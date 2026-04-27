BMNR anuncia tenencias de ETH de 5,078 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan un récord mundial sin precedentes de 5,078 millones de tokens, y que sus tenencias totales de criptomonedas y efectivo ascienden a 13,3 mil millones de dólares

Bitmine posee más del 4,21 % del suministro total de ETH, que asciende a 120,7 millones.

Bitmine ha alcanzado el 84 % del objetivo del 5 % en tan solo 10 meses.

Ethereum continúa beneficiándose de la doble tendencia favorable de la tokenización de Wall Street en la blockchain y de la creciente necesidad de blockchains públicas y neutrales para los sistemas de IA.

Bitmine pasó a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) desde la NYSE American a partir del 9 de abril de 2026.

Bitmine cuenta con 3.701.589 ETH en staking, lo que representa 8.800 millones de dólares a un precio de 2.369 dólares por ETH.

MAVAN (Made in America VAlidator Network) es una plataforma líder de staking de Ethereum para inversores institucionales y de BMNR, centrada en la seguridad, el rendimiento y la resiliencia.

Bitmine posee acciones de Eightco (NASDAQ: ORBS) por valor de 91 millones de dólares, siendo ahora una de las pocas empresas cotizadas en bolsa a nivel mundial que ofrece a los inversores exposición directa a OpenAI.

Las criptomonedas de Bitmine, junto con su efectivo total y "Moonshots", suman un total de 13.300 millones de dólares, incluyendo 5,078 millones de tokens ETH, 940 millones de dólares en efectivo y otras criptomonedas.

Bitmine lidera el mercado de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción como por la alta liquidez de sus acciones BMNR.

Bitmine es la 129ª acción más negociada en EE.UU., con un volumen de negociación de 845 millones de dólares diarios (promedio de 5 días).

Bitmine cuenta con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH.

NORWALK, Conn., 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas, efectivo total y"moonshots" ascienden a un total de 13.300 millones de dólares.

La Compañía anunció recientemente su incorporación a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) desde la NYSE American el 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la Compañía continúan cotizando bajo el símbolo "BMNR".

A 26 de abril de 2026 a las 16:00 (ET), las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 5.078.386 ETH a 2.369 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 200 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 91 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 940 millones de dólares en efectivo. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,21 % del suministro total de ETH (120,7 millones de ETH).

"Las tenencias de ETH de Bitmine superaron los 5 millones la semana pasada", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine. "Este es un hito importante, ya que la compañía avanza hacia la adquisición del 5 % del suministro total de ETH. Y este ritmo de acumulación es asombroso, ya que solo se han necesitado 10 meses para alcanzar los 5 millones".

"Varios informes de investigación recientes, incluido el último estudio de Etherealize, sostienen que ETH es una "reserva de valor" y se mantendrá como garantía a medida que los activos digitales se utilicen cada vez más en transacciones financieras. Este nuevo rol de ETH se ha demostrado, sin duda, por su excelente desempeño desde el inicio de la guerra con Irán. ETH ha superado al S&P 500 en 1.696 puntos básicos desde que comenzó la guerra y sigue siendo el activo con mejor rendimiento del mundo (después del petróleo crudo)", afirmó Lee.

"Además, Ethereum sigue beneficiándose de la doble ventaja que supone la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y la creciente necesidad de cadenas de bloques públicas y neutrales para los sistemas de IA con capacidad de gestión. En nuestra opinión, es muy significativo que ETH sea la mejor "reserva de valor en tiempos de guerra" y el activo líder desde que comenzó la guerra", afirmó Lee.

"Bitmine ha mantenido el ritmo creciente de compras de ETH durante las últimas cuatro semanas, ya que nuestro escenario base de ETH se encuentra en las etapas finales del "mini-criptoinvierno". La semana pasada, adquirimos 101.901 ETH, el ritmo de compras más alto desde la semana del 15 de diciembre de 2025", declaró Lee.

Bitmine lanzó recientemente MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para respaldar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya está apostado en la plataforma MAVAN.

A 26 de abril de 2026, el total de ETH apostado en Bitmine asciende a 3.701.589 (8.800 millones de dólares a 2.369 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente invertido por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la inversión en ETH es de 363 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 3,033 %)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 264 millones de dólares. Estos 3,7 millones de ETH representan aproximadamente el 73 % de los 5,08 millones de ETH que posee Bitmine. La tasa de staking compuesta de Ethereum (CESR, administrada por Quatrefoil) es del 3,028 %, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 3,033 % en 7 días", continuó Lee.

La tenencia de criptomonedas de Bitmine se sitúa como la mayor tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 780.897 BTC valorados en 58.200 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha negociado un volumen diario promedio en dólares de 845 millones de dólares (promedio de 5 días, a 24 de abril de 2026), ocupando el puesto número 129 en EE.UU., detrás de Nike Inc (puesto número 128) y por delante de Comfort Systems USA (puesto número 130) entre 5.704 acciones cotizadas en EE.UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) representan una transformación para los servicios financieros en 2025, comparable a la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser superiores al oro.

El mensaje del Presidente se puede encontrar aquí: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para detalles adicionales, síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) el progreso y el logro de los objetivos de la Compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "Alquimia del 5 %" y el valor a largo plazo de Ethereum; (ii) las creencias de la Compañía con respecto al rendimiento de Ethereum en relación con otros activos, incluida su caracterización como una "reserva de valor en tiempos de guerra" y su rendimiento durante eventos geopolíticos; (iii) las expectativas de la Compañía con respecto al estado actual y la trayectoria futura del mercado de criptomonedas, incluidas declaraciones de que ETH puede estar en las "etapas finales del mini-criptoinvierno"; (iv) el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía y los beneficios aplicables para la Compañía; (v) el programa de recompra de acciones de la Compañía, incluidas las declaraciones sobre acciones que cotizan por debajo de su valor intrínseco, la capacidad de la Compañía para retirar acciones comunes de manera rentable y la ejecución de recompras a través de transacciones de mercado abierto; (vi) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la Compañía, incluido MAVAN, su expansión para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema, y los ingresos y recompensas anuales proyectados por staking; (vii) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y los sistemas de IA con agentes que utilizan cadenas de bloques públicas; (viii) expectativas sobre el impacto potencial de los desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y los activos digitales; y (ix) la flexibilidad financiera de la Compañía para respaldar sus operaciones de tesorería y la autorización de recompra ampliada. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con la nueva tecnología y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum, el programa de recompra de acciones y el negocio futuro propuesto; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de las acciones comunes de la Compañía; los desarrollos regulatorios que afectan los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC ; los eventos geopolíticos y su impacto en los mercados de criptomonedas; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que así lo exija la ley.

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