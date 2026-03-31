BLUETTI presentó el sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial ES125 en RENEO 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-BLUETTI presentó el sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial ES125 y el sistema de almacenamiento de energía para el hogar en RENEO 2026

BUDAPEST, Hungría, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, líder mundial en soluciones de almacenamiento de energía limpia, presentó su sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I) ES125, junto con sus soluciones integrales de almacenamiento de energía para el hogar, en RENEO 2026, la principal feria de energías renovables de Europa Central. Con una fabricación de primera clase, asesoramiento experto y soporte local, BLUETTI ofrece soluciones energéticas integrales para empresas, industrias y hogares, contribuyendo a acelerar la transición energética limpia de la región.

Potenciando las operaciones comerciales e industriales con un sistema energético fiable

Ante la inestabilidad de la red eléctrica y la volatilidad de los precios de la electricidad, que siguen afectando al sector industrial de Europa Central, BLUETTI presenta el ES125 para ayudar a las empresas a mantener la continuidad de sus operaciones y reducir los costes energéticos.

El ES125 cuenta con un diseño integral que integra batería, PCS, STS, BMS y EMS en un único gabinete para una rápida implementación. Cada unidad ofrece una potencia de salida de 125 kW y una capacidad de 257 kWh, ampliable hasta 2.057 kWh para dar soporte a aplicaciones a gran escala como plantas de fabricación, obras de construcción y centros sanitarios.

Diseñado para una mayor durabilidad, el sistema incorpora refrigeración líquida, baterías LiFePO4 de larga duración y un compartimento eléctrico con clasificación IP54 que lo protege del polvo y el agua. Sus sistemas BMS y EMS, impulsados por IA, permiten una optimización inteligente de la energía, incluyendo estrategias de reducción de picos de consumo que pueden disminuir los gastos de electricidad entre un 20 % y un 50 %. Además, su compatibilidad con plantas de energía virtuales (VPP) permite a las empresas generar ingresos mediante programas de comercialización de energía.

EP2000: Una solución integral y escalable de almacenamiento de energía para el hogar moderno

En consonancia con las iniciativas energéticas nacionales de Hungría, BLUETTI presentó el sistema de almacenamiento de energía residencial trifásico EP2000, homologado por VDE, diseñado para propietarios que buscan autonomía energética y una menor factura de servicios públicos.

El sistema EP2000 está diseñado para viviendas unifamiliares, villas, fincas y casas aisladas de la red eléctrica. Su diseño modular todo en uno integra el inversor híbrido, la batería y el sistema de gestión de energía (EMS) en una sola solución, requiriendo únicamente paneles solares en el tejado para completar el sistema.

Una sola unidad proporciona una potencia de 20 kW para el respaldo de toda la vivienda y admite de 2 a 7 baterías B700 (7,37 kWh cada una), ofreciendo una capacidad flexible de 14,7 a 51,6 kWh. Se pueden conectar en paralelo hasta tres sistemas, alcanzando una potencia de 60 kW / 154,8 kWh. Con una eficiencia del inversor del 98 %, líder en la industria, permite ahorrar más de 584 kWh anuales en comparación con las soluciones convencionales de baja tensión.

Al admitir hasta 30 kW de entrada solar por unidad (ampliable a 90 kW), el EP2000 aprovecha al máximo la superficie del tejado para generar electricidad y almacenar el excedente para toda la familia durante la noche, maximizando así el autoconsumo. Una aplicación móvil dedicada hace que la administración del sistema, la monitorización y las actualizaciones OTA sean sencillas y cómodas.

Acerca de BLUETTI

Fundada en 2013, BLUETTI es una empresa pionera en soluciones de energía limpia, que ofrece sistemas avanzados de almacenamiento de energía para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Comprometida con la innovación y la sostenibilidad, BLUETTI cuenta con la confianza de más de 3,5 millones de usuarios en más de 120 países y regiones. Obtenga más información en: https://bluetti-ess.com/

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