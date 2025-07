BlackLine nombra a Greg Hughes para la Junta Directiva (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- BlackLine nombra a Greg Hughes para la Junta Directiva, ampliando su experiencia en software empresarial y crecimiento estratégico

LOS ÁNGELES, 29 de julio de 2025/PRNewswire/ -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), la plataforma de operaciones financieras listas para el futuro para la oficina del Director Financiero, anunció hoy el nombramiento de Greg Hughes a su junta directiva a partir del 25 de julio de 2025. Un ejecutivo de software empresarial experimentado, Hughes aporta décadas de experiencia liderando la transformación estratégica a escala.

Hughes ha sido recientemente consejero delegado de Veritas, líder mundial en protección de datos y otros software de misión crítica. Bajo su liderazgo, Veritas reactivó el crecimiento de los ingresos anuales recurrentes (ARR), implementó con éxito la transición a un nuevo modelo de precios por suscripción y creó y expandió un negocio en la nube. La transformación de Veritas culminó con la fusión del negocio de protección de datos con Cohesity, una empresa de seguridad y gestión de datos basada en IA. Hughes continúa formando parte del consejo de administración de la entidad fusionada.

Además de sus funciones ejecutivas, Hughes aporta una importante experiencia en consejos de administración públicos, habiendo formado parte del consejo de LogMeIn, una empresa de software de colaboración que cotiza en bolsa, de 2011 a 2017.

El nombramiento de Hughes sigue a la incorporación en junio de 2025 de Sam Balaji, ex consejero delegado de Deloitte Consulting, al directorio de BlackLine. Juntos, Hughes y Balaji aportan décadas de liderazgo ejecutivo en software empresarial, consultoría, ciberseguridad y transformación digital, lo que se suma a un consejo de administración ya experimentado y comprometido que sigue desempeñando un papel vital en la estrategia de crecimiento e innovación de BlackLine.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Greg a la junta directiva de Blackline", explicó Owen Ryan, co-consejero delegado y presidente de la Junta de Blackline. "Con Greg y Sam uniéndose a una junta ya fuerte y estratégica, estamos profundizando nuestro banco de experiencia en tecnología empresarial, operaciones globales y transformación a escala.El liderazgo colectivo y la experiencia de nuestra junta directiva son un activo poderoso a medida que continuamos ejecutando nuestra estrategia y brindando valor a largo plazo a nuestros clientes y accionistas".

"La trayectoria de Greg en el crecimiento de empresas y el liderazgo en momentos clave lo convierte en la persona ideal para BlackLine", añadió Therese Tucker, co-consejera delegada y fundadora de BlackLine. "Comprende lo que se necesita para construir y hacer crecer plataformas que definan categorías, y me complace darle la bienvenida mientras continuamos innovando para la Oficina del director financiero".

"BlackLine ha construido una plataforma diferenciada con importantes oportunidades de futuro", afirmó Greg Hughes. "Es un honor para mí unirme a la junta directiva y espero trabajar con los demás miembros y el equipo directivo para ayudar a impulsar la estrategia de la compañía y apoyar su continuo impulso como líder de su categoría en operaciones financieras".

Acerca de BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), la plataforma preparada para el futuro de la Oficina del director financiero, impulsa la transformación financiera digital al brindar a las organizaciones operaciones financieras precisas, eficientes e inteligentes.

La plataforma integral de BlackLine aborda procesos críticos, como la transformación de registros a informes y de facturas a cobro, lo que permite datos unificados y precisos, procesos optimizados y agilizados, y una visión en tiempo real mediante visibilidad, automatización e IA. El enfoque colaborativo de eficacia demostrada de BlackLine garantiza una transformación continua, generando un impacto inmediato y un valor sostenido. Con una trayectoria demostrada de innovación, una inversión líder en I+D y prácticas de seguridad de primer nivel, más de 4.400 clientes de diversos sectores colaboran con BlackLine para impulsar el futuro de sus organizaciones.

