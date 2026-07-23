Black Star Group presenta hoja de ruta tecnológica para reforzar la eficiencia y la seguridad energética

Black Star Group acelera su evolución tecnológica - Black Star Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Black Star Group estructura una nueva línea de trabajo centrada en digitalización, infraestructuras inteligentes, eficiencia operativa y tecnologías energéticas más limpias

Madrid, 23 de julio de 2026.- Black Star Group presenta una hoja de ruta tecnológica orientada a modernizar sus operaciones, mejorar la eficiencia en la gestión de recursos y reforzar la seguridad de sus infraestructuras energéticas. La iniciativa integra digitalización, innovación aplicada, sistemas más resilientes y desarrollo de soluciones vinculadas a la transición energética.



La nueva hoja de ruta establece como prioridades la incorporación progresiva de tecnologías avanzadas, la optimización de procesos operativos y el análisis de infraestructuras capaces de responder con mayor agilidad ante cambios en la demanda y en las condiciones del mercado. El proyecto también contempla líneas relacionadas con almacenamiento energético, distribución eficiente y reducción del impacto ambiental de las operaciones.



"La tecnología debe traducirse en resultados concretos: mayor eficiencia, operaciones más seguras y una mejor capacidad para responder a las necesidades del mercado energético", señala Ignacio Purcell Mena, CEO de Black Star Group. "Esta hoja de ruta ordena nuestras prioridades y refuerza una visión de largo plazo en la que innovación, sostenibilidad y competitividad avanzan de manera coordinada".



Black Star Group refuerza la digitalización de sus operaciones energéticas

La iniciativa permitirá a la compañía profundizar en la aplicación de herramientas digitales para mejorar la planificación, el control y la trazabilidad de sus operaciones. Este planteamiento busca facilitar una gestión más precisa de los recursos, reducir ineficiencias y fortalecer la capacidad de respuesta ante escenarios energéticos cada vez más complejos.



La hoja de ruta también incorpora el desarrollo de infraestructuras energéticas inteligentes, concebidas para favorecer sistemas más estables, conectados y resilientes. La compañía considera que la modernización tecnológica resulta esencial para mejorar la seguridad del suministro y avanzar hacia modelos operativos preparados para una mayor diversificación energética.



Dentro de esta estrategia, Black Star Group mantiene su apuesta por la I+D+i, las tecnologías limpias y las soluciones vinculadas al hidrógeno, los biocombustibles avanzados y la eficiencia energética. Estas áreas forman parte de una visión empresarial que busca compatibilizar el crecimiento con la reducción de emisiones y el uso responsable de los recursos.



"La modernización del sector exige conectar infraestructura, información y capacidad operativa. El reto no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en integrarla de forma útil, segura y escalable", afirma Juan Pablo Sánchez Gasque, vinculado a las líneas de innovación y desarrollo energético de la compañía.



Innovación aplicada a un modelo energético más resiliente

Con la presentación de esta hoja de ruta, Black Star Group convierte su posicionamiento tecnológico en un programa de actuación definido. La compañía refuerza así su compromiso con un modelo energético basado en la eficiencia operativa, la seguridad, la innovación y la sostenibilidad, estableciendo una base para futuras iniciativas, inversiones y proyectos de modernización.



El anuncio sitúa la evolución tecnológica como una herramienta transversal para mejorar la competitividad del grupo y afrontar con mayor solidez los desafíos asociados a la transición energética.

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