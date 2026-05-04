Blautic afianza su presencia en el ecosistema de la innovación deportiva con tres eventos clave - Blautic

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de mayo de 2026.- Blautic, empresa tecnológica valenciana especializada en inteligencia artificial y sensorización aplicada al deporte y la salud, protagoniza una intensa agenda de eventos que la sitúan en el centro del debate sobre la tecnología aplicada al rendimiento deportivo. El sábado 25 de abril participó en el Valencia Innovation Day sobre Inteligencia Artificial aplicada al Deporte. El martes 28 de abril, Blautic estuvo presente en el Innotransfer UMH Sports Analytics; y en mayo contará con stand propio en el SOMA Fitness Show, el gran encuentro nacional del sector fitness.

Valencia Innovation Day: Blautic, presente en la reflexión sobre IA y deporte

El sábado 25 de abril, Blautic acudió al Valencia Innovation Days dedicado a la Inteligencia Artificial aplicada al Deporte, celebrado en el espacio Co-innovation de L'Alquería del Basket de Valencia. Este encuentro, organizado por la Cátedra de Baloncesto de la Universitat deValència en colaboración con L'Alqueria del Basket, congregó a investigadores, empresas tecnológicas y profesionales del sector para explorar las últimas tendencias y aplicaciones prácticas de la IA en el ámbito deportivo.

La jornada abordó casos de uso reales en áreas como el análisis del rendimiento, la detección de patrones de movimiento y la prevención de lesiones. Para Blautic, referente en el desarrollo de soluciones basadas en IA aplicada al deporte —con productos como ModelMarket, plataforma de machine learning que permite crear modelos de análisis sin necesidad de conocimientos avanzados de programación, o Wellit, orientada a la mejora del entrenamiento y la rehabilitación—, el encuentro representó una oportunidad de primer orden para compartir experiencias, conocer los avances más recientes y establecer nuevas sinergias con el ecosistema científico y empresarial valenciano.

Innotransfer UMH Sports Analytics

Además, el pasado martes 28 de abril, Blautic participó en el evento Innotransfer Sports Analytics, organizado por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Innotransfer es un programa de innovación abierta que impulsa la colaboración entre empresas, investigadores y organismos de transferencia de conocimiento para desarrollar soluciones tecnológicas con aplicación real en el mercado.

En esta edición centrada en el análisis de datos en el deporte, Blautic aportó su experiencia en el cruce entre inteligencia artificial, sensorización y rendimiento deportivo y su uso en un entorno real.. La jornada reunió a investigadores y empresas tecnológicas con el objetivo de identificar retos comunes y explorar sinergias que aceleren la transferencia del conocimiento al tejido productivo.

SOMA Fitness Show: stand propio en el gran evento nacional del fitness

Blautic también estará presente con stand propio en el SOMA Fitness & Wellness Show, uno de los eventos de referencia del sector fitness, wellness y salud en España, que se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo en Feria Valencia.

SOMA combina tres formatos en uno: un showroom comercial donde los principales fabricantes y marcas del sector tienen presencia, un congreso con ponencias y mesas redondas sobre entrenamiento, salud, nutrición y longevidad, y un festival de actividades con sesiones dirigidas y experiencias participativas. Con miles de visitantes profesionales y entusiastas del fitness, el evento representa una plataforma única para que Blautic acerque sus soluciones tecnológicas tanto a los profesionales del sector como al gran público interesado en la mejora del rendimiento y el bienestar.

La participación en estos tres eventos refleja el compromiso de Blautic con la innovación deportiva y su vocación de estar presente en los espacios donde se construye el futuro del deporte y la salud.



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