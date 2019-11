COMUNICADO: Ante el Black Friday, Aldro recomienda compras eficientes como inversión a largo plazo

Publicado 25/11/2019 18:16:54 CET

Es el momento perfecto para invertir en productos necesarios que perduren en el tiempo ayudando a un consumo responsable y respetando el medio ambiente

Se acercan las fechas navideñas y con ello, el periodo de consumo por excelencia, pero antes tendrá lugar el Black Friday, el pistoletazo de salida para las compras de Navidad. Comercios y tiendas on line aplican promociones especiales y descuentos en todo tipo de productos.

Muchos deciden adelantar sus compras navideñas coincidiendo con el Black Friday que este año cae el 29 de noviembre, pero otros esperan la ocasión para invertir en el hogar y reemplazar algún electrodoméstico por otro más eficiente. Se trata de una muy buena ocasión para ahorrar a la vez que se ejerce un consumo responsable.

La comercializadora energética Aldro recomienda recurrir a la compra de electrodomésticos eficientes con la calificación de A+++ que, aunque puedan ser inicialmente más caros, son una clara inversión de futuro pues a la larga ahorran energía con importantes reducciones en las facturas de luz y gas.

Así, por ejemplo, con una nevera de la clase A+++ se podrá ahorrar hasta un 75% de consumo con respecto a otro frigorífico de menor eficiencia energética. Además, para un uso más responsable, hay que tener cuidado con no dejar la puerta abierta, no introducir alimentos aún calientes y no llenarlo demasiado, puesto que consumen mayor energía. Lo mismo ocurre con la lavadora, otro de los electrodomésticos que más energía consumen en el hogar. Habrá que tener en cuenta su capacidad, tipo de carga y decibelios, ponerla en funcionamiento cuando esté llena y utilizar programas de lavado en frío, al igual que con el lavavajillas. Si además el consumo eléctrico se concentra durante la noche y hasta media mañana, Aldro aconseja contratar una tarifa de luz con discriminación horaria con la que ahorrar utilizando los electrodomésticos en las horas más baratas.

Los televisores y ordenadores también representan un consumo energético importante en el hogar, por eso de cara al Black Friday si se busca renovar cualquiera de estos electrodomésticos, habrá que elegir televisores con tecnología Led en los que además se pueda desconectar el sistema stand by, para evitar consumo fantasma, al igual que el ordenador, que deberá tener funciones de ahorro y eficiencia energética.

En cualquier caso, las compras con motivo del Black Friday son un buen momento para valorar qué es lo que verdaderamente se necesita y hacer un uso responsable. Desde Aldro aconsejan compras eficientes como inversión a largo plazo y para ello lo más adecuado es elaborar una lista de deseos, comparar precios y diferentes ofertas, fijarse en las condiciones y garantías de los productos y establecer un presupuesto. Todo ello ayuda a un consumo responsable que beneficia al bolsillo y al medio ambiente.

Contacto

Nombre contacto: Aldro Energía

Teléfono de contacto: 91 591 96 12