Blokees expone en CCXP25 en Brasil: estreno mundial del nuevo producto de Saint Seiya

SHANGHÁI, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 4 al 7 de diciembre, la marca de juguetes de ensamblaje Blokees debutó en la Brazil Comic Con Experience (CCXP). Blokees exhibió sus dos categorías principales, "Kits de modelos Blokees" y "BLOKEES WHEELS", con casi 60 productos basados en más de 10 IPs de renombre mundial, como Transformers, Jurassic World, Saint Seiya y EVANGELION.

En la CCXP, se anunció oficialmente el estreno mundial de Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ①, cumpliendo con las expectativas del mercado brasileño. Este nuevo set incluye nueve personajes con expresiones ricas y armaduras doradas detalladas. Recreó vívidamente la obra clásica original, despertando el reconocimiento de los fans y el entusiasmo por coleccionar los 12 santos dorados.

Saint Seiya fue comercializado por Blokees a través de las series HERO 10 y Champion en 2024. En la CCXP, se presentaron oficialmente tres modelos grises, tres modelos pintados y dos modelos ya lanzados de la serie Saint Seiya Champion de Blokees. Gracias a su sólida capacidad de I+D y a sus más de 500 patentes, Blokees ha lanzado tres series para HERO 10 y casi 10 personajes para la serie Champion, ofreciendo continuamente a los fans de Saint Seiya diversos productos y una amplia experiencia de ensamblaje.

Además, títulos de renombre mundial como Transformers también contaban con una amplia y sólida base de fans en Brasil. En la CCXP, se presentaron casi 10 nuevos productos de Blokees, incluyendo Transformers HERO 5 para consumidores de seis a 16 años y la serie Legend para mayores de 16 años.

En la CCXP, Blokees también exhibió obras globales destacadas de la 3.ª TEMPORADA FEARLESS DEL CONCURSO DE CREACIÓN BFC 2025, que fue la primera aparición presencial de las obras de BFC de esta temporada, atrayendo la atención del público. Desde la temporada FEARLESS 2025, el concurso BFC se ha expandido oficialmente desde China al mundo y ha recibido cientos de obras de entusiastas de diversos países, como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Indonesia, Malasia, etc., lo que demuestra la influencia global de la cultura BFC.

En el futuro, Blokees seguirá aprovechando sus sólidas capacidades de innovación e I+D para ofrecer la alegría de ensamblar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839481/image_5032250_49103025.jpg

