Blackview presenta su línea de productos robustos de siguiente nivel en IFA 2025

SHENZHEN, China, 29 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Blackview, un líder mundial en tecnología móvil robusta, presentará su línea de próxima generación de teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, mini PC y accesorios inteligentes robustos en IFA 2025 en Berlín, que tendrá lugar del 5 al 9 de septiembre, destacando los avances en integración de IA, comunicación satelital y tecnología de proyección incorporada.
Encabezando la presentación se encuentra el nuevo y robusto XPLORE 2, un dispositivo insignia diseñado para entornos extremos. Cuenta con una pantalla AMOLED HDR de 6.73 pulgadas,una de las más avanzadas en dispositivos robustos, con HDR10+ y compatibilidad con vídeo 4K a 60 fps. Equipado con el chipset MediaTek Dimensity 8300 5G, ofrece 1 TB de almacenamiento UFS 4.0 de alta velocidad. Un versátil sistema de triple cámara, que incluye un sensor principal Samsung GN9 de 50 MP con doble OIS y EIS, una cámara de visión nocturna de 20 MP y una cámara frontal Samsung de 50 MP, ofrece documentación de campo ultranítida, captura nocturna y videollamadas de alta calidad. Una batería de doble celda de 20.000 mAh y carga rápida de 120 W garantizan una carga fiable durante todo el día, incluso en entornos sin conexión a la red eléctrica. El modelo también estrena Doke AI 2.0 de Blackview, impulsado por los tres mejores modelos de pensamiento profundo del mundo con capacidades avanzadas de razonamiento profundo. Además, se ve reforzado por cuatro aplicaciones de IA patentadas (Hi Doki, ImageX, VidGen y Soundle), desarrolladas exclusivamente por la empresa para facilitar la interacción inteligente, el procesamiento de imágenes, la generación de vídeo y la creación de audio.
Como ampliación de la serie, el satélite XPLORE 2 estrena la comunicación satelital NTN, pionera en la industria, que le permite conectarse con imágenes, grabaciones de voz, mensajes de texto y compartir su ubicación, incluso donde no existe una red terrestre. Por otro lado, el proyector XPLORE 2 incorpora un módulo de proyección integrado para visualización en exteriores, informes de emergencia o presentaciones móviles.
También se exhibe el walkie-talkie XPLORE 1, equipado con una antena de doble banda 2 en 1 (UHF + VHF) líder en la industria para una comunicación fiable en cualquier terreno, con un alcance de hasta 22 km y una cámara de visión nocturna de 20 MP para garantizar la seguridad al anochecer. Blackview también presentará Active 12 Pro— la primera tableta robusta con IA 5G del mundo, con un proyector de 120" y 200 lm, 1080P, una megabatería de 30.000 mAh, luces de camping duales de 400 lm, Wi-Fi 6E y modo PC 2.0. Para usuarios avanzados, MP100 Pro mini PC con Intel i9-12900HK y el GamiBook 8 laptop con AMD R7-7735HS y una pantalla 16:10 de 16 pulgadas también se mostrará. También se exhibirán pantallas portátiles de expansión, gafas inteligentes, relojes inteligentes, auriculares y altavoces Bluetooth, completando una diversa gama que combina un rendimiento robusto con la innovación de vanguardia para un estilo de vida saludable.
Los visitantes pueden explorar las últimas innovaciones de Blackview en IFA Berlín 2025, pabellón 3.2, stand. 137. Clic aquí para más información.
