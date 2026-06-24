BLUETTI impulsa la independencia energética en los hogares en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- BLUETTI une a socios del ecosistema de energía abierta para impulsar la independencia energética en los hogares en Intersolar Europe 2026

MÚNICH, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En Intersolar Europe 2026, BLUETTI demostró su compromiso con la independencia energética en los hogares mediante un ecosistema energético abierto que integra soluciones solares para balcones, almacenamiento de energía residencial y gestión inteligente de la energía. Reforzando esta estrategia, la serie Balco de BLUETTI recibió el premio EUPD Research Top Innovation Award, que destaca la innovación de la compañía en soluciones solares para balcones, mientras que un nuevo memorando de entendimiento firmado con Enjoyelec fortalece aún más las capacidades de gestión inteligente de la energía en todo el ecosistema.

Las soluciones de almacenamiento de energía residencial y paneles solares para balcones de BLUETTI, incluyendo los modelos EP2000, EP760, Balco 260 y Balco 500, son compatibles con Amazon Alexa, Google Home y Home Assistant. Estas soluciones también funcionan a la perfección con plataformas HEMS como Solar Manager y Enjoyelec, lo que permite a los propietarios optimizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía.

Para seguir expandiendo su ecosistema de energía abierta, BLUETTI firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con Enjoyelec durante Intersolar Europe 2026. El acuerdo combina la experiencia de BLUETTI en almacenamiento de energía con las tecnologías de gestión inteligente de energía de Enjoyelec para ofrecer soluciones energéticas domésticas más inteligentes y eficientes.

"Junto con BLUETTI, nuestro objetivo es crear un ecosistema energético doméstico más inteligente, que ayude a los propietarios a optimizar el uso de la energía y lograr una mayor independencia energética", dijo Nick Qian, director de tecnología de Enjoyelec.

Para respaldar la creciente adopción de precios dinámicos de electricidad, los productos BLUETTI son compatibles con más de 800 fuentes de datos de tarifas dinámicas en todo el mundo, incluyendo Octopus Energy, Tibber, Ostrom y Rabot Energy. El ecosistema también se integra con soluciones de medición y monitoreo inteligentes como Shelly y EverHome. Además, los modelos EP2000 y EP760 son compatibles con bombas de calor SG Ready, lo que permite una coordinación más inteligente entre los sistemas de calefacción del hogar y de gestión energética.

Al integrar energía solar, almacenamiento en baterías, dispositivos inteligentes, monitoreo energético, tarifas dinámicas y gestión inteligente de la energía, BLUETTI está construyendo un ecosistema energético abierto que ayuda a los hogares a maximizar el uso de energías renovables y lograr una mayor independencia energética. Junto con sus socios, BLUETTI impulsa soluciones energéticas para el hogar más inteligentes y sostenibles.

"La energía doméstica está cada vez más interconectada", afirmó Henrik, director de ventas para la región DACH en BLUETTI. "Mediante un enfoque de ecosistema abierto, permitimos a nuestros clientes obtener mayor valor de las energías renovables y acercarse a la independencia energética".

Acerca de BLUETTI

Desde 2013, BLUETTI es pionera en tecnología de energía limpia, especializada en estaciones de energía portátiles y soluciones de almacenamiento de energía para el hogar. Con más de 3,5 millones de usuarios en más de 120 países, BLUETTI continúa impulsando tecnologías energéticas innovadoras y sostenibles en todo el mundo.

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