Bizzdesign Unify llega para unir la inteligencia empresarial y la colaboración visual

(Información remitida por la empresa firmante)

Bizzdesign Unify combina una experiencia de pizarra intuitiva con contexto empresarial en tiempo real, poniendo información de nivel especialista al alcancce de todos los equipos para respaldar decisiones de transformación más rápidas y mejor fundamentadas.

ENSCHEDE, Países Bajos , 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bizzdesign, empresa global de SaaS para la transformación empresarial, anunció hoy el lanzamiento de Bizzdesign Unify, una nueva plataforma nativa de IA que combina datos de arquitectura empresarial y portafolio con capacidades de colaboración visual.

Bizzdesign Unify cierra la brecha entre las herramientas de pizarra digital y las plataformas de arquitectura empresarial y gestión de portafolio. Ofrece un espacio de trabajo visual e intuitivo en el que los equipos multidisciplinarios pueden colaborar en iniciativas de transformación con datos empresariales en tiempo real sobre dependencias, riesgos y restricciones, sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.

A medida que la IA acelera el ritmo del cambio, las organizaciones están tomando decisiones de transformación con mayor rapidez, muchas veces sin comprender del todo su propio entorno operativo. Los equipos reúnen perfiles diversos que suelen trabajar en herramientas separadas a lo largo de la ideación, los talleres, la planificación y la ejecución, lo que dificulta construir una visión compartida y confiable de los datos y del contexto necesarios para decidir. Las herramientas de colaboración visual facilitan la ideación rápida, pero carecen de datos confiables. Al mismo tiempo, las plataformas de arquitectura empresarial y gestión de portafolio contienen información crítica, pero no suelen ser fácilmente accesibles para la mayoría de los stakeholders del negocio.

Bizzdesign Unify reúne ambos mundos y permite a los equipos mapear iniciativas, explorar escenarios y evaluar opciones en un entorno único y compartido, sin tener que alternar entre herramientas distintas.

"A medida que ampliamos la transformación en un entorno complejo, es fundamental avanzar con rapidez sin perder de vista el contexto arquitectónico que sustenta cada decisión", señaló Matthew Beech, de Rolls-Royce SMR. "Bizzdesign Unify nos ayuda a conectar la colaboración directamente con ese contexto, para que las decisiones puedan tomarse con mayor rapidez y sigan siendo sólidas cuando llega el momento de ejecutarlas".

"Bizzdesign Unify nos permite trabajar con las áreas de negocio en un lenguaje más accesible, sin perder la conexión con la arquitectura que le da soporte a esas decisiones", añadió Partha Mukherjee, de Kappahl Group.

Bizzdesign Unify brinda una experiencia nativa de IA que transforma la forma en que los equipos interactúan con los datos de arquitectura y portafolio. Los usuarios pueden obtener información mediante consultas conversacionales en lenguaje natural, mientras que un conjunto de agentes colaboradores de IA resume diseños, recomienda mejoras y destaca insights basados en datos para apoyar la toma de decisiones a lo largo del proceso de transformación.

Esto significa que el contexto experto pasa a estar al alcance de todas las personas involucradas en la planificación y la toma de decisiones, y no solo de los arquitectos. Los equipos de estrategia, tecnología, producto y operaciones pueden trabajar con la misma información en tiempo real y llegar a decisiones que se sostienen desde el diseño inicial hasta la ejecución.

"La mayoría de las organizaciones operan con demasiadas herramientas desconectadas entre sí: los equipos colaboran en un entorno, mientras que los datos empresariales críticos están en otro", afirmó Bert van der Zwan, CEO de Bizzdesign. "Bizzdesign Unify cierra esa brecha para que los equipos puedan trabajar de forma conjunta, tomar decisiones con una visión compartida del impacto y avanzar con mayor confianza y agilidad".

Bizzdesign Unify ya está disponible. Para más información, visita www.bizzdesign.com/unify.

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