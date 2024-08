BlackSheep Academy se consolida como una comunidad líder en asignación de capital de Darwinex Zero

Madrid, 30 de agosto de 2024.- En un nuevo hito que consolida su prestigio y liderazgo en el mundo del trading, BlackSheep Academy ha sido galardonada por Darwinex Zero como la comunidad con mayor asignación de capital dentro de su plataforma, un logro que refleja el éxito de su modelo educativo. Este reconocimiento, que destaca a BlackSheep Academy como el grupo más influyente en la plataforma de Darwinex Zero, se ha conseguido gracias a una comunidad de alumnos que ya gestionan 20 millones de euros en capital asignado, resultado directo de una formación sólida y estratégica.

Metodología innovadora, la clave del éxito

El éxito de BlackSheep Academy no se basa únicamente en la cantidad de capital gestionado, sino en la metodología formativa que sustenta estos logros. Desde sus inicios, la academia ha apostado por un enfoque que prioriza la seguridad del capital y fomenta la toma de decisiones estratégicas. Esta filosofía, aplicada de manera rigurosa, ha permitido que sus alumnos no solo participen, sino que dominen dentro del ecosistema de Darwinex Zero, destacando en los programas de asignación de capital y liderando los rankings con un rendimiento constante.

“Este reconocimiento por parte de Darwinex Zero nos enorgullece, ya que valida todo el esfuerzo que hemos puesto en desarrollar una metodología que realmente funciona. Al final es una prueba de que nuestro compromiso junto con la excelencia en la formación de traders, da frutos tangibles", comenta Iván González, co-fundador de Blacksheep Academy. “Nuestros alumnos no solo aprenden a operar en los mercados, sino que lo hacen bajo una estrategia estructurada que les permite escalar posiciones y atraer inversiones significativas, todo ello sin asumir riesgos financieros directos”, afirma César Barriga, co-fundador de Blacksheep Academy.

Este premio no solo es un indicador de la calidad y efectividad del enfoque pedagógico de BlackSheep Academy, sino también de la dedicación de sus alumnos a mejorar constantemente bajo una metodología diseñada específicamente para maximizar resultados sin arriesgar capital propio.

Un entorno controlado que fomenta el crecimiento

El programa de Darwinex Zero permite a los traders operar en cuentas virtuales que simulan condiciones de mercado real, participando en programas de asignación de capital que ofrecen la posibilidad de atraer capital de terceros. Este entorno controlado ha resultado ser el escenario perfecto para que los traders formados en BlackSheep Academy puedan aplicar sus conocimientos y demostrar su capacidad para generar resultados consistentes. La clave del éxito radica en la combinación de formación de calidad, disciplina en la ejecución y una comunidad que impulsa el crecimiento colectivo.

20 millones en asignaciones, un nuevo estándar en la industria

Con 20 millones de euros en asignaciones gestionadas, la comunidad de BlackSheep Academy no solo se ha convertido en la más destacada dentro de Darwinex Zero, sino que también ha establecido un nuevo estándar para lo que significa estar bien preparado en el mundo del trading. Este hito resalta la importancia de contar con una formación integral y un enfoque en la gestión profesional del riesgo, aspectos que han permitido a los traders de la academia sobresalir en un entorno competitivo y exigente.

Un compromiso con la excelencia educativa

El prestigio de BlackSheep Academy sigue en ascenso, y este logro es un reflejo de su compromiso con la excelencia educativa. El reconocimiento por parte de Darwinex Zero refuerza la idea de que, con la formación adecuada, cualquier trader puede convertirse en un profesional capaz de gestionar capital a gran escala y liderar en plataformas especializadas.

Para más información sobre cómo unirse a esta comunidad líder y formar parte de la próxima generación de traders exitosos, es posible visitar su página web y seguir sus cuentas en redes sociales.

