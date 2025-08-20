BKPS, filial de Karpowership, lanza un nuevo proyecto energético en Irak para apoyar la seguridad energética

(Información remitida por la empresa firmante)

ESTAMBUL, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- BKPS, una filial de Karpowership, ha firmado un contrato con el Ministerio de Electricidad de Irak y la Compañía General de Producción de Energía Eléctrica / Sur para lanzar un nuevo proyecto de generación de energía en Irak, entregando electricidad rápida, fiable y asequible para fortalecer la seguridad energética del país.

El proyecto suministrará hasta 590 MW de electricidad a través de los dos buques Powership de Karpowership. Según el acuerdo, la compañía suministrará electricidad durante un período inicial de 71 días, desempeñando un papel fundamental en la estabilización de la red nacional y la satisfacción de la demanda.

"Nos honra colaborar con Irak para impulsar su resiliencia energética", declaró Zeynep Harezi Yılmaz, directora comercial de Karpowership. "Este proyecto representa un gran paso hacia la reducción de la brecha eléctrica y se alinea con nuestra misión de proporcionar energía rápida, flexible y fiable donde más se necesita".

Los Powerships se desplegarán en los puertos de Khor Al Zubair y Umm Qasr en Basora y se espera que comiencen a operar en agosto de 2025. Los Powerships, que están habilitados para múltiples combustibles y son completamente autónomos con todo lo necesario para funcionar a bordo, proporcionarán una solución rentable y de rápida implementación que evita los largos plazos de construcción de la infraestructura eléctrica terrestre.

Karpowership cuenta con una trayectoria comprobada en el suministro de soluciones de energía flotante a nivel mundial, con operaciones en 16 países de cuatro continentes. Su tecnología Powership ofrece una solución práctica y escalable para mejorar la seguridad energética, con la flexibilidad de operar con múltiples combustibles, a la vez que proporciona energía fiable para impulsar el desarrollo económico; incluso en Irak, donde las operaciones se realizarán a través de su filial, BKPS.

Acerca de Karpowership

Karpowership es una compañía energética global especializada en soluciones energéticas integrales y de rápida ejecución. Como único constructor, propietario y operador de la flota de Powerships más grande del mundo, sus buques pueden ofrecer soluciones energéticas llave en mano dondequiera que se necesiten, conectándose a la red eléctrica y generando electricidad en menos de 30 días. Además de sus buques insignia, Karpowership ofrece soluciones flotantes de GNL para impulsar un futuro energético más limpio y flexible. Con más de 25 años de experiencia, Karpowership mantiene su compromiso de brindar energía sostenible y fiable, empoderando a naciones y comunidades.

