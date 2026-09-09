Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,93 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,93 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 15.700 millones de dólares

Bitmine posee el 4,9 % del suministro total de monedas ETH, que asciende a 122,0 millones

Bitmine está al 97 % del camino hacia la "Alquimia del 5 %" en tan solo 15 meses

Las acciones de criptomonedas son el principal contribuyente al índice Russell 1000 en lo que va del trimestre, representando 4 de las 21 acciones principales.

Las acciones ordinarias de Bitmine han experimentado una ganancia del 99% en lo que va del trimestre, ocupando el cuarto lugar entre los índices Russell 1000

ETH es el activo macroeconómico con mejor rendimiento en el tercer trimestre de 2026 hasta la fecha, superando al S&P 500 en 5.430 puntos básicos

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 Large-cap el 26 de junio de 2026

Las acciones preferentes de Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP

Bitmine tiene 5.067.309 ETH en staking, lo que representa 12.600 millones de dólares a 2.495 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino líder para el staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales

Bitmine posee 91 millones de dólares en Eightco (NASDAQ: ORBS), que ahora es una de las pocas acciones cotizadas en bolsa en el mundo que proporciona a los inversores exposición indirecta a OpenAI

Las criptomonedas de Bitmine, junto con el total de efectivo y valores negociables, y los proyectos "Moonshots" suman un total de 15.700 millones de dólares, incluyendo 5,93 millones de tokens ETH, un total de efectivo y valores negociables de 593 millones de dólares y otras tenencias de criptomonedas

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

NORWALK, Conn., 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (("Bitmine" o la "Compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que las tenencias de criptomonedas de Bitmine, efectivo total y valores negociables, más las participaciones en "proyectos ambiciosos" ascienden a un total de 15.700 millones de dólares.

A 7 de septiembre de 2026 a las 2:00pm (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 5.929.198 ETH a 2.495 dólares por ETH (según Coinbase NASDAQ: COIN), 211 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 91 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo y valores negociables de 593 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,9 % del suministro total de ETH (de 122,0 millones de ETH).

"Desde el 30 de junio, cuatro de las 21 acciones con mejor rendimiento en el índice Russell 1000 están relacionadas con criptomonedas. Este rendimiento superior refleja que Ethereum es el activo macroeconómico con mejor desempeño en lo que va del tercer trimestre. En nuestra opinión, los gestores de fondos que utilizan el índice Russell 1000 como referencia deben considerar si tienen suficiente exposición a las criptomonedas, dada la importante contribución de este grupo a las ganancias del Russell 1000 este trimestre. Cabe destacar que las acciones ordinarias de Bitmine ocupan el cuarto lugar con mejor rendimiento, con una ganancia del 99%, en comparación con el 3 % del índice Russell 1000", según declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

Tom DeMark, fundador de DeMark Analytics y asesor de mercados de capitales de Bitmine, prevé que ETH experimente un fuerte repunte en las próximas semanas. Según Tom DeMark, "En agosto, ETH se mantuvo estable sin una ruptura a la baja y el indicador de 12 días expiró, lo que implica una reanudación del movimiento alcista. Creemos que esto respalda aún más la continuación de la tendencia alcista anterior. Prevemos que el fuerte repunte de un día de la semana pasada fue un posible anticipo del avance que se avecina".

"Al entrar en el último mes del tercer trimestre de 2026, ETH es el macroactivo con mejor rendimiento durante el trimestre, superando al S&P 500 en 5.430 puntos básicos hasta el viernes pasado. De hecho, los tres activos con mejor rendimiento desde el 30 de junio son ETH, BTC y SOL", afirmó Lee. "Creemos que esto sienta las bases para que las instituciones aumenten sus tenencias de criptomonedas, dado el considerable rendimiento superior de las criptomonedas frente a otros macroactivos en lo que va del tercer trimestre".

"Creemos que existen múltiples catalizadores positivos a medida que nos acercamos a los últimos meses de 2026", declaró Lee. "Entre ellos se incluye la próxima votación de la Ley CLARITY, prevista para mediados de septiembre. Además, los inversores coreanos han vuelto a comprar criptomonedas y se están alejando de las acciones de IA. En nuestra opinión, el ciclo de cuatro años tocará fondo en las próximas semanas. Esto sienta las bases para lo que esperamos sea una participación institucional considerable en la compra de criptomonedas en los últimos meses de 2026, especialmente dados los impulsos de la tokenización y la IA agente".

"Esta relación ETH/BTC ha aumentado durante los ciclos alcistas de las criptomonedas, impulsada por el creciente uso de Ethereum en comparación con Bitcoin. Estos ciclos anteriores se vieron impulsados por ICO (2017-2018), NFT (2020-2021) y stablecoins (2025). En el próximo ciclo de criptomonedas, observamos un aumento en la relación ETH/BTC, impulsado por la tokenización de Wall Street en la blockchain y por la IA con agentes que utilizan blockchains", continuó Lee.

"Durante la última semana, adquirimos 28.086 ETH. El historial de Bitmine de compra constante de criptomonedas no tiene igual entre las empresas cotizadas del mundo. Bitmine ha comprado ETH todas las semanas desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025", afirmó Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el último Mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a julio de 2026. El título del Mensaje es "ETH es la cura para el Valle Inquietante de la Riqueza".

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

A 7 de septiembre de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 5.067.309 (12.600 millones de dólares a razón de 2.495 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la apuesta de ETH es de 386 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,61 %)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 330 millones de dólares. Y estos 5,1 millones de ETH representan el 85 % de los 5,93 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,61 % en 7 días", continuó Lee.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción asciende a 1.100 millones de dólares (promedio de 5 días, a 4 de septiembre de 2026), lo que la sitúa en el puesto número 81 en Estados Unidos, por detrás de Intuit Inc. (puesto número 80) y por delante de TJX Companies, Inc. (puesto número 82) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc., que según se informa posee 840.447 BTC valorados en aproximadamente 66.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

La administración de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2026 como la acción de Estados Unidos del 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y sacó al dólar estadounidense del patrón oro hace 55 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los titanes icónicos de Wall Street y las vías financieras y de pagos de hoy. Estas resultaron ser mejores inversiones que el oro.

El mensaje del presidente se puede encontrar aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), junto con sus filiales ("Bitmine" o la "Compañía"), es una empresa de infraestructura de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. La Compañía proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional, a través de la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación, además de actividades de minería de bitcoin. Bitmine mantiene activos digitales estratégicamente, generando rendimientos sobre dichas tenencias para respaldar la liquidez y la formación de capital. Desde 2025, la Compañía ha ampliado sus capacidades de infraestructura blockchain, incluyendo el desarrollo e implementación de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la Compañía también incluyen inversiones en oportunidades blockchain en etapa temprana (inversiones "moonshot") y servicios auxiliares de minería, alojamiento y consultoría.

Para conocer detalles adicionales, síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, según enmendada. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son puramente históricas y generalmente se pueden identificar por términos como "espera", "proyecta", "tiene la intención", "planea", "cree", "anticipa", "estima", "pronostica", "objetivos", "metas", "puede", "podrá", "podría", "debería", "considera", "vea" o expresiones similares, o la negación de dichos términos, u otra terminología comparable. Este comunicado de prensa contiene específicamente declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas: (i) el objetivo de la Compañía de adquirir el 5 % del suministro total de ETH (la iniciativa "Alquimia del 5 %) y declaraciones que indican que la Compañía está al 97% de lograr este objetivo en 15 meses; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y tesorería de la Compañía, incluidas las declaraciones sobre las continuas adquisiciones semanales de ETH desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025 y el estatus de la Compañía como la mayor tesorería de ETH del mundo; (iii) las operaciones de staking de la Compañía, incluidas las recompensas anuales proyectadas de staking de ETH de aproximadamente 386 millones de dólares a escala (suponiendo que el ETH de Bitmine esté totalmente en staking por MAVAN y sus socios de staking utilizando un rendimiento de BMNR de 7 días del 2,61 %), los ingresos anuales proyectados actuales de staking de aproximadamente 330 millones de dólares y el rendimiento de 7 días del 2,61 % (anualizado); (iv) la expansión de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase, y su posición prevista como un destino de staking de Ethereum de primer nivel para BMNR e inversores institucionales; (v) expectativas con respecto al rendimiento futuro del precio de ETH y los movimientos del mercado, incluida la expectativa de Tom DeMark de que ETH hará un fuerte movimiento alcista en las próximas semanas con base en el análisis técnico y la creencia de que el movimiento lateral de agosto implica una renovación del movimiento alcista; (vi) declaraciones con respecto al rendimiento de ETH como el activo macro con mejor rendimiento en el tercer trimestre de 2026 hasta la fecha, superando al S&P 500 en 5.430 pb, y que esto prepara el terreno para que las instituciones aumenten sus tenencias de criptomonedas; (vii) la creencia de la gerencia de que existen múltiples catalizadores positivos de cara a los últimos meses de 2026, incluida la votación de la Ley CLARITY programada para mediados de septiembre de 2026, compras renovadas por parte de inversores coreanos y rotación lejos de las acciones de IA, la opinión de que el ciclo de criptomonedas de cuatro años tocará fondo en las próximas semanas y la expectativa de una participación institucional considerable en la compra de criptomonedas en los últimos meses de 2026, incluidos los vientos favorables anticipados de la tokenización y la IA con agentes; (viii) declaraciones y expectativas con respecto a la relación ETH/BTC, incluida la de que la relación aumentará en el próximo ciclo de criptomonedas impulsado por la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y por la IA con agentes que utiliza cadenas de bloques, similar a ciclos anteriores impulsados por ICOs (2017-2018), NFTs (2020-2021) y stablecoins (2025); (ix) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros en 2026 como el fin del sistema de Bretton Woods en 1971 y que las inversiones resultantes de ello demostrarán ser mejores que el oro; (x) declaraciones de que las acciones de criptomonedas son el mayor contribuyente al Russell 1000 en el trimestre hasta la fecha y que los administradores de fondos que toman como referencia el Russell 1000 deben considerar si tienen suficiente exposición a las criptomonedas; (xi) declaraciones sobre las inversiones de la Compañía, incluida la de que su inversión en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) proporciona a los inversores una exposición indirecta a OpenAI y su participación de 180 millones de dólares en Beast Industries; y (xii) declaraciones sobre el valor de las criptomonedas, efectivo, valores negociables y tenencias de "proyectos ambiciosos" de la Compañía, incluidas tenencias agregadas de 15.700 millones de dólares y tenencias de ETH que representan el 4,9% del suministro total de ETH.

Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, entre otros: la extrema volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales, incluidos ETH y Bitcoin, y la naturaleza especulativa de las inversiones en activos digitales; el riesgo de que los movimientos históricos del precio de ETH y el rendimiento relativo frente a otros macroactivos no se repitan o no sean indicativos del rendimiento futuro; la dependencia de la Compañía de fuentes de precios de terceros y valores de mercado informados para calcular el valor de sus criptomonedas, efectivo, valores negociables y tenencias de "moonshot", y el riesgo de que dichos valores fluctúen materialmente después de la fecha y hora a las que se hace referencia en este comunicado;

cambios en las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación y el volumen de negociación de las acciones comunes y las acciones preferentes Serie A de la Compañía, y el riesgo de que la inclusión de la Compañía en el índice Russell 1000 no produzca los beneficios anticipados o que la contribución de las acciones de criptomonedas al rendimiento del índice no continúe; la capacidad de la Compañía para ejecutar con éxito su estrategia de adquisición de activos digitales, continuar su historial de adquisiciones semanales de ETH y alcanzar sus objetivos de acumulación de ETH, incluido el objetivo "Alquimia del 5%"; la capacidad de la Compañía para financiar sus operaciones comerciales, operaciones de tesorería de Ethereum y expansión de MAVAN; riesgos operativos, de seguridad y tecnológicos asociados con las operaciones de staking y validación de la Compañía, incluidos fallos de red, eventos de slashing, violaciones de ciberseguridad y cambios de protocolo; el riesgo de que la participación real en staking, los rendimientos, las recompensas y los ingresos difieran materialmente de los importes proyectados descritos en este comunicado, que se basan en un rendimiento de 7 días y suponen que ETH está totalmente apostado a gran escala; competencia en las industrias de tesorería, staking y minería de activos digitales; la dependencia de la Compañía de personal clave, incluidos el liderazgo ejecutivo y asesores como Tom DeMark; desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, la tecnología blockchain y las actividades de staking en los Estados Unidos y a nivel mundial, incluido el momento y el resultado de la votación programada de la Ley CLARITY y la promulgación, implementación e interpretación final de la Ley GENIUS y otras leyes e iniciativas regulatorias pendientes; acciones de la SEC, la CFTC y otros organismos reguladores que afectan a los activos digitales y negocios relacionados; riesgos relacionados con las inversiones de la Compañía en oportunidades blockchain en etapa temprana (inversiones "moonshot"), incluidas las inversiones en Eightco Holdings (incluida la naturaleza y el alcance de cualquier exposición indirecta a OpenAI) y Beast Industries; factores macroeconómicos, incluyendo la inflación, las tasas de interés, la política monetaria de la Reserva Federal, las condiciones del mercado laboral y las condiciones económicas generales que afectan el sentimiento de los inversores hacia los activos digitales, incluyendo el comportamiento de los inversores coreanos y otros inversores internacionales; la precisión de las predicciones de análisis técnico y las expectativas de la gerencia con respecto a los movimientos del precio de ETH, la relación ETH/BTC y el impacto de la tokenización y las aplicaciones de IA con agentes en Ethereum; la imprevisibilidad de los ciclos del mercado de criptomonedas y la precisión de las expectativas con respecto a los futuros ciclos de criptomonedas, incluyendo si el ciclo de cuatro años toca fondo como se anticipó y si se materializa la participación institucional; cambios en el protocolo Ethereum, incluyendo la mecánica de staking, los requisitos de los validadores y las estructuras de recompensa; el desempeño de los proveedores de servicios de terceros, intercambios, custodios y socios de staking; riesgos relacionados con la concentración de los activos de la Compañía en monedas digitales, particularmente Ethereum; y los otros factores de riesgo descritos en los documentos presentados por la Compañía ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para la gerencia a la fecha de este comunicado y reflejan las expectativas, estimaciones, pronósticos, proyecciones, puntos de vista y creencias actuales de la gerencia con respecto a eventos y circunstancias futuras. Los resultados reales pueden variar sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a diversos factores, incluidos los descritos anteriormente y en la sección de Factores de Riesgo del Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2025, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, los Informes Trimestrales de la Compañía en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados por la Compañía ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de estos documentos están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y en el sitio web de la Compañía en https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Compañía advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, las cuales solo son válidas a la fecha en que se realizan. Bitmine renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar, revisar o complementar las declaraciones prospectivas para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, salvo que lo exija la ley o la normativa aplicable.

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