Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,39 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,39 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 12.300 millones de dólares

Bitmine posee más del 4,47% del suministro total de monedas ETH, que asciende a 120,7 millones.

Bitmine está a un 89% del camino hacia la alquimia del 5% en tan solo 11 meses.

Ethereum continúa beneficiándose del doble impulso que supone la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y la creciente necesidad de cadenas de bloques públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA con agentes.

Bitmine pasó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) desde la NYSE American a partir del 9 de abril de 2026.

Bitmine tiene 4.712.917 ETH en staking, lo que representa 10.100 millones de dólares a 2.134 dólares por ETH.

MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino de staking de Ethereum de primer nivel para BMNR e inversores institucionales, con un enfoque en la seguridad, el rendimiento y la resiliencia.

Bitmine posee acciones de Eightco (NASDAQ: ORBS) por valor de 95 millones de dólares, siendo ahora una de las pocas empresas cotizadas en bolsa del mundo que ofrece a los inversores exposición indirecta a OpenAI.

Las criptomonedas de Bitmine, junto con el total de efectivo invertido y los proyectos ambiciosos (moonshots), suman un total de 12.300 millones de dólares, incluyendo 5,39 millones de tokens ETH, un total de 444 millones de dólares en efectivo y otras criptomonedas.

Bitmine lidera a sus pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción como por la alta liquidez de negociación de las acciones de BMNR.

Bitmine es la acción número 193 más negociada en Estados Unidos, con un volumen de negociación de 572 millones de dólares diarios (promedio de 5 días).

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas Tom Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 26 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (Bitmine o la compañía), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine + efectivo total + proyectos ambiciosos ascienden a un total de 12.300 millones de dólares.

La compañía anunció recientemente su incorporación a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) desde la NYSE American el 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la compañía continúan cotizando bajo el símbolo BMNR.

A 25 de mayo de 2026 a la 1:00 p. m. ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.390.404 ETH a 2.134 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 203 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 95 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (moonshots) y un total de efectivo de 444 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,47% del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el último mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

Seguimos anticipando un superciclo para las criptomonedas y Ethereum, impulsado por la tokenización de Wall Street y la IA con agentes. Por lo tanto, continuamos adquiriendo ETH de forma constante, y Bitmine ahora posee cerca de 5,4 millones de tokens ETH, comentó Thomas Tom Lee, presidente de Bitmine.

Durante la última semana, adquirimos 111.942 ETH. Consideramos que la reciente caída del ETH por debajo de los 2.200 dólares representa una oportunidad atractiva. Se espera que Bitmine alcance la alquimia del 5% en algún momento de 2026, indicó Lee.

Bitmine lanzó recientemente MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

A 25 de mayo de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 4.712.917 (10.100 millones de dólares a razón de 2.134 dólares por ETH). Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la apuesta de ETH es de 276 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,75%), afirmó Lee.

Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 276 millones de dólares. Y estos 4,7 millones de ETH representan más del 87% de los 5,39 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron una rentabilidad anualizada del 2,75% en siete días, añadió Lee.

Bitmine, la criptomoneda que posee, se posiciona como la principal custodia de Ethereum y la segunda a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 818.869 BTC valorados en 64.100 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor custodia de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción fue de 572 millones de dólares (promedio de 5 días, al 22 de mayo de 2026), ocupando el puesto número 193 en Estados Unidos, detrás de Trane Technologies (puesto número 192) y por delante de Delta Airlines (puesto número 194) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.come investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) representan una transformación para los servicios financieros en 2025, comparable a la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser más rentables que el oro.

El mensaje del Presidente puede encontrarse aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese aquí: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de la alquimia del 5%, la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para detalles adicionales, siga a X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen declaraciones prospectivas. Las declaraciones contenidas en este comunicado que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres.Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) el progreso y el logro de los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa alquimia del 5% y la expectativa de que Bitmine alcanzará este objetivo en 2026; (ii) las expectativas de la compañía con respecto al mercado de criptomonedas, incluida la expectativa de un superciclo por delante para las criptomonedas y Ethereum impulsado por la tokenización de Wall Street y la IA con agentes; (iii) el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables para la compañía; (iv) la estrategia de acumulación de activos digitales y las operaciones de staking de la compañía, incluido MAVAN, su expansión para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema, y los ingresos y recompensas anuales proyectados de staking de 276 millones de dólares; (v) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y los sistemas de IA con agentes que cada vez necesitan más cadenas de bloques públicas y neutrales; (vi) expectativas sobre el impacto potencial de los desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y los activos digitales; y (vii) la caracterización que hace la compañía de las condiciones del mercado como una oportunidad atractiva para la adquisición de ETH. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y el negocio futuro propuesto; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación de las acciones comunes de la compañía; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum.Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

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