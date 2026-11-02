Blokees se convierte en socio estratégico oficial del concierto "MIKU WITH YOU 2026" de Hatsune Miku en China

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Del 31 de octubre al 1 de noviembre, se celebró en Shanghái el concierto "MIKU WITH YOU 2026" de Hatsune Miku, con Blokees, marca de juguetes de personajes para armar, como socio estratégico oficial del evento. Blokees llevó a cabo la presentación de su catálogo de productos de Hatsune Miku de las series Fantastics y DaaLaMode, incluyendo dos productos de la serie DaaLaMode que debutaron por primera vez. La marca ha organizado además su primera exposición de creadores de BFC (Blokees Family Creator) con temática de Hatsune Miku, que presentó más de 20 fotografías y obras personalizadas creadas por aficionados.

Blokees introdujo a Hatsune Miku dentro de su serie Fantastics en octubre de 2024 con el atuendo oficial de Hatsune Miku. En octubre de 2025, la franquicia se expandió aún más gracias a la serie DaaLaMode, ampliando las posibilidades de expresión de Hatsune Miku a través del ensamblaje, la articulación, la moda, la exhibición y el coleccionismo. Desde ese momento, Blokees ha desarrollado 50 productos de Hatsune Miku con diferentes temáticas y formatos.

Dos nuevos productos DaaLaMode debutaron en el concierto: BLOKEES-DaaLaMode1/12–ULTRAMIKU- "Kaiju Party" Collaboration Series-Gomora Ver., que representa al icónico monstruo de Ultraman, combinando una figura totalmente articulada con un traje de peluche para una experiencia única entre franquicias. BLOKEES-DaaLaMode1/12–Snow Miku recrea el diseño invernal característico de Snow Miku con detalles de vestuario, un peinado degradado translúcido, accesorios exclusivos y más de 18 puntos de articulación.

Más allá de la innovación de productos, Blokees ha integrado su comunidad de creadores BFC (Blokees Family Creator) a la celebración. La exposición BFC, inspirada en Hatsune Miku, llevó a cabo la presentación de obras creadas a través del 4º Concurso de Creación BFC y actividades creativas dedicadas a Hatsune Miku. A través de la fotografía, la personalización y la expresión creativa, los creadores de BFC reinterpretaron a Hatsune Miku desde sus propias perspectivas.

BFC (Blokees Family Creator) es la comunidad global de creadores de Blokees, que conecta a los jugadores a través de concursos de creación, actividades presenciales y exposiciones. Al llevar tanto productos como creaciones de BFC al concierto, Blokees continúa fortaleciendo la conexión entre la propiedad intelectual, los productos, la creación y el intercambio, y proporciona a los aficionados nuevas formas de interactuar y expresar su pasión por Hatsune Miku.

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