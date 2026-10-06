Bitmine Immersion Technologies anuncia que sus tenencias de ETH llegan a 6,02 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH llegan a 6,02 millones de tokens, y que el total de sus activos en criptomonedas y efectivo asciende a 17.400 millones de dólares

Bitmine posee el 4,9% del suministro total de monedas ETH, que asciende a 122,1 millones.

Bitmine ha recorrido el 99% del camino hacia la "alquimia del 5%" en tan solo 15 meses.

Tom Lee impartirá la conferencia principal en Token2049 el 7 de octubre de 2026 en Singapur.

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 de empresas de gran capitalización el 26 de junio de 2026.

Las acciones preferentes de Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP.

Bitmine cuenta con 5.067.309 ETH en staking, lo que representa 13.800 millones de dólares a un precio de 2.726 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es una plataforma líder de staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales.

Bitmine posee una participación de 117 millones de dólares en Eightco (NASDAQ: ORBS), que actualmente es una de las pocas empresas cotizadas en bolsa del mundo que ofrece a los inversores una exposición indirecta a OpenAI.

Las tenencias de criptomonedas, el efectivo y los valores negociables, y las inversiones de alto riesgo ("Moonshots") de Bitmine suman un total de 17.400 millones de dólares, cifra que incluye 6,02 millones de tokens ETH, 643 millones de dólares en efectivo y valores negociables, así como otras tenencias de criptomonedas.

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo destacado de inversores institucionales —entre ellos Cathie Wood (de ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee— para apoyar su objetivo de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "empresa"), una compañía centrada en las redes Bitcoin y Ethereum y enfocada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias —que comprenden criptomonedas, efectivo total y valores negociables, así como inversiones de alto riesgo y gran potencial ("moonshots")— ascienden a un total de 17.400 millones de dólares.

A 4 de octubre de 2026 a las 6:30pm (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 6.016.414 ETH a 2.726 dólares por ETH (según Coinbase NASDAQ: COIN), 214 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 117 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) —clasificadas como apuestas de alto riesgo y gran potencial ("moonshots")— y un total de 643 millones de dólares en efectivo y valores negociables. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,9% de la oferta de ETH (que asciende a 122,1 millones de ETH).

"Creemos que, a medida que el sector de las criptomonedas entra en lo que consideramos un mercado alcista, cabe destacar que el precio de las acciones de Bitmine superó el rendimiento de ETH durante el mercado bajista de 2025-2026. En los primeros nueve meses de 2026, ETH cayó un 10 % mientras que BMNR bajó un 3 %, lo que supone un rendimiento superior de 731 puntos básicos", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"A nuestro juicio, el comportamiento de las acciones de BMNR refleja el compromiso de la empresa de optimizar la rentabilidad para el accionista. Y lo logramos mediante diversas acciones, incluida la ejecución de la mayor recompra de acciones de la historia financiada con reservas de criptomonedas, adquiriendo 21 millones de títulos tan solo en 2026", continuó Lee.

"El hecho de que ETH superara al S&P 500 en 6.832 puntos básicos durante el tercer trimestre de 2026 resulta notable si se consideran los importantes vientos en contra de índole macroeconómica surgidos en dicho periodo, tales como una Reserva Federal con una postura restrictiva hawkish, el fuerte aumento del precio del petróleo, el incremento de los rendimientos de los bonos a nivel mundial y el endurecimiento general de las condiciones financieras. En lo que va del trimestre, ETH registra un rendimiento superior de 6.832 puntos básicos, superando con creces a otros activos macroeconómicos", afirmó Lee.

Tom Lee también ofrecerá la conferencia principal en Token2049 el 7 de octubre a las 10:00 a.m. en Marina Bay Sands en Singapur. Esta ponencia de 20 minutos forma parte de Token2049, la conferencia de criptomonedas más grande del mundo. Hay información adicional disponible en el sitio web de Token2049.

"Durante la última semana, adquirimos 17.112 ETH. El historial de compras constantes de criptomonedas de Bitmine no tiene parangón entre las empresas públicas de todo el mundo. Bitmine ha comprado ETH todas y cada una de las semanas desde el inicio de su estrategia de tesorería en ETH el 30 de junio de 2025", afirmó Lee.

Bitmine publicará esta semana el mensaje más reciente del presidente, correspondiente a octubre de 2026. El título del mensaje es 'Mercado alcista de criptomonedas en marcha: es probable que este ciclo sea el mayor'.

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), una plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, la plataforma ha ampliado su alcance para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan una infraestructura de staking de primer nivel. Una parte de los ETH de Bitmine ya se encuentra en staking a través de la plataforma MAVAN.

A 4 de octubre de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 5.067.309 unidades (13.800 millones de dólares a un precio de 2.726 dólares por ETH). "Bitmine ha puesto en staking más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en staking a través de MAVAN y sus socios de staking), la recompensa proyectada por el staking de ETH sería de 431 millones de dólares anuales (basándose en un rendimiento BMNR a 7 días del 2,63%)", indicó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 363 millones de dólares. Además, estos 5,1 millones de ETH representan el 84% de los 6,02 millones de ETH que posee Bitmine. Las propias operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,63% (anualizado)", destacó Lee.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de negociación en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen diario promedio de negociación de 827 millones de dólares (promedio de 5 días, a fecha del 2 de octubre de 2026), situándose en el puesto número 125 en Estados Unidos —por detrás de Bristol-Myers Squibb Co (puesto 124) y por delante de Schlumberger NV (puesto 126)— entre las 5.704 acciones cotizadas en el país (fuentes: statista.com e investigación de Fundstrat).

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine ocupan el primer lugar entre las reservas de Ethereum y el segundo a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que según se informa posee 847.666 BTC valorados en aproximadamente 78.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la entidad con mayores reservas de ETH del mundo.

La dirección de Bitmine considera que la Ley GENIUS y el "Project Crypto" de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2026 como lo fue la medida adoptada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, la cual puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó al dólar estadounidense del patrón oro hace 55 años. Aquel acontecimiento del año 1971 actuó como catalizador para la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos gigantes del sector y a las infraestructuras financieras y de pago actuales; dichas inversiones resultaron ser más rentables que el oro.

El mensaje del presidente se encuentra aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados y la presentación corporativa correspondientes al ejercicio fiscal completo de 2025 pueden consultarse aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), junto con sus filiales ("Bitmine" o la "empresa"), es una compañía de infraestructura tecnológica blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcóin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales dirigida a inversores institucionales y participantes de los mercados públicos. La empresa proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional —mediante la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación—, además de realizar actividades de minería de bitcóin. Bitmine mantiene activos digitales de forma estratégica y genera rendimiento sobre dichas tenencias para respaldar la liquidez y la formación de capital. Desde 2025, la empresa ha ampliado sus capacidades de infraestructura blockchain, incluyendo el desarrollo y despliegue de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la empresa abarcan también inversiones en oportunidades blockchain en fase inicial (inversiones de alto riesgo y gran potencial o "moonshots") y servicios complementarios de minería, alojamiento y consultoría.

Para detalles adicionales, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas que no son puramente históricas y que, por lo general, pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "tiene la intención de", "planea", "cree", "anticipa", "estima", "pronostica", "establece objetivos", "metas", "puede", "hará", "podría", "debería", "considera", "ve" o expresiones similares, o la forma negativa de dichos términos u otra terminología comparable. Este comunicado de prensa contiene específicamente declaraciones prospectivas relativas a, entre otras cosas: (i) el objetivo de la compañía de adquirir el 5% del suministro total de ETH (la iniciativa "Alchemy of 5%"); (ii) la estrategia de la Compañía de acumulación de activos digitales y gestión de tesorería, incluidas las declaraciones sobre las continuas adquisiciones semanales de ETH y la posición de la Compañía como la entidad con la mayor reserva de tesorería en ETH del mundo; (iii) las operaciones de staking de la Compañía, incluidas las recompensas anualizadas proyectadas por staking de ETH de aproximadamente 431 millones de dólares a escala y los ingresos anualizados proyectados actualmente por staking de aproximadamente 363 millones de dólares; (iv) la expansión de MAVAN para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema; (v) las opiniones de la dirección sobre las condiciones del mercado de criptomonedas y el rendimiento superior del precio de las acciones en relación con ETH; (vi) el rendimiento relativo de ETH frente al S&P 500 y otros activos macroeconómicos; (vii) la opinión de la dirección de que la Ley GENIUS y el "Project Crypto" de la SEC transformarán los servicios financieros; y (viii) las declaraciones sobre el valor de las tenencias de la Compañía en criptomonedas, efectivo, valores negociables e inversiones de alto riesgo y gran potencial (moonshots).

Estas declaraciones prospectivas conllevan riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Entre los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias se incluyen, entre otros: la extrema volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales, incluidos ETH y Bitcoin; la dependencia de la Compañía de fuentes de precios y valores de mercado declarados de terceros, los cuales pueden fluctuar significativamente; los cambios en las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización y al volumen de negociación de los valores de la Compañía; la capacidad de la Compañía para ejecutar con éxito su estrategia de adquisición de activos digitales y alcanzar sus objetivos de acumulación de ETH, incluida la meta de "Alchemy of 5%"; la capacidad de la Compañía para financiar sus operaciones comerciales y la expansión de MAVAN; los riesgos operativos, de seguridad y tecnológicos asociados a las operaciones de staking y validación de la Compañía, incluidas las fallas de red, los eventos de penalización, las brechas de ciberseguridad y los cambios de protocolo; el riesgo de que los rendimientos, recompensas e ingresos reales del staking difieran sustancialmente de las cantidades proyectadas; la competencia en los sectores de tesorería de activos digitales, staking y minería; la dependencia de la Compañía respecto a personal clave; los acontecimientos regulatorios que afectan a los activos digitales, la tecnología blockchain y las actividades de staking, incluida la eventual promulgación, implementación e interpretación de la Ley GENIUS y otra legislación pendiente; las acciones de la SEC, CFTC y otros organismos reguladores; los riesgos relacionados con las inversiones de alto riesgo y gran potencial ("moonshot") de la Compañía, incluidas las realizadas en Eightco Holdings y Beast Industries; los factores macroeconómicos, como la inflación, las tasas de interés y las condiciones económicas generales; los cambios en el protocolo de Ethereum; el desempeño de proveedores de servicios, plataformas de intercambio, custodios y socios de staking externos; y los demás factores de riesgo descritos en los documentos presentados por la Compañía ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información de la que dispone la dirección a la fecha de este comunicado y reflejan las expectativas, estimaciones, previsiones, proyecciones, opiniones y creencias actuales de la dirección en relación con acontecimientos y circunstancias futuros. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a diversos factores, incluidos los descritos anteriormente y en la sección de "Factores de riesgo" del Informe Anual de la Compañía en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2025, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en los informes trimestrales de la compañía en el formulario 10-Q y en otros documentos presentados por la compañía ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Se pueden obtener copias de estos documentos en el sitio web de la SEC (www.sec.gov) y en el sitio web de la compañía (https://Bitminetech.io/investor-relations/). La compañía advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en ninguna declaración prospectiva, ya que estas solo son válidas a la fecha en que se realizan. Bitmine rechaza expresamente cualquier obligación o compromiso de actualizar, revisar o complementar las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en sus expectativas o variaciones en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, salvo que así lo exija la legislación o normativa aplicable.

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