beneficiar a Ethereum", y que la relación ETH/BTC aumentará en el próximo ciclo de criptomonedas impulsado por la tokenización de Wall Street y la IA con agentes que utilizan cadenas de bloques; (x) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son "tan transformadores para los servicios financieros" como el fin del sistema de Bretton Woods en 1971; (xi) declaraciones con respecto a la inversión de la compañía en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) como una exposición indirecta a OpenAI; y (xii) el crecimiento futuro, el avance y la dirección estratégica de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía, las capacidades de infraestructura de blockchain y la plataforma de staking MAVAN.

Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, pero no se limitan a: la extrema volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales, incluidos ETH y Bitcoin, y la naturaleza especulativa de las inversiones en activos digitales; cambios en las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación de las acciones comunes y las acciones preferentes de la Serie A de la compañía; la capacidad de la compañía para ejecutar con éxito su estrategia de adquisición de activos digitales y lograr sus objetivos de acumulación de ETH, incluido el objetivo "alquimia del 5%"; la capacidad de la compañía para financiar sus operaciones comerciales, operaciones de tesorería de Ethereum, expansión de MAVAN y actividades de recompra de acciones; riesgos operativos, de seguridad y tecnológicos asociados con las operaciones de staking y validación de la compañía, incluidos fallos de red, eventos de slashing, violaciones de ciberseguridad y cambios de protocolo; competencia en las industrias de tesorería, staking y minería de activos digitales; la dependencia de la compañía del personal clave, incluido el liderazgo ejecutivo; desarrollos regulatorios que afectan los activos digitales, la tecnología blockchain y las actividades de staking en los Estados Unidos y a nivel mundial, incluyendo la promulgación, implementación e interpretación final de la Ley GENIUS y otras leyes e iniciativas regulatorias pendientes; acciones de la SEC, la CFTC y otros organismos reguladores que afectan los activos digitales y los negocios relacionados; riesgos relacionados con las inversiones de la compañía en oportunidades blockchain en etapa temprana (inversiones "moonshot"), incluyendo la inversión en Eightco Holdings y cualquier exposición indirecta a OpenAI; factores macroeconómicos, incluyendo la inflación, las tasas de interés, la política monetaria de la Reserva Federal, las condiciones del mercado laboral y las condiciones económicas generales que afectan el sentimiento de los inversores hacia los activos digitales; la precisión de las expectativas de la gerencia con respecto a la relación ETH/BTC y el impacto de la tokenización y las aplicaciones de IA con agentes en Ethereum; la imprevisibilidad de los ciclos del mercado de criptomonedas y la precisión de las expectativas con respecto a los futuros ciclos de criptomonedas; cambios en el protocolo Ethereum, incluyendo la mecánica de staking, los requisitos de los validadores y las estructuras de recompensa; riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto potencial en los mercados de criptomonedas y la tecnología blockchain; el desempeño de los proveedores de servicios de terceros, intercambios, custodios y socios de staking; riesgos relacionados con la concentración de los activos de la compañía en monedas digitales, en particular Ethereum; y los demás factores de riesgo descritos en los documentos presentados por la compañía ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para la gerencia a la fecha de este comunicado y reflejan las expectativas, estimaciones, pronósticos, proyecciones, puntos de vista y creencias actuales de la gerencia con respecto a eventos y circunstancias futuras. Los resultados reales pueden variar sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a diversos factores, incluidos los descritos anteriormente y en la sección de Factores de Riesgo del Informe Anual de la compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2025, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, los Informes Trimestrales de la compañía en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados por la compañía ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de estos documentos están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y en el sitio web de la compañía en https://Bitminetech.io/investor-relations/. La compañía advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, las cuales solo son válidas a la fecha en que se realizan. Bitmine renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar, revisar o complementar las declaraciones prospectivas para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, salvo que lo exija la ley o la normativa aplicable.

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