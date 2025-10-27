Block Traceability lidera la recuperación de fondos ante el auge de las estafas con criptomonedas en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

La ciberdelincuencia alcanza cifras récord en España y Europa. En este contexto, la firma tecnológica española Block Traceability se posiciona como referente en rastreo de criptomonedas robadas

Barcelona, 27 de octubre.- En España, el Informe sobre la Cibercriminalidad 2023 del Ministerio del Interior registró 472.125 delitos informáticos —un 18,9 % más que el año anterior—. Estos afectaron a 354.610 víctimas, siendo los fraudes informáticos, amenazas y coacciones los más comunes.



Frente a este panorama donde las estafas con criptomonedas y el ciberdelito representan una amenaza creciente, Block Traceability se ha consolidado como una de las compañías especializadas en el rastreo y recuperación de activos digitales. Con un 95 % de éxito en el rastreo de criptoactivos –más de 100 millones de USD trazados y 500 casos resueltos–, la compañía ofrece informes periciales forenses y planes de acción.



A nivel europeo, la Policía Nacional de España, en colaboración con autoridades neerlandesas, incautó 17 millones de dólares en criptomonedas en noviembre de 2024, procedentes de fraudes tecnológicos y blanqueo, destacando técnicas como transacciones OTC y wallets "fríos" para evadir detección.



El Informe CCN-CERT IA-04/24 del Centro Criptológico Nacional identifica el phishing como vector y advierte que grupos de ransomware atacan cada vez más a PYMES por sus debilidades defensivas. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional analizó la Amenaza del Crimen Organizado en Internet 2024, donde confirman que los fraudes en línea y pagos son las formas más notorias de ciberdelito, destacando el phishing y el skimming.



"En cuanto a los esquemas de fraude en línea y de pagos, el phishing persiste como vector de ataque más frecuente, con un elevado número de campañas de phishing contra ciudadanos, empresas privadas e instituciones públicas." (Informe CCN-CERT IA-04/24, 2024)



A escala global, el Informe IC3 2024 del FBI reporta un récord de más de 800.000 quejas por ciberdelitos, con pérdidas de 16.600 millones de dólares, un aumento del 33 %, de las cuales 9.300 millones corresponden a estafas con criptomonedas. La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) subraya la necesidad de prevención frente a amenazas blockchain.



En este contexto, un artículo académico en la Revista de Estudios Europeos (2025) de J. Enguix analiza blockchain como medio de prueba electrónica en procesos penales transfronterizos contra ciberdelito, destacando su descentralización, inmutabilidad y trazabilidad para preservar evidencias digitales. El autor propone reformas legales para equiparar estas pruebas a documentos públicos. Esta tendencia se alinea perfectamente con los servicios de Block Traceability, que desarrolla informes periciales forenses basados en trazabilidad blockchain, válidos como evidencia sólida en procesos judiciales.



"La acción inmediata es crucial. Los informes forenses permiten a abogados y víctimas iniciar procesos de recuperación de forma segura", afirma Alexandre Graux, portavoz de Block Traceability. "Nuestra tecnología proporciona pruebas irrefutables alineadas con marcos europeos como el Reglamento (UE) 2023/1543".



La empresa invita a víctimas de estafas online a solicitar una evaluación gratuita a través de su sitio web. Block Traceability se especializa en trazabilidad de estafas con criptomonedas, sirviendo a víctimas individuales, despachos y empresas. Con 95 % de éxito en rastreo y más de 500 casos resueltos, investiga operaciones blockchain, genera informes periciales y colabora globalmente para recuperar fondos.







