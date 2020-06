COMUNICADO: Blue Prism registra un crecimiento de los ingresos del 70% impulsados por la nube (2)

-- Lanzar nuevas capacidades de la adquisición de Thoughtonomy (ahora comercializada como Blue Prism Cloud [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2838090-1&h=3574729266&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2838090-1%26h%3D407633 6765%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blueprism.com%252Fnews%252Fnew-blue-p rism-saas-offerings-add-to-industrys-most-comprehensive-portfolio-of-aut omation-solutions%252F%26a%3Dnow%2Bbranded%2Bas%2BBlue%2BPrism%2BCloud&a =ahora+comercializada+como+Blue+Prism+Cloud]) permitiendo a todos los usuarios de Blue Prism orquestar y gestionar todas las operaciones de automatización más eficientemente. La serie innovadora de productos SaaS llamada Blue Prism Cloud Hub [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2838090-1&h=3650486586&u... La combinación de opciones de asociaciones de nube, integraciones nativas dispares y despliegue flexible hacen a Blue Prism una plataforma de automatización inteligente más intuitiva y efectiva para ayudar a las organizaciones a cumplir los objetivos de transformación digital, migrar datos, consumir IA y gestionar mejor los recursos de la nube.

Acerca de Blue PrismLa visión de Blue Prism es ofrecer Digital Workforce para cada empresa. El propósito de la compañía es desbloquear el potencial colaborativo de las personas, operando en armonía con Digital Workforce, para que cada empresa pueda superar sus objetivos empresariales e impulsar el crecimiento significativo, con una velocidad y agilidad sin precedentes.

Las organizaciones Fortune 500 y del sector público, entre los clientes de 70 sectores comerciales, confían en la plataforma RPA conectada de grado empresarial de Blue Prism, que tiene usuarios en más de 170 países. Aplicando estratégicamente la automatización inteligente, estas organizaciones están creando nuevas oportunidades y servicios, mientras desbloquean eficiencias masivas que devuelven millones de horas de trabajo a su empresa.

Disponible bajo premisas, en la nube, híbrida o como solución SaaS integrada, Digital Workforce de Blue Prism automatiza procesos complejos y de extremo a extremo que impulsan una transformación digital verdadera, colaborativamente, a escala y en toda la empresa.

