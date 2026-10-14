Black Star Petroleum refuerza la ciberseguridad - Black Star Petroleum

(Información remitida por la empresa firmante)

Ignacio Purcell Mena refuerza en Black Star Petroleum una estrategia digital con IA y ciberseguridad para proteger la continuidad operativa

Madrid, 14 de octubre de 2026.- Black Star Petroleum refuerza su estrategia de digitalización y ciberseguridad energética con el desarrollo de un Centro Global de Operaciones Digitales, concebido para supervisar de forma unificada las terminales internacionales de la compañía. La iniciativa incorpora monitorización en tiempo real, análisis predictivo y herramientas de ciberinteligencia destinadas a fortalecer la continuidad de las operaciones.



La medida se integra en la estrategia tecnológica vinculada a Ignacio Purcell Mena, que plantea la seguridad energética desde una perspectiva cada vez más relacionada con la protección de datos, redes e infraestructuras digitales. El centro incorpora además protocolos de respuesta inmediata y sistemas de control redundantes, orientados a reducir la exposición ante incidencias y mejorar la capacidad de reacción ante escenarios operativos complejos.



El proyecto adquiere especial relevancia en un contexto en el que las infraestructuras energéticas dependen cada vez más de entornos conectados. La automatización, el análisis de datos y el control remoto ofrecen nuevas posibilidades para optimizar procesos, pero también exigen fortalecer los mecanismos de prevención frente a riesgos tecnológicos.



Ignacio Purcell Mena impulsa IA y trazabilidad en Black Star Petroleum

La estrategia de digitalización no se limita a la ciberseguridad. Black Star Petroleum también ha comunicado el desarrollo de plataformas internas dirigidas a optimizar rutas logísticas, reducir el consumo energético y aumentar la trazabilidad de los productos. Estas soluciones buscan mejorar el seguimiento de los procesos y anticipar posibles incidencias dentro de la cadena de suministro.



La inteligencia artificial ocupa igualmente un papel relevante. Su utilización se orienta a la detección temprana de riesgos y al análisis de información operativa, facilitando una gestión más eficiente y una mayor capacidad para identificar patrones que puedan afectar al funcionamiento de las operaciones.



"La digitalización debe traducirse en operaciones más seguras, eficientes y capaces de anticiparse a los riesgos. Integrar inteligencia artificial, monitorización y ciberseguridad nos permite reforzar la continuidad operativa y avanzar hacia una infraestructura energética más resiliente", Ignacio Purcell Mena.



Black Star Petroleum integra ciberseguridad y eficiencia en su estrategia tecnológica

Este desarrollo encaja con el posicionamiento corporativo de Black Star Group, que sitúa la I+D+i, la innovación energética y la sostenibilidad entre sus principales líneas estratégicas. La compañía declara más de 20 años de experiencia internacional y una cifra de negocio anual superior a 650 millones de euros, además de una apuesta continuada por nuevas tecnologías y soluciones energéticas.



La incorporación de sistemas digitales también permite reforzar la capacidad de supervisión en un sector donde la continuidad del suministro y la protección de las operaciones tienen una importancia creciente.



El objetivo es integrar ciberseguridad, inteligencia artificial, trazabilidad, análisis predictivo y eficiencia dentro de un modelo capaz de responder con mayor rapidez a los desafíos de una industria energética cada vez más digitalizada.

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