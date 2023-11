Black Friday:solo el 12 % de los italianos se toman en serio el impacto medioambiental de las compras (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Se trata de una estadística que surge de una reciente encuesta realizada por UNGUESS y Scalapay, con el fin de investigar cómo se sienten los italianos, en comparación con Francia y España, acerca de este día de compras.

En los tres países, el grupo de edad menos preocupado por el aspecto ecológico del problema es el de los Boomers, de 59 años o más. Mientras que los GenZ son los más preocupados.

Crear conciencia sobre Compra ahora y paga después: 2/3 de los italianos lo consideran una herramienta válida para mejorar la forma en que administran su presupuesto.

MILÁN, 7 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- La cuestión medioambiental es una cuestión familiar y, afortunadamente, hoy en día se habla mucho más. Todos, a nuestra pequeña manera, estamos tratando de ser más cuidadosos porque los efectos del calentamiento global ahora se han vuelto demasiado obvios. Algunos optan por una dieta más basada en plantas, otros compran más productos locales y hay quienes tienen cuidado de no exagerar en el uso de calefacción y aire acondicionado. Esto nos llevaría a creer que se presta más atención a cómo compramos, especialmente porque las compras en línea generan hasta el 7 % de las emisiones de gases de efecto invernadero[1].

Lamentablemente, sin embargo, ese no es el caso, como se desprende de una encuesta reciente realizada por UNGUESS (https://unguess.io/it/), una empresa involucrada en el crowdsourcing para pruebas de servicios digitales y Scalapay (https://www .scalapay.com/it), la empresa Fintech líder del sur de Europa en el mercado Compra Ahora-Paga-Después.

De hecho, la encuesta reveló que solo el 12 % de los italianos consideran seriamente el impacto medioambiental de sus compras, una cifra similar a la de España (11 %) y Francia (17 %). En general, en los tres países, los más conscientes del problema fueron los jóvenes de la Generación Z, mientras que los más rezagados fueron los Boomers de 59 años en adelante. Es lamentable ver a personas que, cuando compran el Black Friday, ni siquiera piensan en el medio ambiente: en los tres países, la cifra fue del 9,98 % de los encuestados[2], un porcentaje pequeño pero significativo.

Pero la atención al medio ambiente no fue la única cuestión: el análisis de UNGUESS y Scalapay también examinó otros parámetros, destinados a observar más de cerca y de manera más general cómo se sintieron los italianos, españoles y franceses con respecto a este tan esperado día de compras. Se prestó especial atención a Buy Now Pay Later (BNPL), un método de pago innovador cada vez más popular entre los consumidores para realizar compras inmediatas y pagar en cuotas sin intereses. Un tema muy significativo en el que la investigación puso un foco específico.

¿Compras planificadas o "si veo algo que me gusta, lo compro"?

En el 74 % de los casos, los entrevistados dijeron que preferían la compra planificada, con un presupuesto medio de 238 euros para Italia, 273 euros para España y hasta 309 euros para Francia. A la cabeza están los Millennials, que son los que más gastarán: una media de 272 euros por persona.

En comparación con otros países, los italianos parecen ser los que menos planifican, e igualmente, no ven el Black Friday como una oportunidad para comprar regalos de Navidad anticipadamente como lo hacen sus vecinos franceses.

Sin embargo, en cuanto al presupuesto disponible, no todo el mundo quiere gastar lo mismo que el año pasado, sino todo lo contrario: el 19 % de los italianos dice querer gastar menos, al igual que el 31 % de los franceses y el 18 % de los españoles. "En definitiva, con la inflación y el aumento del coste de la vida, no todo el mundo puede dedicar a las compras los mismos recursos que en años anteriores, aunque la mayoría de los entrevistados dijeron que esperaban gastar más o menos la misma cantidad", explicó Alessandro Caliando, jefe de UX en UNGUESS.

Compra ahora y paga después: respaldando la gestión del presupuesto

La investigación también analizó los hábitos y preferencias de las personas respecto al Buy Now Pay Later (BNPL) como herramienta para pagar tus compras a plazos.

El interés mostrado por las soluciones BNPL de cara al próximo Black Friday afecta a cerca de la mitad de los italianos entrevistados (52 %), cifra superior a la registrada en Francia (42 %) y España (36 %). Sin embargo, esta cifra refleja el hecho de que el 40 % de los italianos ya han utilizado BNPL en el pasado, una cifra significativamente mayor en comparación con los franceses (28 %) y los españoles (27 %).

La encuesta también puso de relieve la convergencia de opiniones entre los distintos países implicados, especialmente en lo que respecta a la percepción del BNPL que, según dos tercios de los entrevistados, es un método eficaz para gestionar mejor el presupuesto. Además, la mayoría de los consumidores se mostraron a favor de utilizar BNPL en lugar de la opción de cargar las compras en su tarjeta o solicitar cualquier tipo de préstamo.

El análisis también reveló que la flexibilidad en la elección de la frecuencia de pago de las cuotas, por ejemplo mensual o semanal, es un elemento importante en la adopción de las soluciones BNPL. Este aspecto es especialmente importante para aproximadamente 3 de cada 4 personas, sin diferencias geográficas.

¿Y si tienes dudas sobre elegir BNPL? Su combinación con una oferta o promoción específica puede resultar un factor clave en la adopción de este método de pago.

¿Cuándo se realizan principalmente las compras? ¿Mañana, tarde o noche?

En este caso, es interesante observar cómo cada país tiene hábitos diferentes: en Francia la compra se realiza mayoritariamente por la mañana (46,36 %), en Italia por la tarde (37,53 %), mientras que en España es por la tarde (45,79 %).

Online frente a offline: la web gana sin lugar a dudas

La gran mayoría de los entrevistados afirmaron comprar únicamente online: estamos hablando del 52,77 % de los franceses entrevistados, del 71,72 % de los italianos entrevistados y del 51,32 % de los españoles entrevistados. Desde un punto de vista generacional, la GenZ tiende a comprar en tiendas (15,98 %), junto con los Boomers (15,94 %). Estamos hablando, sin embargo, de porcentajes que, si se comparan con el deseo de comprar online, son considerablemente inferiores.

La desaparición de la tableta como herramienta de navegación (49,50 %) y en segundo lugar, el PC (47,38 %)

El teléfono inteligente es el preferido por los Millennials (52,97%) y GenX (49,26%); mientras que los Boomers (68,97%) y GenZ (50 %) prefieren usar un PC.

"Esta investigación fue muy interesante porque sacó a la luz datos que no esperábamos. Por ejemplo, vimos que el usuario medio generalmente no presta mucha atención al medio ambiente cuando compra en línea, a diferencia de los últimos años en los que La cuestión de la sostenibilidad se ha vuelto predominante en todos los sectores", explicó Caliandro. "Otro dato interesante fue el abandono de la tableta para las compras online, que se realizan y planifican mayoritariamente a través de un smartphone. Sin duda, esto pone de manifiesto una vez más la importancia de planificar páginas web cada vez más amigables con el móvil, ya que todo se organiza mediante esta pequeña pantalla Además, la encuesta reveló que cada grupo de edad tiene sus propias características y necesidades, por lo que a la hora de diseñar un servicio, es fundamental tener una imagen clara de su mercado objetivo para crear una experiencia de compra totalmente acorde con el los usuarios finales".

"En un panorama en constante evolución, es esencial que sigamos esforzándonos por comprender mejor las preferencias de los consumidores. Esto nos guía para ofrecer continuamente soluciones innovadoras en línea con sus necesidades cambiantes, que contribuyen a redefinir la experiencia de compra, especialmente en el comercio electrónico. Los datos que surgieron mostraron claramente que la concienciación sobre Comprar Ahora, Pagar Después se ha vuelto fundamental para las decisiones de compra. Ahora se considera una herramienta efectiva para mejorar la gestión del presupuesto al ofrecer una opción de pago flexible y conveniente. Esta opción será un apoyo clave para aquellos que deseen aprovechar las ofertas del Black Friday, haciendo que la experiencia de compra sea aún más sostenible y gratificante", explicó Simone Mancini, consejero delegado de Scalapay.

