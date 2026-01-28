Blokees exhibe varios productos en Spielwarenmesse 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 28 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Del 27 al 31 de enero, la marca de juguetes de ensamblaje Blokees estuvo presente en la Spielwarenmesse 2026, exhibiendo su creciente gama de productos a un público global. En una de las ferias internacionales de juguetes más importantes del mundo, Blokees destacó su compromiso de ofrecer productos diversos y atractivos para jugadores de diferentes edades e intereses.

En la exposición, Blokees presentó sus dos categorías principales: Blokees Model Kits y Blokees Wheels, con más de 240 productos de más de 10 líneas principales, incluyendo HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE y DaaLaMode.

Blokees también presentó productos basados en IPs de renombre mundial como Transformers, EVANGELION, Jurassic World y Minions. Dentro de su oferta para consumidores de 6 a 16 años, las líneas HERO5 y HERO10 fueron las más destacadas, incluyendo productos como Blokees Transformers Defend Version Series 6: War Behemoths y Blokees Transformers Galaxy Version Series 9: Darkest Hour. Además, tres personajes de Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② — Shaka de Virgo, Saga de Géminis y Afrodita de Piscis — hicieron su debut mundial en la feria.

Otro debut notable fue Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule, que incluye personajes populares como Roadbuster, Overlord, Ironfist y Breakdown, e introduce por primera vez un modo jet para Overlord en la línea Blokees Wheels.

Blokees continúa expandiendo su serie Champion para consumidores mayores de 16 años. En la exposición, Blokees presentó oficialmente Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man y Blokees Mega Man Champion Class: Zero (Mega Man Zero), dando vida a la clásica propiedad intelectual japonesa del videojuego para los fans nostálgicos. La compañía también presentó Blokees Saint Seiya Champion Series: Plated Pegasus Seiya EX Version, desarrollado para celebrar el 40º aniversario de Saint Seiya.

Además de la amplia gama de productos, Blokees también exhibió 15 destacadas obras globales de BFC del 3er Concurso de Creación de BFC 2025 y la comunidad de BFC. El 1 de enero de 2026 se lanzó oficialmente el 4º Concurso de Creación de BFC, que consta de las Temporadas del Amanecer, del Despertar, de la Trascendencia y del Infinito. El nuevo concurso mejora su sistema con tres zonas de competencia principales: Región Emergente, Región Creativa y REGIÓN DE HONOR, con el objetivo de atraer a más jugadores globales a la creación de BFC.

En el futuro, Blokees continuará desarrollando productos diversos y superiores, satisfaciendo las necesidades de los actores globales.

