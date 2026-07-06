Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,74 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,74 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 11.100 millones de dólares

Bitmine posee el 4,8% del suministro total de ETH, que asciende a 120,7 millones.

Bitmine ha alcanzado el 95% del objetivo de la "Alquimia del 5%" en tan solo 12 meses.

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 Large-cap el 26 de junio de 2026.

Las acciones preferentes Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP.

Bitmine cuenta con 4.879.157 ETH en staking, lo que representa 8.800 millones de dólares a un valor de 1.800 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es una plataforma líder de staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales.

Bitmine posee acciones de Eightco (NASDAQ: ORBS) por valor de 71 millones de dólares, siendo ahora una de las pocas empresas cotizadas en bolsa a nivel mundial que ofrece a los inversores exposición indirecta a OpenAI.

Bitmine Crypto + Efectivo Total y Valores Negociables + "Inversiones Ambiciosas" suman un total de 11.100 millones de dólares, incluyendo 5,74 millones de tokens ETH, efectivo total y valores negociables por 527 millones de dólares, y otras criptomonedas.

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo selecto de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o "la compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, han dado a conocer hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine, efectivo total, valores negociables y proyectos ambiciosos ascienden a un total de 11.100 millones de dólares.

A fecha de 28 de junio de 2026 a las 18:30 ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.742.237 ETH a 1.800 dólares por ETH (según Coinbase NASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 71 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo y valores negociables de 527 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,8% del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"En los últimos días, los inversores han mostrado un optimismo mayor en relación a la aprobación de la Ley de Claridad, y los mercados de predicción ahora le otorgan una probabilidad de aproximadamente el 50%, la más alta en dos semanas. Creemos que la claridad regulatoria es un hito importante que permite que las criptomonedas, en particular las plataformas de contratos inteligentes como Ethereum, se beneficien a medida que se integran en nuestra vida cotidiana. Ethereum L2 ya se ejecuta en segundo plano procesando transacciones de USDC para Shopify e incluso Visa. Por lo tanto, el aumento en la relación ETH/BTC en los últimos días tiene sentido, ya que los mercados comienzan a ver mayores probabilidades de que se apruebe la Ley de Claridad", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

El 26 de junio, Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 Large-cap, coincidiendo con la reconstitución anual de dicho índice. El Investment Company Institute (ICI) estima que los fondos de inversión pasiva y los ETF suelen representar entre el 18% y el 20% de las acciones de una empresa.

"Está previsto que la incorporación al Russell 1000 atraiga a cientos, e incluso miles, de inversores institucionales adicionales como accionistas de Bitmine", añadió Lee.

El 10 de junio, Bitmine cerró su oferta pública ("la oferta"), registrada conforme a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, de 3.500.000 acciones preferentes perpetuas Serie A al 9,50% (las "acciones preferentes Serie A"), a un precio de oferta pública de 80,00 dólares por acción.

La compañía recibió ingresos netos de la oferta por aproximadamente 273,8 millones de dólares, tras deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta. Las acciones preferentes Serie A cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP. El pago de dividendos de BMNP está programado semanalmente, sujeto a los términos del Certificado de Designación correspondiente.

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el último mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Durante la última semana, adquirimos 42.197 ETH, haciendo crecer nuestro ritmo con respecto a la semana anterior. Continuamos manteniendo un ritmo constante de acumulación a lo largo de 2026. Creemos que estamos en las primeras etapas de la primavera cripto. Se espera que Bitmine alcance el "punto de inflexión del 5%" en algún momento de 2026", comentó Lee.

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya está apostada en la plataforma MAVAN.

A 5 de julio de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 4.879.157 (8.800 millones de dólares a 1.800 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por el staking de ETH es de 277 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento BMNR a 7 días del 2,68%)", indicó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 235 millones de dólares. Estos 4,9 millones de ETH representan el 85% de los 5,74 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,68% en 7 días", explicó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 847.363 BTC valorados en aproximadamente 54.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación en dólares de la acción llega a alcanzar hasta los 543 millones de dólares (promedio de 4 días, al 2 de julio de 2026), lo que la sitúa en el puesto 233 en Estados Unidos, por detrás de Semtech (puesto 232) y por delante de TTM Technologies (puesto 234) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine considera que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tendrán un impacto tan transformador en los servicios financieros en 2025 como la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos titanes de Wall Street y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

El mensaje del presidente está disponible en:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Si desea estar informado suscríbase a: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin que lleva a cabo operaciones en Estados Unidos. La compañía está destinando su capital excedente a convertirse en la empresa líder mundial en gestión de tesorería de Ethereum, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. La compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine, en 2026.

Si desea más detalles suscríbase a X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "proyectado", "tiene la intención", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "Alquimia del 5%" y la expectativa de que Bitmine alcanzará este objetivo en algún momento de 2026; (ii) las creencias y expectativas de la compañía con respecto al mercado de criptomonedas, incluida la creencia de que la compañía se encuentra en las primeras etapas de la "primavera cripto" y que Bitmine mantendrá un ritmo constante de acumulación de ETH a lo largo de 2026; (iii) expectativas con respecto a la aprobación de la Ley de Claridad y la creencia de la compañía de que la claridad regulatoria es un hito importante que permite que las criptomonedas, en particular las plataformas de contratos inteligentes como Ethereum, se beneficien a medida que las criptomonedas se convierten en parte de la vida cotidiana; (iv) la expectativa de que la adición al Russell 1000 agregará cientos y posiblemente miles de inversores institucionales adicionales como propietarios de acciones de Bitmine, incluidas las expectativas con respecto a la propiedad de fondos de inversión pasivos; (v) la estrategia de acumulación de activos digitales y las operaciones de participación de la compañía, incluidas las recompensas de participación anualizadas proyectadas de ETH de aproximadamente 277 millones de dólares (cuando MAVAN y sus socios de participación integren completamente el ETH de Bitmine) y los ingresos de participación anualizados proyectados actuales de aproximadamente 235 millones de dólares; (vi) la expansión prevista de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de participación en su clase; (vii) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la acción de los Estados Unidos el 15 de agosto de 1971 que puso fin a Bretton Woods y el patrón oro del dólar estadounidense; y (viii) el crecimiento y avance futuro de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y el negocio futuro propuesto; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación de las acciones comunes y las acciones preferentes Serie A de la compañía; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la Ley Clarity, la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la compañía; los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuro reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

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