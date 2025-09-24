BMC Medical presenta innovaciones en el cuidado respiratorio y del sueño en ERS 2025 en Ámsterdam

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 24 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- BMC Medical, proveedor global de soluciones respiratorias y para el sueño, va a presentar su última cartera durante la celebración del Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) 2025, que tendrá lugar en Ámsterdam del 28 de septiembre al 1 de octubre.

En el pabellón 1, expositor H.13, BMC presentará tres importantes innovaciones de productos diseñadas para mejorar la atención centrada en el paciente y la toma de decisiones clínicas:

Máscara de la serie 6S: máscara de última generación diseñada para mejorar la comodidad y el ajuste, lo que garantiza una mejor adherencia para los pacientes.

G3 A20: dispositivo CPAP con una adaptabilidad y personalización mejoradas, que optimiza los resultados del tratamiento.

Nuevos dispositivos de prueba del sueño en el hogar, YH-S900C y YH-S900B: herramientas de diagnóstico portátiles que permiten realizar pruebas del sueño más accesibles y precisas en el hogar.

Además de la exposición, BMC organizará una sesión de talleres patrocinada:

El futuro de la monitorización de la CPAP: ¿qué hay que cambiar hoy?.

Martes, 15 de septiembre, 14:00-14:45 | Sala E103-104

La sesión contará con la participación de expertos destacados, entre los que se incluyen:

Doctora Renata Riha (Universidad de Edimburgo, Reino Unido)

Profesor Jean-Louis Pépin (Hospital Universitario de Grenoble, Francia)

Moderadores: Doctor Ding Zou (Universidad de Gotemburgo, Suecia) y Doctor Abdelkebir Sabil (director médico global de BMC, Francia)

El debate explorará la transición de un objetivo de adherencia único para todos de 4 horas/noche hacia una gestión de la CPAP estratificada por fenotipos y orientada a los resultados. Se hará hincapié en la integración de la monitorización remota, la inteligencia artificial y los datos multimodales para mejorar los resultados a largo plazo de los pacientes y reducir el riesgo cardiovascular.

Acerca de BMC Medical

Fundada en 2001, BMC Medicalse dedica a asociarse con familias de todo el mundo para superar las molestias de las enfermedades respiratorias crónicas con productos de calidad, servicios profesionales y atención proactiva.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779576/ers_workshop_invitation.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bmc-medical-presenta-innovaciones-en-el-cuidado-respiratorio-y-del-sueno-en-ers-2025-en-amsterdam-302566145.html