(Información remitida por la empresa firmante)

BLUETTI, BSW-Solar, Shelly Group y Flatpeak reúnen a representantes del sector en IFA 2026 para dar forma al futuro de una energía más inteligente

Expertos del sector analizan cómo las tecnologías conectadas, los datos en tiempo real y la inteligencia artificial están transformando el consumo energético en los hogares.

BERLÍN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En IFA 2026, BLUETTI reunió a expertos de BSW-Solar, Shelly Group, Flatpeak y pv magazine para un panel de discusión que exploró el futuro de la energía doméstica.

Bajo el lema "Energía. Valor. Futuro. — Del suministro eléctrico a una forma de vida más inteligente", el panel exploró cómo la energía solar, el almacenamiento de energía, los dispositivos domésticos inteligentes, los datos en tiempo real y la IA están transformando los productos independientes en sistemas energéticos domésticos inteligentes y conectados.

De consumidores a participantes activos en el sector energético

El panel destacó cómo la energía solar en balcones, el almacenamiento residencial y las tecnologías para hogares inteligentes permiten a las familias generar, almacenar y gestionar energía más cerca de donde se consume. Los ponentes hicieron hincapié en la necesidad de estándares de integración abiertos, un intercambio de datos fiable y marcos de mercado favorables para acelerar la adopción de estas tecnologías.

"La transición energética se está integrando cada vez más en la vida cotidiana, y los hogares participan de forma más activa en la generación, el almacenamiento y la gestión de su propia energía", afirmó Thomas Seltmann, responsable de Tecnología y Almacenamiento Solar de BSW-Solar. "Para aprovechar este potencial a gran escala, necesitamos soluciones fáciles de integrar y respaldadas por un ecosistema energético abierto y fiable. Para garantizar la seguridad del consumidor y la seguridad jurídica de los proveedores, también necesitamos normas de seguridad claras y prácticas, como la norma de producto para dispositivos solares enchufables que se publicará a finales de 2025".

"El siguiente paso para la energía inteligente no consiste simplemente en conectar más dispositivos, sino en permitir que funcionen juntos a la perfección", afirmó Mircho Mirev, director de Integraciones de Shelly Group. "Las integraciones abiertas, el intercambio de señales fiable y la resiliencia del sistema son esenciales para crear un ecosistema energético verdaderamente inteligente".

"Una batería doméstica es tan inteligente como la señal de precio a la que responde", afirmó Tom Hibbard, cofundador y director de ventas de Flatpeak. "Conectar los sistemas de BLUETTI a datos de tarifas en tiempo real significa que se cargan cuando la energía es más barata y limpia, y se descargan cuando no lo es, sin que el hogar tenga que preocuparse por ello".

El panel también debatió cómo los datos en tiempo real y la inteligencia artificial pueden hacer que la gestión energética del hogar sea más predictiva y automatizada.

"Un hogar que instala paneles solares y almacenamiento, o incluso un sistema de almacenamiento independiente, experimenta de repente una revelación: comprende mejor su consumo energético, las posibilidades de ahorro y el mundo de la energía. La oportunidad para la industria reside entonces en ofrecer un valor real", afirmó Tristan Rayner, periodista experto en energía de pv magazine y ESS News.

El debate reflejó la visión de BLUETTI del balcón como punto de partida para un ecosistema energético doméstico conectado, inteligente y escalable.

Acerca de BLUETTI

Desde 2013, BLUETTI es pionera en tecnología de energía limpia, ofreciendo soluciones energéticas a medida para los sectores de consumo, hogar, comercio e industria. Gracias a su departamento propio de I+D y fabricación, y a una creciente cartera de patentes, BLUETTI eleva constantemente los estándares de rendimiento, seguridad y sostenibilidad en el sector, beneficiando a más de 3,5 millones de usuarios en más de 120 países.

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