Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,875 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,875 millones de tokens, y que su total de criptomonedas y efectivo asciende a 11.800 millones de dólares

Bitmine ahora posee más del 4% del suministro total de ETH, que asciende a 120,7 millones.

Bitmine ha alcanzado el 81% del objetivo de la "Alquimia del 5%" en tan solo 9 meses.

Bitmine pasó a cotizar en la Bolsa de Nueva York ("NYSE") desde la NYSE American a partir del 9 de abril de 2026.

Bitmine cuenta con 3.334.637 ETH en staking, lo que representa 7.400 millones de dólares a un precio de 2.206 dólares por ETH.

MAVAN (Made in America Validator Network) es una plataforma líder de staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales, centrada en la seguridad, el rendimiento y la resiliencia.

Bitmine posee acciones de Eightco (NASDAQ-ORBS) por valor de 85 millones de dólares, siendo ahora una de las pocas empresas cotizadas en bolsa en el mundo que ofrece a los inversores la posibilidad de obtener exposición directa a inversores a OpenAI

Las criptomonedas de Bitmine, junto con sus reservas totales de efectivo y sus proyectos ambiciosos, suman un total de 11.800 millones de dólares, incluyendo 4,875 millones de tokens ETH, 719 millones de dólares en efectivo y otras criptomonedas.

Bitmine lidera el mercado de criptomonedas tanto por la velocidad de captación del valor liquidativo por acción como por la alta liquidez de sus acciones BMNR.

Bitmine es la 117ª acción más negociada en Estados Unidos, con un volumen de negociación de 747 millones de dólares diarios (promedio de 5 días).

Bitmine cuenta con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine + efectivo total + inversiones de alto riesgo ascienden a un total de 11.800 millones de dólares.

La compañía anunció recientemente su incorporación a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) desde la NYSE American el 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la compañía continúan cotizando bajo el símbolo "BMNR".

A 12 de abril de 2026 a las 15:30 (hora del este de Estados Unidos), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 4.874.858 ETH a 2.206 dólares por ETH, 198 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 85 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 719 millones de dólares en efectivo. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,04% del suministro total de ETH (120,7 millones de ETH).

"La guerra de Irán entra en su séptima semana y sigue siendo el principal motor de los mercados globales. Ethereum (ETH) es ahora el activo con mejor rendimiento desde el inicio de la guerra, con una ganancia del 17,4% y superando al S&P 500 en 1.830 puntos básicos. Creemos que el hecho de que ETH supere al oro en 2.743 puntos básicos demuestra que ETH es la reserva de valor en tiempos de guerra", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Ethereum continúa beneficiándose de la doble tendencia favorable de la tokenización de Wall Street en la blockchain y de la creciente necesidad de blockchains públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA con agentes", añadió Lee.

"Bitmine ha mantenido el ritmo creciente de compras de ETH durante las últimas cuatro semanas, ya que nuestro escenario base de ETH se encuentra en las etapas finales del "mini-criptoinvierno. La semana pasada, adquirimos 71.524 ETH, el ritmo de compras más alto desde la semana del 22 de diciembre de 2025", indicó Lee.

Bitmine anunció el lanzamiento oficial de MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya está apostado en la plataforma MAVAN.

A fecha de13 de abril de 2026, el total de ETH apostado por Bitmine asciende a 3.334.637 (7.400 millones de dólares a 2.206 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por el staking de ETH es de 310 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento BMNR a 7 días del 2,89%)", comentó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 212 millones de dólares. Estos 3,3 millones de ETH representan aproximadamente el 68% de los 4,87 millones de ETH que posee Bitmine. La tasa de staking compuesta de Ethereum (CESR, administrada por Quatrefoil) es del 2,73%, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,89% en 7 días", indicó Lee.

La cartera de criptomonedas de Bitmine se sitúa como la mayor tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 766.970 BTC valorados en 54.500 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha negociado un volumen diario promedio en dólares de 747 millones de dólares (promedio de 5 días, al 10 de abril de 2026), ocupando el puesto número 117 en Estados Unidos detrás de Intuitive Surgical (puesto número 116) y por delante de Applied Digital (puesto número 118) entre 5.704 acciones cotizadas en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) representan una transformación para los servicios financieros en 2025, comparable a la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser más rentables que el oro.

El mensaje del presidente se encuentra aquí: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se encuentran aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está destinando su capital excedente a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Si desea conocer más detalles síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) el progreso y el logro de los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "Alquimia del 5%" y el valor a largo plazo de Ethereum; (ii) las creencias de la compañía con respecto al rendimiento de Ethereum en relación con otros activos, incluida su caracterización como una "reserva de valor en tiempos de guerra" y su rendimiento durante eventos geopolíticos; (iii) las expectativas de la compañía con respecto al estado actual y la trayectoria futura del mercado de criptomonedas, incluidas declaraciones de que ETH puede estar en las "etapas finales del mini-criptoinvierno"; (iv) el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables para la compañía; (v) el programa de recompra de acciones de la compañía, incluidas las declaraciones sobre acciones que cotizan por debajo de su valor intrínseco, la capacidad de la compañía para retirar acciones comunes de manera rentable y la ejecución de recompras a través de transacciones en el mercado abierto; (vi) la estrategia de acumulación de activos digitales y las operaciones de staking de la compañía, incluido MAVAN, su expansión para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema, y los ingresos y recompensas anuales proyectados por staking; (vii) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y los sistemas de IA con agentes que utilizan cadenas de bloques públicas; (viii) expectativas sobre el impacto potencial de los desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y los activos digitales; y (ix) la flexibilidad financiera de la compañía para respaldar sus operaciones de tesorería y la autorización de recompra ampliada. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum, el programa de recompra de acciones y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de las acciones comunes de la compañía; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; los eventos geopolíticos y su impacto en los mercados de criptomonedas; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954481/BMNR_Weekly_Update.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2954482/Iran_Crypto_and_US_Energy_and_Tech_Outperformers.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2954483/BMNR_over_3_million_ETH.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2954484/BMNR_ranked_117_avg_daily_and_volume.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2954480/Bitmine_Immersion_Technologies_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/bitmine-immersion-technologies-bmnr-anuncia-que-sus-tenencias-de-eth-alcanzan-los-4-875-millones-de-tokens-302740451.html