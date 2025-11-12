Black is Green; ECO BOOM transforma el Black Friday en un acto de amor por el planeta - Eco Boom

Madrid, 12 de noviembre de 2025.-

En medio del ruido, el exceso y las luces del Black Friday, hay una marca que recuerda lo esencial: la suavidad de una caricia.

Este año, ECO BOOM transforma el día más comercial del año en una oportunidad para cuidar: del planeta, de los pequeños y de la piel que los protege.

La revolución del bambú: suavidad natural y sostenibilidad real

En un mercado dominado por el plástico, ECO BOOM ha apostado por el bambú, un material 100 % natural, biodegradable e hipoalergénico que ha cambiado las reglas del juego.

Sus pañales, toallitas, braguitas pañal, compresas y salvaslips están elaborados con fibras de bambú que protegen la piel más sensible mientras respetan la naturaleza.

A diferencia de otros materiales, el bambú crece sin pesticidas ni fertilizantes, se regenera por sí mismo y ayuda a absorber CO₂ durante su crecimiento.

“No se trata solo de un pañal. Es un abrazo que cuida dos veces: a tu bebé y al planeta”, explican desde ECO BOOM.

Y más allá de la sostenibilidad, está la eficacia: un pañal de bambú puede degradarse hasta 500 veces más rápido que uno convencional, reduciendo drásticamente los residuos que generamos a diario.

Un Black Friday con propósito

Mientras millones de personas compran sin pensar, ECO BOOM propone detenerse.

“Black is Green” es mucho más que una campaña: es un recordatorio de que cada compra puede ser una elección consciente.

Durante esta semana, la marca invita a reflexionar sobre el impacto de cada compra: con ECO BOOM generamos menos residuos, apostando por productos biodegradables que devuelven equilibrio al planeta.

“Comprar menos, pero mejor. Esa es la nueva forma de cuidar. Del 26 al 30 de noviembre celebramos el Black is Green Week: cinco días para elegir productos que cuidan de tu bebé y del planeta. Pero el viernes 28, nuestro Gran Día Verde, haremos algo especial.”

Cuando cuidar se convierte en un estilo de vida

Cada gesto cuenta. Cada elección también.

ECO BOOM no solo ofrece productos; propone una forma de crianza más pausada, sensorial y consciente, donde el amor se traduce en decisiones diarias que dejan huella, pero solo la buena.

“Cuando probé ECO BOOM por primera vez, noté la diferencia. Es como si la piel de mi bebé respirara”, cuenta Ana, madre de gemelos.

Porque, al final, cuidar nunca pasa de moda.

ECO BOOM — Black is Green. Cuidar nunca pasa de moda.

Más en www.ecoboom.es

Se puede sumar al movimiento en redes con el hashtag #BlackIsGreen

Contacto

Emisor: Eco Boom

Contacto: Eco Boom

Número de contacto: 644865877