Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,67 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,67 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 10.700 millones de dólares

Bitmine posee el 4,7% del suministro total de ETH, que asciende hasta los 120,7 millones

Bitmine ha alcanzado el 94% de su objetivo de "Alquimia del 5%" en tan solo 11 meses

Las acciones preferentes Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP

Bitmine cuenta con 4.718.677 ETH en staking, lo que representa 8.200 millones de dólares a un precio de 1.733 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino líder para el staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales

Bitmine posee acciones de Eightco (NASDAQ: ORBS) por valor de 104 millones de dólares, siendo ahora una de las pocas empresas cotizadas en bolsa a nivel mundial que ofrece a los inversores exposición indirecta a OpenAI

Las criptomonedas de Bitmine, junto con el efectivo total, los valores negociables y las inversiones a largo plazo, suman un total de 10.700 millones de dólares, incluyendo 5,67 millones de tokens ETH, un total de 601 millones de dólares en efectivo y valores negociables, y otras criptomonedas

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo selecto de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH

NORWALK, Conn., 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ha dado a conocer hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine, efectivo total, valores negociables y proyectos ambiciosos ascienden a un total de 10.700 millones de dólares.

A fecha de 21 de junio de 2026 a las 15:00 (hora del este de Estados Unidos), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.672.956 ETH a 1.733 dólares por ETH (según Coinbase, NASDAQ: COIN), 205 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 104 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 601 millones de dólares en efectivo y valores negociables. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,7% del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"En nuestra opinión, los mejores años para las criptomonedas aún están por llegar. Se espera que la tokenización y el rápido progreso de la IA impulsen un crecimiento exponencial de la demanda de blockchain y criptomonedas descentralizadas", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

El 10 de junio, Bitmine cerró su oferta pública (la "oferta"), registrada conforme a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), de 3.500.000 acciones preferentes perpetuas Serie A con un dividendo del 9,50% (las "Acciones Preferentes Serie A"), a un precio de oferta pública de 80,00 dólares por acción. La compañía ha recibido unos ingresos netos de la oferta por una cantidad aproximada de 273,8 millones de dólares, tras deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta. Las Acciones Preferentes Serie A cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP. El pago de dividendos de BMNP está programado para realizarse semanalmente, sujeto a los términos del Certificado de Designación correspondiente.

El 11 de junio de 2026, Bitmine fue incluida en la lista Fortune 100 Crypto List (enlace aquí). Fortune publicó esta clasificación definitiva de las empresas más influyentes en blockchain, basada en un riguroso análisis de datos realizado por Inca Digital y una encuesta a destacados expertos en criptomonedas, según la revista Fortune.

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el último Mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Durante la última semana, adquirimos 52.203 ETH. Continuamos manteniendo un ritmo constante de acumulación a lo largo de 2026. Creemos que estamos en las primeras etapas de la primavera cripto. Se espera que Bitmine alcance el 'alquimia del 5%' en algún momento de 2026", indicó Lee.

Bitmine lanzó recientemente MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para respaldar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya está apostada en la plataforma MAVAN.

A fecha de 21 de junio de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 4.718.677 (8.200 millones de dólares a 1.733 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté completamente invertido por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por staking de ETH es de 268 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,73%)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 223 millones de dólares. Y estos 4,7 millones de ETH representan más del 83% de los 5,67 millones de ETH que posee Bitmine. Las propias operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,73% (anualizado)", añadió Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 846.842 BTC valorados en 54.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción asciende a 717 millones de dólares (promedio de 4 días, al 18 de junio de 2026), lo que la sitúa en el puesto 219 en Estados Unidos, por detrás de Entegris Inc. (puesto 218) y por delante de Target Corp. (puesto 220) entre las 5.704 acciones que cotizan en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") van a servir para transformar los servicios financieros en 2025 tanto como lo hizo Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, cuando puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates de Wall Street y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser mejores que el oro.

La compañía también anunció que el Consejo de Administración ha declarado los siguientes siete dividendos semanales en efectivo sobre las acciones en circulación de las Acciones Preferentes Serie A de la compañía, que se espera que se paguen en las respectivas fechas de pago que se indican a continuación, a los titulares registrados de las Acciones Preferentes Serie A al cierre de operaciones en las respectivas fechas de registro que se proporcionan en la siguiente tabla:

El mensaje del presidente está disponible en:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Si desea mantenerse informado suscríbase a: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE: BMNR) es un minero de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está desplegando su excedente de capital para ser la compañía de tesorería de Ethereum líder en el mundo, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando las actividades nativas a nivel de protocolo, incluidos los mecanismos financieros descentralizados y de participación. La compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de participación dedicada para activos de Bitmine, en 2026.

Si desea conocer más detalles siga a X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "proyectado", "tiene la intención", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "Alquimia del 5%" y la expectativa de que Bitmine alcanzará este objetivo en algún momento de 2026; (ii) las creencias y expectativas de la compañía con respecto al mercado de criptomonedas, incluida la opinión de que los mejores años para las criptomonedas aún están por venir y que se espera que la tokenización y el rápido progreso en IA impulsen un crecimiento exponencial de la demanda de blockchain y criptomonedas descentralizadas; (iii) la creencia de la compañía de que se encuentra en las primeras etapas de la "primavera cripto"; (iv) el calendario de pago de dividendos para las acciones preferentes de la Serie A, incluida la expectativa de que se pagarán dividendos semanales en efectivo por una cantidad de 0,1847 dólares por acción en las fechas establecidas en el presente documento a los titulares registrados a partir de las respectivas fechas de registro; (v) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la compañía, incluidas las recompensas anuales proyectadas de staking de ETH de aproximadamente 268 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios de staking) y los ingresos anuales proyectados actuales de staking de aproximadamente 223 millones de dólares; (vi) la expansión prevista de MAVAN para servir a los inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase; (vii) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la acción de Estados Unidos del 15 de agosto de 1971 que puso fin a Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense; y (viii) el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar diversos factores, entre ellos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de las acciones ordinarias y las acciones preferentes Serie A de la compañía; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la compañía; los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

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