Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,28 millones de tokens (2)

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,28 millones de tokens y que su total de criptomonedas y efectivo asciende a 12.600 millones de dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

Bitmine posee más del 4,37% del suministro total de ETH, que asciende a 120,7 millones.

Bitmine ha alcanzado el 87% del objetivo del 5% en tan solo 11 meses.

Ethereum continúa beneficiándose de la doble tendencia favorable de la tokenización de Wall Street en la blockchain y de la creciente necesidad de blockchains públicas y neutrales para los sistemas de IA.

Bitmine pasó a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) desde la NYSE American a partir del 9 de abril de 2026.

Bitmine cuenta con 4.712.917 ETH en staking, que representan 10.300 millones de dólares a un precio de 2.191 dólares por ETH.

MAVAN (Made in America VAlidator Network) es una plataforma líder de staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales, con un enfoque en la seguridad. rendimiento y resiliencia

Bitmine posee acciones de Eightco (NASDAQ: ORBS) por valor de 83 millones de dólares, siendo ahora una de las pocas empresas cotizadas en bolsa a nivel mundial que ofrece a los inversores exposición indirecta a OpenAI.

Las criptomonedas de Bitmine, junto con sus reservas de efectivo y sus proyectos ambiciosos, suman un total de 12.600 millones de dólares, incluyendo 5,28 millones de tokens ETH, 685 millones de dólares en efectivo y otras criptomonedas.

Bitmine lidera el mercado de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción como por la alta liquidez de sus acciones BMNR.

Bitmine es la 133ª acción más negociada en Estados Unidos, con un volumen de negociación de 857 millones de dólares diarios (promedio de 5 días).

Bitmine cuenta con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn. , 18 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas, efectivo total y proyectos de alto potencial (moonshots) ascienden a un total de 12.600 millones de dólares.

La compañía anunció recientemente su cotización en la Bolsa de Nueva York ("NYSE") desde la NYSE American el 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la compañía continúan cotizando bajo el símbolo "BMNR".

A fecha de 17 de mayo de 2026 a las 16:00 (hora del este de Estados Unidos), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.278.462 ETH a 2.191 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 202 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 83 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 685 millones de dólares en efectivo. Bitmine posee ETH, lo que representa el 4,37% del suministro total de ETH (120,7 millones de ETH).

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el último mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

La Ley CLARITY fue aprobada por el Comité Bancario del Senado la semana pasada y pasará al pleno del Senado para su votación a finales de este año. Esta propuesta legislativa proporciona el marco regulatorio necesario para la industria de las criptomonedas y define adecuadamente la descentralización, además de fortalecer la protección al consumidor y la lucha contra el blanqueo de dinero (AML).

"La Ley CLARITY proporciona la claridad regulatoria necesaria para que la industria de las criptomonedas y Wall Street desarrollen la próxima generación de productos y arquitectura financiera", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine. "Aún quedan muchos pasos y obstáculos por superar antes de que la Ley CLARITY se convierta en ley. Sin embargo, creemos que la probabilidad de aprobación es mayor que el 61% reflejado en Polymarket.com".

"Durante la última semana, adquirimos 71.672 ETH. Consideramos que la reciente caída del ETH por debajo de los 2.200 dólares representa una oportunidad atractiva. Se espera que Bitmine alcance el 'hábito del 5%' en algún momento de 2026", afirmó Lee.

Bitmine lanzó recientemente MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya está depositado en la plataforma MAVAN.

Al 17 de mayo de 2026, Bitmine tenía un total de ETH en staking de 4.712.917 (10.300 millones de dólares a 2.191 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté completamente invertido por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por staking de ETH es de 324 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,80 %)", indicó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 289 millones de dólares. Y estos 4,7 millones de ETH representan más del 89% de los 5,28 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,80% a 7 días", añadió Lee.

La criptomoneda Bitmine ostenta el título de mayor custodia de Ethereum y segunda a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 818.869 BTC valorados en 64.100 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor custodia de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación en dólares de la acción asciende a 857 millones de dólares (promedio de 5 días, a 15 de mayo de 2026), lo que la sitúa en el puesto 133 en Estados Unidos, por detrás de Applied Digital Corp (puesto 132) y por delante de Capital One Financial Corp (puesto 134) entre las 5.704 acciones que cotizan en la bolsa estadounidense (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) representan una transformación para los servicios financieros en 2025, comparable a la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento del año 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos gigantes de Wall Street y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser mejores que el oro.

El mensaje del presidente está disponible en:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Si desea estar informado inscríbase en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está destinando su capital excedente a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Si desea conocer más detalles siga a X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) el progreso y el logro de los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "Alquimia del 5%" y el valor a largo plazo de Ethereum; (ii) las creencias de la compañía con respecto al rendimiento de Ethereum en relación con otros activos, incluida su caracterización como una "reserva de valor en tiempos de guerra" y su rendimiento durante eventos geopolíticos; (iii) las expectativas de la compañía con respecto al estado actual y la trayectoria futura del mercado de criptomonedas, incluidas declaraciones de que ETH puede estar en las "etapas finales del mini-criptoinvierno"; (iv) el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables para la compañía; (v) el programa de recompra de acciones de la compañía, incluidas las declaraciones sobre acciones que cotizan por debajo de su valor intrínseco, la capacidad de la compañía para amortizar acciones comunes de forma rentable y la ejecución de recompras a través de transacciones en el mercado abierto; (vi) la estrategia de acumulación de activos digitales y las operaciones de staking de la compañía, incluido MAVAN, su expansión para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema, y los ingresos y recompensas anuales proyectados por staking; (vii) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y los sistemas de IA con agentes que utilizan cadenas de bloques públicas; (viii) expectativas sobre el impacto potencial de los desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y los activos digitales; y (ix) la flexibilidad financiera de la compañía para respaldar sus operaciones de tesorería y la autorización de recompra ampliada. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, operaciones de tesorería de Ethereum, programa de recompra de acciones y negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; condiciones de mercado que afectan el precio de las acciones comunes de la compañía; desarrollos regulatorios que afectan los activos digitales, incluyendo la promulgación e implementación final de la legislación pendiente e iniciativas de la SEC; eventos geopolíticos y su impacto en los mercados de criptomonedas; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluyendo las establecidas en la sección Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

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