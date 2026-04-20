BlackBerry y The IP Company se asocian para proporcionar comunicaciones a entornos navales y militares

(Información remitida por la empresa firmante)

BlackBerry y The IP Company se asocian para proporcionar comunicaciones seguras certificadas a entornos navales y militares

AMSTERDAM, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- The IP Company anunció hoy una asociación estratégica con BlackBerry Secure Communications, una división de BlackBerry Limited (NYSE: BB) (TSX: BB) para proporcionar capacidades de comunicaciones altamente seguras y certificadas a entornos navales y militares en todo el mundo.

Mediante esta alianza, las empresas explorarán la integración de BlackBerry SecuSUITE, certificado según los más altos estándares internacionales de seguridad, en el probado Sistema de Comunicación y Mensajería Inalámbrica (WCMS) de The IP Company, una plataforma de eficacia probada desplegada en flotas navales durante más de 20 años.

"Durante más de veinte años, la seguridad de las comunicaciones marítimas ha sido fundamental para nuestra tecnología", afirmó Ronald Koppelman, consejero delegado de The IP Company. "Al expandir nuestra arquitectura, necesitábamos un socio que compartiera nuestros exigentes estándares. Con sus certificaciones CSfC y NATO Restricted, BlackBerry es la opción ideal. Nos enorgullece integrar nuestra plataforma en el ecosistema SecuSUITE. Al combinar nuestras tecnologías, ofrecemos a las flotas de defensa una solución de comunicación más segura y eficaz."

La integración prevista permitirá a las organizaciones de defensa llevar a cabo comunicaciones seguras basadas en roles en todos los niveles de clasificación, incluyendo Secreto y Alto Secreto, ampliando el alcance operativo de las soluciones de The IP Company y brindando soporte a entornos complejos y de misión crítica.

"Nos complace dar la bienvenida a The IP Company como socio de BlackBerry", declaró Axel Conrad, director Sénior de BlackBerry Secure Communications. "Su amplia experiencia en comunicaciones navales, combinada con la plataforma de comunicaciones seguras certificada y de misión crítica de BlackBerry, crea una propuesta atractiva y confiable para los clientes del sector de la defensa."

Los gobiernos y las organizaciones de defensa e infraestructura crítica priorizan cada vez más las comunicaciones seguras como pilar fundamental de la seguridad nacional. Como componente esencial de BlackBerry Secure Communications, SecuSUITE cuenta con certificaciones como NIAP, NATO Restricted, BSI y CSfC, y permite a los sectores de alto riesgo proteger con confianza las comunicaciones de voz, mensajería, intercambio de archivos y la coordinación en situaciones de crisis. Con la confianza de todos los gobiernos del G7, la mayoría de los miembros del G20 y 8 de los 10 bancos más importantes del mundo, SecuSUITE protege las conversaciones confidenciales y las operaciones a gran escala a nivel mundial.

El WCMS de The IP Company ya es utilizado por organizaciones navales para la mensajería de alarmas críticas y la comunicación de la tripulación. Esta alianza refuerza la continuidad a largo plazo y la garantía de seguridad que los clientes del sector de defensa exigen de sus socios tecnológicos estratégicos.

Acerca de The IP Company

En 2006, el Ministerio de Defensa neerlandés encargó a The IP Company el desarrollo de un sistema de comunicación que permitiera una navegación segura con una tripulación reducida. El resultado fue el primer sistema inalámbrico de comunicación y mensajería seguro del mundo, homologado por DNV y Lloyd's, diseñado específicamente para buques de guerra.

Actualmente, nuestra plataforma se integra a la perfección con los sistemas de gestión de combate y plataformas existentes, garantizando que los mensajes críticos se entreguen de forma segura al personal adecuado. La innovación continua nos impulsa desde capacidades precisas de seguimiento y localización hasta la exploración activa de la inteligencia artificial para facilitar la toma de decisiones rápidas en situaciones de alta presión.

Con la confianza de toda la industria de defensa, The IP Company proporciona la infraestructura robusta que las armadas modernas necesitan para operar de forma segura y eficaz.

Acerca de BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB) (TSX: BB) proporciona a empresas y gobiernos el software y los servicios inteligentes que impulsan el mundo que nos rodea. Con sede en Waterloo, Ontario, el software fundamental de alto rendimiento de la compañía permite a los principales fabricantes de automóviles y gigantes industriales desbloquear aplicaciones transformadoras, generar nuevas fuentes de ingresos y lanzar modelos de negocio innovadores, todo ello sin sacrificar la seguridad ni la fiabilidad. Con una larga trayectoria en comunicaciones seguras, BlackBerry ofrece resiliencia operativa con una cartera integral, altamente segura y ampliamente certificada para el fortalecimiento de la movilidad, las comunicaciones de misión crítica y la gestión de eventos críticos.

Para obtener más información, visite BlackBerry.com y siga @BlackBerry.

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BlackBerry Media Relations +1 (519) 597-7273 mediarelations@BlackBerry.com

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