Bitmine Immersion Technologies anuncia que sus tenencias de ETH llegan a más de 6 millones de tokens (3)

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH llegan a más de 6 millones de tokens, y que el total de sus activos en criptomonedas y efectivo asciende a 17.200 millones de dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

Bitmine posee el 4,9% del suministro total de monedas ETH, que asciende a 122,1 millones.

Bitmine ha recorrido el 98% del camino hacia la "alquimia del 5%" en tan solo 15 meses.

ETH es el activo macro con mejor rendimientoo en el tercer trimestre de 2026 hasta la fecha, superando al S&P 500 por 6.728 puntos básicos.

Tom Lee impartirá la conferencia principal en KBW el 30 de septiembre de 2026.

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 de empresas de gran capitalización el 26 de junio de 2026.

Las acciones preferentes de Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP.

Bitmine cuenta con 5.067.309 ETH en staking, lo que representa 13.700 millones de dólares a un precio de 2.698 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es una plataforma líder de staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales.

Bitmine posee una participación de 115 millones de dólares en Eightco (NASDAQ: ORBS), que actualmente es una de las pocas empresas cotizadas en bolsa del mundo que ofrece a los inversores una exposición indirecta a OpenAI.

Las tenencias de criptomonedas, el efectivo y los valores negociables, y las inversiones de alto riesgo ("Moonshots") de Bitmine suman un total de 17.200 millones de dólares, cifra que incluye 6 millones de tokens ETH, 714 millones de dólares en efectivo y valores negociables, así como otras tenencias de criptomonedas.

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo destacado de inversores institucionales —entre ellos Cathie Wood (de ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee— para apoyar su objetivo de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 28 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "empresa"), una compañía centrada en las redes Bitcoin y Ethereum y enfocada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias —que comprenden criptomonedas, efectivo total y valores negociables, así como inversiones de alto riesgo y gran potencial ("moonshots")— ascienden a un total de 17.200 millones de dólares.

A 27 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m. (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 6.001.302 ETH a 2.698 dólares por ETH (según Coinbase NASDAQ: COIN), 213 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 115 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) —clasificadas como apuestas de alto riesgo y gran potencial ("moonshots")— y un total de 672 millones de dólares en efectivo y valores negociables. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,9% de la oferta de ETH (que asciende a 122,1 millones de ETH).

"Las tenencias totales de ETH de Bitmine superan ya los 6 millones. Es un logro extraordinario haber acumulado esta cifra en menos de 15 meses. Ya estamos observando las sinergias y los efectos de red positivos derivados de haber acumulado cerca del 5 % del suministro total de ETH", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Además, seguimos viendo señales que confirman que está en marcha un mercado alcista de criptomonedas, iniciado a finales de junio. En nuestra opinión, las instituciones aún mantienen una exposición insuficiente a las criptomonedas y esperamos que aumenten dicha exposición en los últimos meses de 2026. A falta de poco más de una semana para que finalice el tercer trimestre natural (3T26), el rendimiento superior de Ethereum como activo macroeconómico sigue consolidándose. En lo que va de trimestre, ETH supera a otros activos macroeconómicos por un margen de 6.728 puntos básicos, una diferencia abrumadora", afirmó Lee.

Tom Lee también ofrecerá la conferencia principal en la Korea Blockchain Week 2026 el 30 de septiembre a las 11:20 a.m. (KST), en el Walkerhill Hotels & Resorts de Seúl. Esta ponencia de 25 minutos forma parte de la Korea Blockchain Week, una de las conferencias más destacadas de Asia sobre blockchain y activos digitales. En el sitio web de la Korea Blockchain Week se puede encontrar información adicional.

"Durante la última semana, adquirimos 17.362 ETH. El historial de compras constantes de criptomonedas de Bitmine no tiene parangón entre las empresas públicas de todo el mundo. Bitmine ha comprado ETH todas y cada una de las semanas desde el inicio de su estrategia de tesorería en ETH el 30 de junio de 2025", afirmó Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el mensaje más reciente del presidente (enlace aquí) correspondiente a julio de 2026. El título del mensaje es "ETH es la cura para el valle inquietante de la riqueza".

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), una plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, la plataforma ha ampliado su alcance para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan una infraestructura de staking de primer nivel. Una parte de los ETH de Bitmine ya se encuentra en staking a través de la plataforma MAVAN.

A 27 de septiembre de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 5.067.309 unidades (13.700 millones de dólares a un precio de 2.698 dólares por ETH). "Bitmine ha puesto en staking más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en staking a través de MAVAN y sus socios de staking), la recompensa proyectada por el staking de ETH sería de 424 millones de dólares anuales (basándose en un rendimiento BMNR a 7 días del 2,62%)", indicó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 358 millones de dólares. Además, estos 5,1 millones de ETH representan el 84% de los 6 millones de ETH que posee Bitmine. Las propias operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,62% (anualizado)", destacó Lee.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de negociación en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen diario promedio de negociación de 1.100 millones de dólares (promedio de 5 días, a fecha del 25 de septiembre de 2026), situándose en el puesto número 94 en Estados Unidos —por detrás de Twilio Inc (puesto 93) y por delante de Philip Morris International (puesto 95)— entre las 5.704 acciones cotizadas en el país (fuentes: statista.com e investigación de Fundstrat).

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine ocupan el primer lugar entre las reservas de Ethereum y el segundo a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que según se informa posee 845.080 BTC valorados en aproximadamente 75.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la entidad con mayores reservas de ETH del mundo.

La dirección de Bitmine considera que la Ley GENIUS y el "Project Crypto" de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2026 como lo fue la medida adoptada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, la cual puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó al dólar estadounidense del patrón oro hace 55 años. Aquel acontecimiento del año 1971 actuó como catalizador para la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos gigantes del sector y a las infraestructuras financieras y de pago actuales; dichas inversiones resultaron ser más rentables que el oro.

El mensaje del presidente se encuentra aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados y la presentación corporativa correspondientes al ejercicio fiscal completo de 2025 pueden consultarse aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), junto con sus filiales ("Bitmine" o la "empresa"), es una compañía de infraestructura tecnológica blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcóin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales dirigida a inversores institucionales y participantes de los mercados públicos. La empresa proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional —mediante la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación—, además de realizar actividades de minería de bitcóin. Bitmine mantiene activos digitales de forma estratégica y genera rendimiento sobre dichas tenencias para respaldar la liquidez y la formación de capital. Desde 2025, la empresa ha ampliado sus capacidades de infraestructura blockchain, incluyendo el desarrollo y despliegue de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la empresa abarcan también inversiones en oportunidades blockchain en fase inicial (inversiones de alto riesgo y gran potencial o "moonshots") y servicios complementarios de minería, alojamiento y consultoría.

Para detalles adicionales, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas que no son puramente históricas y que, por lo general, pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "tiene la intención de", "planea", "cree", "anticipa", "estima", "pronostica", "establece objetivos", "metas", "puede", "hará", "podría", "debería", "considera", "ve" o expresiones similares, o la forma negativa de dichos términos u otra terminología comparable. Este comunicado de prensa contiene específicamente declaraciones prospectivas relativas a, entre otras cosas: (i) el objetivo de la compañía de adquirir el 5% del suministro total de ETH (la iniciativa "Alchemy of 5%") y las declaraciones de que la compañía ha recorrido el 98% del camino para alcanzar este objetivo en 15 meses; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y de tesorería de la compañía, incluidas las declaraciones sobre las continuas adquisiciones semanales de ETH desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025 y la posición de la compañía como la mayor tesorería de ETH del mundo; (iii) las operaciones de staking de la compañía, incluidas las recompensas anualizadas proyectadas por staking de ETH de aproximadamente 424 millones de dólares a escala (suponiendo que el ETH de Bitmine esté totalmente en staking a través de MAVAN y sus socios de staking con un rendimiento del 2,62% a 7 días de BMNR), los ingresos anualizados proyectados actualmente por staking de aproximadamente 358 millones de dólares, el rendimiento a 7 días del 2,62% (anualizado); (iv) la expansión de MAVAN para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan una infraestructura de staking de primer nivel, así como su posicionamiento previsto como un destino principal de staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales; (v) declaraciones relativas al desempeño de ETH como el activo macroeconómico con mejor rendimiento en el tercer trimestre de 2026 hasta la fecha, superando al S&P 500 en 6.728 puntos básicos; (vi) la opinión de la dirección de que las instituciones aún mantienen una exposición insuficiente a las criptomonedas y la expectativa de que los inversores institucionales aumenten dicha exposición en los últimos meses de 2026; (vii) la opinión de la dirección de que está en curso un mercado alcista de criptomonedas, iniciado a finales de junio; (viii) la opinión de la dirección de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC resultarán tan transformadores para los servicios financieros en 2026 como lo fue el fin del sistema de Bretton Woods en 1971, y que las inversiones derivadas de ello superarán al oro; (ix) declaraciones sobre las inversiones de la Compañía, incluida la afirmación de que su inversión en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) proporciona a los inversores una exposición indirecta a OpenAI y a su participación de 180 millones de dólares en Beast Industries; y (x) declaraciones sobre el valor de las tenencias de la Compañía en criptomonedas, efectivo, valores negociables y activos de alto riesgo y gran potencial ("moonshots"), incluidas unas tenencias totales de 17.200 millones de dólares y unas tenencias de ETH que representan el 4,9 % de la oferta total de ETH.

Estas declaraciones prospectivas conllevan riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Entre los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias se incluyen, entre otros: la extrema volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales, incluidos ETH y Bitcoin, y la naturaleza especulativa de las inversiones en activos digitales; el riesgo de que los movimientos históricos de precios de ETH, los indicadores de análisis técnico y el rendimiento relativo frente a otros macroactivos no se repitan o no sean indicativos del rendimiento futuro; la dependencia de la compañía de fuentes de precios de terceros (incluida Coinbase) y de los valores de mercado reportados para calcular el valor de sus tenencias de criptomonedas, efectivo, valores negociables y activos de alto riesgo y gran potencial ("moonshot"), así como el riesgo de que dichos valores fluctúen materialmente después de la fecha y hora indicadas en este comunicado; los cambios en las condiciones del mercado que afecten al precio y al volumen de negociación de las acciones ordinarias y las acciones preferentes de Serie A de la compañía, y el riesgo de que la inclusión de la compañía en el índice Russell 1000 no genere los beneficios previstos; la capacidad de la compañía para ejecutar con éxito su estrategia de adquisición de activos digitales, mantener su historial de adquisiciones semanales de ETH y alcanzar sus objetivos de acumulación de ETH, incluida la meta de "alquimia del 5%"; la capacidad de la compañía para financiar sus operaciones comerciales, las operaciones de tesorería en Ethereum y la expansión de MAVAN; los riesgos operativos, de seguridad y tecnológicos asociados a las operaciones de staking y validación de la compañía, incluidos fallos de red, eventos de penalización (slashing), brechas de ciberseguridad y cambios en el protocolo; el riesgo de que la participación real en el staking, los rendimientos, las recompensas y los ingresos difieran materialmente de las cantidades proyectadas descritas en este comunicado, las cuales se basan en un rendimiento a 7 días y asumen que ETH está totalmente en staking a gran escala; la competencia en los sectores de gestión de tesorería de activos digitales, staking y minería; la dependencia de la Compañía respecto a personal clave, incluida la alta dirección; la evolución normativa que afecta a los activos digitales, la tecnología blockchain y las actividades de staking en Estados Unidos y a nivel mundial, incluida la eventual aprobación, implementación e interpretación de la Ley GENIUS y de otras iniciativas legislativas y regulatorias pendientes; las actuaciones de la SEC, la CFTC y otros organismos reguladores que afectan a los activos digitales y a las actividades empresariales relacionadas; los riesgos asociados a las inversiones de la Compañía en oportunidades blockchain en fase inicial (inversiones de alto riesgo y gran potencial o "moonshots"), incluidas las inversiones en Eightco Holdings (incluida la naturaleza y el alcance de cualquier exposición indirecta a OpenAI) y Beast Industries; los factores macroeconómicos, tales como la inflación, los tipos de interés, la política monetaria de la Reserva Federal, las condiciones del mercado laboral, los riesgos bélicos, el aumento de los rendimientos y las condiciones económicas generales que influyen en el sentimiento de los inversores hacia los activos digitales; la imprevisibilidad de los ciclos del mercado de criptomonedas y la precisión de las expectativas de la dirección en cuanto a la participación institucional; los cambios en el protocolo Ethereum, incluidos los mecanismos de staking, los requisitos para los validadores y las estructuras de recompensa; el desempeño de proveedores de servicios externos, plataformas de intercambio, custodios y socios de staking; los riesgos relacionados con la concentración de los activos de la Compañía en monedas digitales, particularmente en Ethereum; y los demás factores de riesgo descritos en la documentación presentada por la Compañía ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información de la que dispone la dirección a la fecha de este comunicado y reflejan las expectativas, estimaciones, previsiones, proyecciones, opiniones y creencias actuales de la dirección en relación con acontecimientos y circunstancias futuros. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a diversos factores, incluidos los descritos anteriormente y en la sección de "Factores de riesgo" del Informe Anual de la Compañía en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2025, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en los informes trimestrales de la compañía en el formulario 10-Q y en otros documentos presentados por la compañía ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Se pueden obtener copias de estos documentos en el sitio web de la SEC (www.sec.gov) y en el sitio web de la compañía (https://Bitminetech.io/investor-relations/). La compañía advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en ninguna declaración prospectiva, ya que estas solo son válidas a la fecha en que se realizan. Bitmine rechaza expresamente cualquier obligación o compromiso de actualizar, revisar o complementar las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en sus expectativas o variaciones en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, salvo que así lo exija la legislación o normativa aplicable.

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