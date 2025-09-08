BLUETTI presenta Pioneer Na, RVSolar System y FridgePower en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- BLUETTI, líder mundial en almacenamiento de energía limpia, presentó tres productos innovadores en IFA 2025: Pioneer Na (sodio), el sistema RVSolar y FridgePower. Pioneer Na y RVSolar ya han ganado el premio IFA Tech for Good Social Impact por innovación y sostenibilidad.

Pioneer Na: Primera Estación de energía portátil de iones de sodio del mundo

La Pioneer Na estrena tecnología de iones de sodio para almacenamiento portátil, con un rendimiento fiable incluso en condiciones de frío extremo de hasta -25 °C (-13 °F). Con carga dual CA + FV, se recarga del 0 al 80% en 35 minutos. Con una potencia de salida de 1.500 W (2.250 W en modo Power Lifting) y una batería de iones de sodio de 900 Wh, no contiene cobalto ni litio, lo que supone un gran avance en el almacenamiento sostenible. Ideal para regiones frías y expediciones polares, el Pioneer Na estará disponible en todo el mundo a partir del 15 de octubre de 2025.

Sistema RVSolar: Vivir sin conexión a la red eléctrica es más fácil

El sistema RVSolar es la primera solución totalmente integrada de BLUETTI para autocaravanas, barcos y cabañas, construida sobre un potente concentrador 5 en 1 para el control centralizado de la energía. Su diseño modular permite una instalación sencilla en 30 minutos, sin cableado complejo. Compatible con baterías y paneles solares de terceros mediante el protocolo CAN, permite una expansión flexible y rentable. Con una potencia de salida de 5 kVA/6.000 W que alimenta el 99% de los electrodomésticos, ampliable a 122 kWh para una semana de autonomía, ofrece cuatro opciones de carga, 90 minutos de recarga y un tiempo de carga del SAI inferior a 20 ms. Certificado según los estándares UL y RV-C, el sistema RVSolar se lanzará globalmente a partir del 30 de septiembre de 2025.

FridgePower: Respaldo inteligente ultrafino en cualquier lugar

FridgePower tiene tan solo 75 mm de grosor, aproximadamente el ancho de un smartphone, y se adapta perfectamente a instalaciones planas, verticales o de pared. Compatible con Google Home y Amazon Alexa, ofrece control de voz manos libres. Con una capacidad de 2.016 Wh y una potencia de salida de 1.800 W, ampliable hasta 8.064 Wh con tres módulos BlueCell 200, alimenta refrigeradores, electrodomésticos y equipos aislados de la red eléctrica. Con un autoconsumo ultrabajo, un 87% inferior al de la competencia, garantiza la eficiencia, mientras que la monitorización inteligente predice la demanda, se activa automáticamente y emite alertas. FridgePower estará disponible en todo el mundo a partir del 4 de noviembre de 2025.

