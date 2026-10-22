(Información remitida por la empresa firmante)

-Blokees exhibe más de 900 productos en la China Toy Expo 2026, continuando con el fortalecimiento de la competitividad de sus productos

SHANGHAI, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Del 21 al 23 de octubre, la marca de juguetes de construcción Blokees exhibió más de 900 productos en la China Toy Expo 2026, abarcando sus dos categorías principales —los kits de montaje Blokees y la línea BLOKEES WHEELS— y poniendo de relieve su creciente catálogo de productos, impulsado por una innovación constante.

Para los coleccionistas de héroes, Blokees exhibió casi 40 productos de HERO5, HERO8, HERO10 y otras series, cubriendo IP globales como Ultraman, Kamen Rider, Transformers y Mega Man, así como la IP original Hero Infinity. Más de 30 productos hicieron su debut, incluido Mega Man HERO10 Serie 1, lo que marcó la primera comercialización del IP dentro de la serie HERO10.

Para los coleccionistas de maquetas, Blokees exhibió casi 50 productos de Champion, Champion Lite, Fantastic y Legend, que abarcan 13 IP globales, incluidas Transformers, Saint Seiya, Naruto, Hatsune Miku y Pokémon, así como Hero Infinity. Casi 10 nuevos productos hicieron su debut.

Blokees también exhibió DaaLaMode, que integra articulación y personalización de atuendos, y TERRAVENTURE, una serie de temática animal basada en Jurassic World. Cuatro productos TERRAVENTURE hicieron su debut, ampliando aún más la cartera.

BLOKEES WHEELS presentó sus series C, E y S, combinando montaje, juego, coleccionismo y personalización. Los Transformers C05 y CT04 hicieron su debut en prototipos a todo color, tras su aparición anterior como prototipos grises en el Wonder Festival y demostrando su evolución desde los conceptos de diseño hasta las formas del producto final.

Blokees continúa fortaleciendo sus capacidades de innovación a través de la I+D. A 30 de junio de 2026, la empresa poseía 559 patentes nacionales concedidas, 25 patentes extranjeras y 85 patentes de invención nacionales.

A través de BFC (Blokees Family Creator), Blokees amplía las experiencias de productos a la creación y el intercambio. El cuarto Concurso de Creación BFC en 2026 ha llegado a 22 países y regiones, con obras de creadores seleccionadas exhibidas en la exposición.

Guiados por "Universalmente atractivo, precios escalonados, promoción global", Blokees continuará combinando investigación y desarrollo innovadores con IP globales para ofrecer productos y experiencias más ricas para jugadores de todo el mundo.

COMUNICADO:Blokees exhibe más de 900 productos en la China Toy Expo 2026-Blokees exhibe más de 900 productos en la China Toy Expo 2026, continuando con el fortalecimiento de la competitividad de sus productos

SHANGHAI, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Del 21 al 23 de octubre, la marca de juguetes de construcción Blokees exhibió más de 900 productos en la China Toy Expo 2026, abarcando sus dos categorías principales —los kits de montaje Blokees y la línea BLOKEES WHEELS— y poniendo de relieve su creciente catálogo de productos, impulsado por una innovación constante. Para los coleccionistas de héroes, Blokees exhibió casi 40 productos de HERO5, HERO8, HERO10 y otras series, cubriendo IP globales como Ultraman, Kamen Rider, Transformers y Mega Man, así como la IP original Hero Infinity. Más de 30 productos hicieron su debut, incluido Mega Man HERO10 Serie 1, lo que marcó la primera comercialización del IP dentro de la serie HERO10.Para los coleccionistas de maquetas, Blokees exhibió casi 50 productos de Champion, Champion Lite, Fantastic y Legend, que abarcan 13 IP globales, incluidas Transformers, Saint Seiya, Naruto, Hatsune Miku y Pokémon, así como Hero Infinity. Casi 10 nuevos productos hicieron su debut.Blokees también exhibió DaaLaMode, que integra articulación y personalización de atuendos, y TERRAVENTURE, una serie de temática animal basada en Jurassic World. Cuatro productos TERRAVENTURE hicieron su debut, ampliando aún más la cartera.BLOKEES WHEELS presentó sus series C, E y S, combinando montaje, juego, coleccionismo y personalización. Los Transformers C05 y CT04 hicieron su debut en prototipos a todo color, tras su aparición anterior como prototipos grises en el Wonder Festival y demostrando su evolución desde los conceptos de diseño hasta las formas del producto final.Blokees continúa fortaleciendo sus capacidades de innovación a través de la I+D. A 30 de junio de 2026, la empresa poseía 559 patentes nacionales concedidas, 25 patentes extranjeras y 85 patentes de invención nacionales.A través de BFC (Blokees Family Creator), Blokees amplía las experiencias de productos a la creación y el intercambio. El cuarto Concurso de Creación BFC en 2026 ha llegado a 22 países y regiones, con obras de creadores seleccionadas exhibidas en la exposición.Guiados por "Universalmente atractivo, precios escalonados, promoción global", Blokees continuará combinando investigación y desarrollo innovadores con IP globales para ofrecer productos y experiencias más ricas para jugadores de todo el mundo.

CONTACTO: Fei Fay, feiqianwen@bloks.com, +86-13651092657

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