Black Friday en La Tienda HOME: la oportunidad perfecta para renovar el hogar con grandes descuentos - La Tienda HOME

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 06 de noviembre de 2026.- Renovar el colchón, cambiar el sofá o incorporar soluciones de almacenamiento al dormitorio son decisiones que suelen requerir una inversión considerable. Con motivo del Black Friday 2026, La Tienda HOME ha puesto en marcha una campaña de descuentos que alcanza el 65 % en determinadas categorías, ampliando las posibilidades de renovar diferentes espacios de la vivienda con un presupuesto más ajustado. Además, los precios son definitivos desde el primer día, por lo que no es necesario esperar al 27 de noviembre para conseguir los mejores descuentos.

La compañía, especializada en productos de descanso y mobiliario desde 2003, participa en esta campaña comercial con promociones en colchones, sofás, canapés, sillones y otros artículos para el hogar. Su propuesta abarca tanto grandes piezas de mobiliario como complementos destinados a mejorar la comodidad cotidiana.

Descuentos en colchones, sofás y soluciones para el dormitorio

Entre las promociones anunciadas por La Tienda HOME destacan los descuentos de hasta el 65 % en colchones y sofás. La campaña incluye diferentes alternativas de descanso, desde colchones viscoelásticos hasta modelos de muelles ensacados, así como sofás cama, chaise longue y opciones relax.

Los canapés abatibles y los sillones cuentan con descuentos anunciados de hasta el 60 %, mientras que las rebajas alcanzan el 55 % en somieres, bases y toppers. También participan almohadas, cabeceros y productos textiles, lo que permite abordar la renovación del dormitorio desde distintos elementos.

El Black Friday, una ocasión para planificar compras importantes

Más allá del descuento, adquirir mobiliario exige valorar aspectos como las dimensiones disponibles, los materiales, la comodidad y el uso previsto. Por ejemplo, conviene medir no solo el hueco del salón, sino también las puertas, pasillos y ascensor por los que tendrá que pasar el sofá, y elegir la firmeza del colchón según la postura habitual al dormir y el peso. En productos como colchones y sofás, cuya utilización es diaria, estas características pueden resultar tan determinantes como el precio.

La Tienda HOME combina la venta online con más de una docena de tiendas físicas en España, entre ellas su showroom de Gandía (Valencia), donde los consumidores pueden conocer y probar determinados modelos antes de decidirse. Además, su web permite consultar las características y condiciones de cada producto, y ofrece financiación hasta 12 meses sin intereses y 120 noches de prueba en colchones.

La campaña incorpora también un descuento adicional de hasta el 15 % con el código BLACK, sujeto a las condiciones de cada artículo. Las ofertas pueden consultarse en la sección de Black Friday de La Tienda HOME, donde figuran los precios y descuentos disponibles.

La iniciativa ofrece así una oportunidad para comparar alternativas y adelantar compras previstas sin esperar al último día, siempre comprobando el precio final y las condiciones aplicables.



Emisor: La Tienda HOME

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