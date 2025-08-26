Black Star Group lanza nuevas soluciones para maquinaria agrícola e industrial

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía impulsa el uso de gasóleo B de alta calidad con aditivos que prolongan la vida útil del motor

Madrid, 26 de agosto de 2025.- Black Star Group ha desarrollado una nueva línea de carburantes especializados para el sector agroindustrial, con un enfoque en el suministro de gasóleo B aditivado de alto rendimiento. Esta solución energética responde a las exigencias de maquinaria pesada en entornos rurales e industriales, donde la eficiencia, la resistencia del motor y la sostenibilidad son factores clave.



El gasóleo B ofrecido por la compañía está formulado para garantizar una combustión más limpia, reducir los depósitos en los inyectores y aumentar el rendimiento operativo de equipos como tractores, cosechadoras, generadores y maquinaria de obra pública.



"El campo y la industria necesitan soluciones reales y sostenibles. Nuestro gasóleo B está diseñado para rendir al máximo en condiciones exigentes, con un impacto ambiental reducido", afirmó Ignacio Purcell Mena, CEO de Black Star Group.



Carburantes que cuidan el motor y el medio ambiente

Entre las principales ventajas del nuevo gasóleo B se destacan:



• Aditivos especiales que protegen el sistema de inyección y reducen el desgaste mecánico.



• Mayor estabilidad frente a la oxidación, lo que prolonga la vida útil del combustible almacenado.



• Reducción de emisiones contaminantes, en línea con las normativas ambientales europeas.



Además, Black Star Group garantiza una logística flexible y personalizada, permitiendo el suministro directo a explotaciones agrícolas, plantas industriales o centros logísticos, mediante flotas adaptadas y puntos de carga eficientes.



Un modelo energético para el desarrollo productivo

La apuesta por carburantes específicos como el gasóleo B forma parte de la estrategia global de la compañía, que combina innovación, sostenibilidad y atención directa a las necesidades del territorio.



Bajo el liderazgo de Ignacio Purcell Mena, Black Star Group ha consolidado su presencia en el sector energético rural como proveedor de confianza para miles de profesionales del campo y la industria.

