Black Friday con TCL: descubra el arte del entretenimiento inmersivo con QD-Mini LED TVs

(Información remitida por la empresa firmante)

-Black Friday con TCL: descubra el arte del entretenimiento inmersivo y mejore su estilo de vida con QD-Mini LED TVs

PARÍS, 21 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Como marca líder mundial en electrónica de consumo, TCL comprende la importancia de crear un ambiente hogareño cómodo y bien cuidado que promueva el bienestar general.

Este Black Friday, TCL ofrece una variedad de televisores LED QD-Mini de gran tamaño y electrodomésticos inteligentes para mejorar su experiencia de visualización inmersiva y mejorar su estilo de vida.

*Las siguientes series de productos y funcionalidades pueden variar según los mercados. Consulte su punto de venta más cercano para obtener más información.

TCL X955: su escape cinematográfico para momentos inolvidables

Disfrute de una obra maestra cinematográfica con el TCL X955, su entrada al entretenimiento como nunca antes. Con una pantalla expansiva de 85 pulgadas y una impresionante resolución 4K Ultra HD, este televisor cuenta con tecnologías de vanguardia Mini LED Premium, QLED y Full Array Local Dimming (FALD) que crean una inmersión visual inigualable. Si está de humor para una noche de cine épica, este televisor transforma su sala de estar en un retiro cinematográfico.

Experimente la magia del HDR con HDR Premium 5000 nits especializados que admiten HDR10, HDR10+, HDR HLG y Dolby Vision IQ, lo que ofrece contrastes sorprendentes y colores vibrantes que lo sumergen más profundamente en cada escena. La excepcional calidad de audio del sistema de sonido 4.2.2 garantiza que cada sonido sea tan cautivador como las imágenes.

TCL 98C955: Máximo bienestar: QD-Mini LED TV, su puerta de entrada a la serenidad

Sumérjase en un mundo de bienestar y entretenimiento cautivador con nuestros Mini LED y QLED TV, creando el ambiente perfecto para disfrutar de su propia compañía. Déjese envolver por el esplendor de los negros profundos, el brillo deslumbrante y el contraste preciso, creando un festín visual para sus sentidos. Disfrute de los colores ricos y realistas de la tecnología QLED, donde cada escena se convierte en una obra maestra de tonos vívidos, proporcionando una experiencia visual que despierta sus emociones.

Con una pantalla nativa de 144 Hz, los juegos y las secuencias de acción fluyen a la perfección para proporcionar una experiencia emocionante. Independientemente de la fuente, nuestro HDR multiformato garantiza una calidad de imagen perfecta, garantizando una relajación total en su propio espacio. El sistema de sonido ONKYO 2.2.2 Dolby Atmos le envuelve en un sonido envolvente, ofreciendo una experiencia sonora que calma la mente y nutre el alma.

TCL 98C805: mejore su experiencia de juego con el QD-Mini LED TV

Embárquese en una aventura de juego como ninguna otra con nuestro televisor LED QD-Mini de última generación. Esto no es sólo un televisor; es su portal a una experiencia de juego extraordinaria que puede saborear en soledad mientras se lo pasas genial.

Con una enorme pantalla de 98 pulgadas y una cautivadora resolución 4K Ultra HD, cada juego cobra vida con un realismo incomparable. Con un brillo máximo de 1.600 nits (en 98"), los colores cobran una vida vibrante, creando un entorno de juego dinámico e inmersivo. La frecuencia de actualización variable nativa de 144 Hz garantiza que sus sesiones de juego sean increíblemente fluidas, perfectamente adecuadas para acción de ritmo rápido y aventuras trepidantes.

Lo que realmente distingue a este televisor son sus increíbles capacidades HDR. ¿El resultado? Sus juegos y películas favoritos deslumbrarán con un impresionante contraste y rango dinámico, ofreciendo una experiencia de juego en solitario inolvidable.

Eleve su destreza en los juegos y sumérjase en un mundo de entretenimiento cautivador, donde el juego en solitario ocupa un lugar central y cada momento es emocionante.

TCL 98P745: cómo elevar el entretenimiento de su hogar

El TCL 98P745 4K prepara el escenario para una experiencia de entretenimiento en el hogar excepcional. Sumérjase en la magia del cine con la tecnología Dolby Vision y Dolby Atmos. Este televisor ofrece una vibrante resolución 4K, más de 1.000 millones de colores y un audio que te envuelve en una atmósfera cinematográfica, haciendo que cada momento se sienta como si estuviera en un cine.

Con soporte HDMI 2.1, garantiza una experiencia de juego premium con altas resoluciones de video, optimización automática de imagen y baja latencia. El Game Accelerator de 120 Hz garantiza una jugabilidad nítida y fluida.

La elegancia se une a la funcionalidad con su diseño elegante y sin bordes y su fino borde metálico, que complementa cualquier decoración del hogar. Más allá del entretenimiento, el TCL P745 es su centro de comunicación con Google Duo para videollamadas instantáneas y notas de voz.

Con Google TV, acceda a más de 700.000 películas y episodios de TV, todos organizados y con capacidad de búsqueda mediante comandos de voz.

Aires acondicionados Serie TCL FreshIN: creando un remanso de salud y confort en casa

Transforme su hogar en un santuario de bienestar con los aires acondicionados de la serie FreshIN de TCL. Diseñados para mejorar la calidad del aire interior, estos aires acondicionados van más allá de meros aparatos de confort. Están diseñados para crear un ambiente saludable y agradable donde podrá relajarse con tranquilidad.

La tecnología FreshIN+ 2.0 de TCL ofrece un sistema de sustitución de aire fresco de dos vías, que introduce aire exterior rico en oxígeno y expulsa aire interior no saludable. Esto es particularmente valioso cuando la calidad del aire no es la ideal, ya que elimina eficazmente del medio ambiente partículas no deseadas como polvo, pelo de mascotas y contaminantes. Junto con un sistema de filtración de cuatro capas, el aire circulado es mucho más saludable para las personas con alergias.

Con los aires acondicionados de la serie FreshIN de TCL, su bienestar está en el corazón de su hogar.

Acerca de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) es una empresa de electrónica de consumo de rápido crecimiento y líder mundial en el sector de la televisión. Fundada en 1981, actualmente opera en más de 160 mercados de todo el mundo. TCL está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo, desde televisores hasta aparatos de audio y electrodomésticos inteligentes. Visite el sitio web de TCL en https://www.tcl.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2282437/TCL_QD_Mini_LED_4K_TV_X955.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2282438/TCL_QD_Mini_LED_4K_TV_C955.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2282439/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2282440/2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2282441/3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/black-friday-con-tcl-descubra-el-arte-del-entretenimiento-inmersivo-con-qd-mini-led-tvs-301994994.html