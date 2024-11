Black Iron firma documentación vinculante con Anglo American para una inversión en royalties

(Información remitida por la empresa firmante)

Es una inversión en royalties con compra asociada y derecho a participar en la financiación de la construcción

Toronto, 7 de noviembre de 2024.- Black Iron Inc. (Black Iron o la Empresa) (TSX:BKI)(OTC PINK:BKIRF)(FWB:BIN) se complace en anunciar la firma de un acuerdo legalmente vinculante de royalties y un acuerdo de adquisición (conjuntamente, los Documentos de la Transacción) con Anglo American por una inversión de royalties de 4 millones de dólares, derechos de adquisición y posibles pagos anticipados de construcción en el futuro (la Transacción).



Contexto

El proyecto de mineral de hierro Shymanivske de Black Iron (el Proyecto), situado en Kryvyi Rih, en el centro de Ucrania, se desarrollará en dos fases: la fase 1 producirá aproximadamente 4 millones de toneladas al año y la fase 2 aumentará la producción hasta aproximadamente 8 millones de toneladas al año.



Términos de la Transacción

Algunos de los términos clave de la transacción que se han acordado incluyen:



• Anglo American invertirá 4 millones de dólares en dos tramos a cambio de un canon de ingresos brutos del 1,0% en caso de que el precio del mineral de hierro CFR China al 65% sea inferior a 120 dólares por tonelada y del 1,5% en caso de que el precio sea igual o superior a 120 dólares por tonelada para los primeros 60 millones de toneladas de producción de Black Iron en el proyecto (el canon). El primer tramo, de 2,6 millones de dólares, se invertirá ahora y el resto cuando Black Iron renueve sus permisos.



• Black Iron se reserva el derecho a recomprar este canon en cualquier momento a un precio de recompra que proporcione a Anglo American una tasa interna de rentabilidad previamente acordada.



• La inversión de Anglo American en el Royalty le garantiza derechos de compra sobre el mayor de los siguientes porcentajes: (a) 60% o (b) 2,4 millones de toneladas anuales de la producción de la Fase 1 durante la vida útil de la mina (la Compra)



• El acuerdo también prevé un derecho de primera oferta para que Anglo American invierta al menos el 15% del coste de construcción de la fase 1 como parte de un consorcio una vez finalizado el conflicto en Ucrania. Esta inversión adicional por parte de Anglo American supondría un aumento de su participación hasta el 100% de la producción de la fase 1, con una previsión de 4 millones de toneladas anuales.



• Además, Anglo American también tiene derechos de tanteo para financiar otro 15% del coste de construcción de la ampliación de la fase 2 del proyecto. La aportación de dicha financiación garantizaría a Anglo American el 100% de los derechos de compra durante la vida útil de la mina para la fase 2 del proyecto, por un volumen previsto de 8 millones de toneladas anuales.



• El Offtake incluye un componente de reparto de beneficios que alinea los intereses de ambas partes y genera así una sólida relación interdependiente de beneficio mutuo. Black Iron y Anglo American también se beneficiarán mutuamente de cualquier ahorro en los costes de transporte al vender el producto a acerías situadas más cerca de Ucrania que de China, como las de Oriente Medio, donde existe una fuerte demanda de este mineral de hierro de reducción directa de gran pureza.



El consejero delegado de Black Iron, Matt Simpson, declaró: "Black Iron está encantada de dar la bienvenida a Anglo American como inversor y socio de compra, dada su amplia experiencia global en el sector minero. Recaudar 4 millones de dólares a través de una estructura de royalties en relación con la capitalización de mercado actual de Black Iron sin emitir acciones adicionales para reforzar nuestras finanzas durante la guerra en curso en Ucrania es un gran resultado para los accionistas. La mayor parte de los 2,6 millones de dólares iniciales de la transacción se utilizarán para renovar el permiso de nuestro proyecto, que expirará seis meses después del fin de la ley marcial en Ucrania. Además, la futura financiación potencial para la construcción del proyecto por parte de una compañía minera tan altamente creíble como Anglo American es importante para demostrar un camino claro hacia adelante para construir el proyecto Shymanivske Iron Ore en una mina operativa después de que la guerra en Ucrania llegue a su fin".



Anglo American es una empresa minera líder mundial centrada en la producción responsable de cobre, mineral de hierro de primera calidad y nutrientes para los cultivos, productos de futuro esenciales para la descarbonización de la economía mundial, la mejora del nivel de vida y la seguridad alimentaria. Su cartera de operaciones de categoría mundial y su excepcional dotación de recursos ofrecen un potencial de crecimiento que aumenta el valor en las tres actividades, lo que posiciona a la empresa para aprovechar las tendencias de crecimiento de la demanda estructuralmente atractivas.



Black Iron había seleccionado previamente a Cargill como comprador en mayo de 2021. Sin embargo, se negoció un acuerdo definitivo pero no se ejecutó, y el memorando de entendimiento no vinculante de Cargill de mayo de 2021 ha expirado desde entonces, lo que ha llevado a volver a licitar un proceso competitivo de inversión y adquisición. Al seleccionar a Anglo American, Black Iron contrató a Bacchus Capital Advisers para llevar a cabo un proceso competitivo global que dio como resultado la firma de acuerdos de confidencialidad por parte de varias empresas mineras y comerciales líderes interesadas. Esto confirma el gran interés que suscita el proyecto por su convincente rentabilidad y su producto de gran pureza, a pesar de la incertidumbre asociada a la guerra en Ucrania.



Sobre Black Iron

Black Iron es una empresa de exploración y desarrollo de mineral de hierro que avanza en su proyecto de mineral de hierro Shymanivske, de su propiedad al 100%, situado en Kryviy Rih, Ucrania. Los detalles completos de los recursos minerales y la economía proyectada del proyecto se pueden encontrar en el informe técnico NI 43-101 titulado (Amended) Preliminary Economic Assessment of the Re-scoped Shymanivske Iron Ore Deposit publicado en marzo de 2020 con fecha de entrada en vigor del 21 de noviembre de 2017 bajo el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com. El Proyecto está rodeado por otras cinco minas en funcionamiento, incluidas YuGOK de Metinvest y el complejo de mineral de hierro de ArcelorMittal. Más información en www.blackiron.com.



