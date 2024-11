Bitpanda implanta la plataforma Validus de Eventus para satisfacer sus necesidades de vigilancia comercial

(Información remitida por la empresa firmante)

- Implantación para ayudar a la empresa a cumplir los requisitos del Reglamento de la UE sobre mercados de criptoactivos (MiCA)

NUEVA YORK y VIENA, 4 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Eventus, proveedor líder de soluciones integrales de vigilancia comercial y riesgo financiero, y Bitpanda , la plataforma de criptomonedas líder en Europa, han anunciado hoy que Bitpanda implementará la plataforma Validus de Eventus para satisfacer sus necesidades de vigilancia comercial y sus obligaciones legales.

Fundada en Viena en 2014, Bitpanda tiene oficinas y centros en toda la región, incluyendo Viena, Barcelona, Berlín, Cracovia y Bucarest. Tras una rigurosa revisión de los proveedores de soluciones de vigilancia del comercio, Bitpanda seleccionó Eventus para ayudar a la empresa a aprovechar la automatización para detectar y prevenir el abuso de mercado, la manipulación y el uso de información privilegiada.

Manol Vanev, responsable de Cumplimiento de Bitpanda, explicó: Evaluamos todas las soluciones disponibles en el mercado antes de reducir el número de candidatos. Eventus subió a la cima sobre la base de una variedad de factores, incluyendo su solución de vanguardia, sólida reputación y amplia experiencia con muchas de las mayores empresas de activos digitales del mundo, amplio historial en las finanzas tradicionales con otras clases de activos, y la experiencia en los mercados y la regulación. También es importante para nosotros la facilidad de uso de la solución y la cobertura de procedimientos sólida y personalizable que ofrece Validus.

Philipp Bohrn, vicepresidente de Asuntos Públicos y Normativos de Bitpanda, comentó: Hemos crecido rápidamente, y necesitamos una plataforma sofisticada y fácil de usar que pueda manejar nuestros volúmenes de datos y mensajería, al tiempo que maximiza nuestra eficiencia y escala para satisfacer cualquier necesidad de capacidad que podamos tener en el futuro. Bitpanda está muy centrado en mantenernos en los más altos estándares de cumplimiento, y la selección de Eventus para esta importante función no sólo apoya nuestras necesidades normativas hoy, sino que nos posiciona para un crecimiento sostenible y una mayor protección del cliente en el futuro.

El consejero delegado de Eventus, Travis Schwab, afirmó: Bitpanda comprendió el beneficio de adelantarse a la regulación y poner en marcha todas las piezas para garantizar un entorno de vigilancia del comercio robusto y escalable que pueda adaptarse fácilmente para satisfacer sus necesidades a medida que la empresa crece, añade nuevas clases de activos y se enfrenta a un panorama normativo que cambia rápidamente. Es un honor para nosotros colaborar con la empresa a medida que prosigue su impresionante crecimiento y su compromiso de proteger a sus clientes.

En junio, Acuiti y Eventus publicaron un informe sobre el Reglamento de la Unión Europea relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA), The Impact of MiCA on Crypto Market Surveillance: Insights and Challenges, basado en una encuesta y una serie de entrevistas a 68 empresas dedicadas al comercio de criptomonedas. El estudio concluye que MiCA, uno de los primeros marcos reguladores integrales para el comercio de criptomonedas que se desarrolla en una jurisdicción financiera importante, está acelerando la inversión en sistemas de vigilancia para el comercio de criptomonedas, aunque sólo el 9% de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de MiCA estaban plenamente preparadas y una cuarta parte de las empresas aún no habían comenzado los preparativos a mediados de año.

Acerca de Bitpanda

Bitpanda se fundó en Viena en 2014 y es la plataforma de criptomonedas líder en Europa. Con una selección de más de 2.800 activos digitales, incluidos más de 450 criptoactivos y numerosas acciones*, ETF*, metales preciosos y materias primas, el unicornio fintech austriaco ofrece una de las gamas más completas de activos digitales disponibles en Europa. Bitpanda, que ya cuenta con la confianza de más de 5 millones de usuarios y docenas de socios institucionales, posee licencias en varios países y un historial probado de colaboración con los reguladores locales para mantener los activos seguros y protegidos. Esto convierte a Bitpanda en una de las plataformas de negociación más estrictamente reguladas del sector. Además de su sede en Viena, Bitpanda tiene oficinas en Ámsterdam, Barcelona, Berlín y Bucarest. www.bitpanda.com | Twitter | Facebook | Instagram

Acerca de Eventus

Eventus proporciona software de vigilancia de operaciones a escala de última generación en todas las líneas de defensa. Su potente y galardonada plataforma Validus es fácil de desplegar, personalizar y operar en mercados de renta variable, opciones, futuros, divisas, renta fija y activos digitales. Validus ha demostrado su eficacia en los entornos más complejos, de gran volumen y en tiempo real de la creciente base de clientes de Eventus, entre los que se incluyen bancos de primer nivel, intermediarios bursátiles, comerciantes de comisiones de futuros (FCM), grupos de negociación por cuenta propia, centros de mercado, instituciones de compra, empresas de negociación de energía y materias primas y reguladores. Los clientes confían en la plataforma, junto con la capacidad de respuesta de la empresa y el desarrollo de productos, para superar sus retos normativos más acuciantes en materia de vigilancia del comercio. Para más información, visite www.eventus.com .

* * Las acciones y los ETF son activos subyacentes de los contratos ofrecidos como Bitpanda Stocks, ofrecidos por Bitpanda Financial Services. Para más información, consulte el folleto disponible en bitpanda.com.Capital en riesgo.

