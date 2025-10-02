(Información remitida por la empresa firmante)

- Blokees presenta la nueva categoría "BLOKEES WHEELS" y exhibe varios kits de modelos nuevos en el Wonder Festival 2025

SHANGHÁI, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En el Wonder Festival 2025, la marca de juguetes de ensamblaje Blokees lanzó su nueva categoría "BLOKEES WHEELS", junto con tres nuevas series de maquetas: TERRAVENTURE, Fantastics Q y Serendipity Edition. La compañía también presentó más de 40 nuevas maquetas, convirtiendo a Blokees en uno de los platos fuertes del evento.

La categoría BLOKEES WHEELS redefine los modelos de coches construibles a pequeña escala (escala 1:64). Gracias a materiales patentados, colaboraciones globales en propiedad intelectual y un diseño doblemente fácil de montar y modificar, Blokees establece un nuevo referente en kits de modelos de coches interactivos y personalizables. Su producto debut, la serie C de Transformers, la serie E de Batman y la serie original de vehículos de Blokees, atrajeron gran atención en la exposición.

TERRAVENTURE es una nueva serie de maquetas con temática animal lanzada por Blokees, dirigida a adolescentes y aficionados a las maquetas. Se centra en criaturas legendarias y raras, combinando la diversión del montaje, la jugabilidad articulada y la colección de personajes.

En WF2025, Blokees presentó su primera serie de dinosaurios TERRAVENTURE en colaboración con la mundialmente famosa IP Jurassic World. Con una escala precisa, texturas biológicas de gran realismo y 9-11 puntos de articulación, estos modelos logran movilidad y calidad estética, encarnando vívidamente los movimientos cinematográficos. Esto permite a los jugadores recrear escenas icónicas de películas y sumergirse por completo en una "aventura de captura de dinosaurios" en miniatura.

La serie Fantastics Q captura IPs populares como EVANGELION en un estilo compacto y adorable, destacando detalles expresivos que conectan con los fans del anime y los videojuegos. Por otro lado, la Edición Serendipity se centra en poses dinámicas y personalización, presentando un cuerpo MJD (Muñeca Articulada Mecánicamente) de 14 cm con 19 puntos de articulación. Su compatibilidad con atuendos permite a los jugadores combinar libremente sus trajes, lo que la hace ideal para coleccionistas de series como Hatsune Miku.

Blokees también presentó más de 40 maquetas de importantes IPs, como Ultraman y Naruto. Estos productos abarcan múltiples series, como Champion, Legend y daadoos, lo que demuestra plenamente la capacidad de investigación y desarrollo de Blokees y su profunda interpretación de las IPs globales. Cabe destacar que la exposición contó con una muestra exclusiva de las creaciones de BFC, que reunió obras destacadas de creadores internacionales. Esto puso de relieve la influencia global de Blokees y la innovación impulsada por la comunidad en la industria de las maquetas.

Al promover su estrategia de "atractivo universal, precios graduales, promoción global", Blokees continúa liderando la evolución de la industria de maquetas de China y transmitiendo la diversión de construir.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2787750/image_5032250_26166809.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/blokees-presenta-la-nueva-categoria-blokees-wheels-302574260.html