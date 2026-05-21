(Información remitida por la empresa firmante)

- Blockchain.com anuncia la presentación confidencial del borrador de la declaración de registro para la propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias de clase A

NUEVA YORK, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com Group Holdings, Inc. anunció hoy que ha presentado confidencialmente un borrador de declaración de registro en el Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC") en relación con la propuesta de oferta pública inicial de sus acciones ordinarias Clase A. El número de acciones que se ofrecerán y el rango de precios para la oferta propuesta aún no se han determinado. La oferta pública inicial está sujeta a las condiciones del mercado y otras condiciones, así como a la finalización del proceso de revisión de la SEC.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Cualquier oferta, solicitud u oferta de compra, o cualquier venta de valores, se realizará de conformidad con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"). Este anuncio se emite de conformidad con la Norma 135 de la Ley de Valores.

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