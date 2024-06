BlueVoyant galardonado como Socio del Año Mundial de Seguridad de Microsoft 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

- La empresa también ha sido galardonada por tercera vez con el premio Microsoft United States Security Partner of the Year, y con el premio Microsoft Canada Security Partner of the Year

NUEVA YORK, 28 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- BlueVoyant, empresa de ciberseguridad que ofrece una plataforma de ciberdefensa integral, basada en resultados y nativa en la nube, ha anunciado hoy que ha ganado el 2024 Microsoft Worldwide Security Partner of the Year Award, en reconocimiento a su ciberdefensa de vanguardia y a su relación estratégica con Microsoft. Además, la compañía ha sido nombrada Microsoft United States Security Partner of the Year por tercera vez consecutiva, y Microsoft Canada Security Partner of the Year por primera vez. La empresa fue galardonada entre los mejores socios de Microsoft del mundo por su excelencia en innovación e implantación de soluciones para clientes basado en tecnología Microsoft.

"Es un honor para nosotros recibir el reconocimiento de los premios Microsoft Worldwide Partner of the Year, que premian a los socios que ofrecen soluciones excepcionales basadas en Microsoft", declaró Milan Patel, responsable global de detección y respuesta gestionadas (MDR) de BlueVoyant.

"Este reconocimiento subraya nuestro compromiso de ayudar a los clientes a maximizar su inversión en Microsoft Security con experiencia de primera clase a través de la plataforma BlueVoyant Cyber Defense. BlueVoyant permite a los clientes desplegar y gestionar sus soluciones de Microsoft Security con soluciones avanzadas de ciberdefensa que superan las ofertas tradicionales de MDR o Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). Nuestro enfoque innovador ha hecho crecer significativamente nuestra base de clientes de Microsoft en los últimos tres años, posicionándonos a la vanguardia de las operaciones de seguridad de próxima generación al proporcionar un enfoque programático para proteger las redes, cadenas de suministro y marcas de los clientes. En nuestra transición a un mundo en el que la IA es fundamental, BlueVoyant se ha asociado con Microsoft para estar a la vanguardia de la IA generativa. Como parte del Consejo de Diseño de Microsoft Copilot for Security, ofrecemos servicios de diagnóstico y despliegue para ayudar a los clientes a convertir la IA en un activo estratégico de ciberseguridad".

Los premios Microsoft Partner of the Year reconocen a los socios de Microsoft que han desarrollado y entregado aplicaciones, servicios, dispositivos e innovación en IA de Microsoft Cloud sobresalientes durante el año pasado. Los premios se clasificaron en varias categorías, y los galardonados fueron elegidos entre más de 4.700 nominaciones de más de 100 países. BlueVoyant fue reconocida por proporcionar soluciones y servicios destacados en ciberseguridad en todo el mundo, y en Estados Unidos y Canadá.

El Premio al Socio de Seguridad del Año reconoce a un socio que está haciendo un trabajo excepcional al proporcionar a los clientes soluciones de seguridad de extremo a extremo (frente a soluciones de un solo punto) basadas en las capacidades de Microsoft Security en Microsoft 365 y Microsoft Azure Security.

"Enhorabuena a los ganadores y finalistas de los Premios Microsoft Partner of the Year 2024", destacó Nicole Dezen, directora general de socios y vicepresidenta corporativa de Microsoft. "El impulso generado por numerosos anuncios de IA y Copilot este año impulsó la innovación de nuestros socios, permitiendo servicios y soluciones innovadores a los clientes. Me siento inspirada por la capacidad y creatividad de nuestro ecosistema de socios y los ganadores de este año demuestran maravillosamente lo mejor de lo que es posible con la IA y Microsoft Cloud".

BlueVoyant se compromete a ofrecer una ciberdefensa líder en el sector y a ayudar a los clientes de todo el mundo a maximizar su inversión en Microsoft Security con tecnologías avanzadas creadas específicamente que despliegan y gestionan toda la pila de ciberseguridad. Centrándose en la ciberdefensa, BlueVoyant ofrece servicios avanzados de detección y respuesta ampliadas gestionadas (MXDR) para la tecnología Microsoft Security del cliente. MXDR de BlueVoyant forma parte de una plataforma más amplia que incluye la detección avanzada de amenazas, la supervisión continua de la web clara, abierta y oscura, playbooks de remediación automatizados, eliminación de sitios de phishing maliciosos y supervisión de la cadena de suministro y mitigación de problemas, para ofrecer una solución de seguridad interna y externa más completa.

La empresa utiliza el ML para reducir el ruido de las alertas de ciberseguridad y predecir con rapidez y precisión la gravedad de las vulnerabilidades emergentes. Además, BlueVoyant puede ayudar a los clientes a maximizar la IA generativa, como Microsoft Copilot for Security, mediante evaluaciones de preparación y servicios de asesoramiento.

BlueVoyant ha ampliado su presencia mundial, incluyendo la apertura de un nuevo SOC en Leeds, Inglaterra , con un SOC EMEA adicional que se une a nuestro SOC existente en Hungría, reforzando su presencia en Japón, al tiempo que refuerza su equipo de América.

Ganar estos premios forma parte de una larga lista de reconocimientos que BlueVoyant ha recibido de Microsoft. En 2023, BlueVoyant fue nombrada Security MSSP (Managed Security Service Provider) of the Year en los premios Microsoft Security Excellence Awards, y miembro del Microsoft Copilot for Security Design Council. En 2022, BlueVoyant alcanzó el estado de solución Microsoft verified Managed Extended Detection and Response (MXDR), y fue uno de los 150 principales socios de seguridad gestionada de Microsoft. En 2021, BlueVoyant fue nombrado Microsoft Security 20/20 Partner Awards Winner for the Top MDR Team.

Los Premios Microsoft Partner of the Year 2024 se anuncian antes de MCAPS Start 2024 Microsoft for Partners, el evento digital de Microsoft que tendrá lugar los días 10 y 11 de julio. Los socios recibirán un reconocimiento en MCAPS Start for Partners antes de las celebraciones en persona durante la semana de Microsoft Ignite en noviembre. Encontrará más información sobre los premios 2024 en el blog para socios de Microsoft: https://aka.ms/POTYA2024_announcement. La lista completa de categorías, ganadores y finalistas puede consultarse en https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists.

Si está interesado en obtener más información sobre las ofertas de Microsoft de BlueVoyant, visite https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/EDYiCkRVJPirLVB7iyyKSk?domain=bluevoyant.com.

Acerca de BlueVoyantBlueVoyant ofrece una completa plataforma de operaciones de seguridad nativa en la nube que proporciona supervisión de amenazas en tiempo real para redes, puntos finales y cadenas de suministro, extendiéndose a la web clara, profunda y oscura. La plataforma integra tecnología avanzada con conocimientos humanos expertos para ofrecer una amplia protección y una rápida mitigación de las amenazas, garantizando la ciberseguridad de la empresa. BlueVoyant, que cuenta con la confianza de más de 1.000 clientes en todo el mundo y ha sido elegido Socio Mundial del Año de Microsoft en 2024, establece el estándar para las soluciones modernas de ciberdefensa.

Contacto de prensa de BlueVoyant:Jennifer Schlesingerjenny.schlesinger@bluevoyant.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2006175/BlueVoyant_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bluevoyant-galardonado-como-socio-del-ano-mundial-de-seguridad-de-microsoft-2024-302185827.html