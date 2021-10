BMS crea el curso EPINEXAR para el manejo de la enfermedad pulmonar intersticial difusa en AR

La enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) es una complicación frecuente y grave de las enfermedades autoinmunes, incluida la artritis reumatoide (1)

Con el objetivo de dotar a neumólogos y reumatólogos de una formación multidisciplinar de alto interés y rigor científico, nace EPINEXAR un Curso online centrado en el abordaje de la EPID-AR

El curso está acreditado por la Fundación General Universidad de Alcalá, avalado por SEPAR y declarado de interés científico por la Sociedad Española de Reumatología

MADRID, 6 Oct.

La enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) es una complicación con elevada morbi-mortalidad en pacientes con enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide (AR). Su aparición condiciona el pronóstico del paciente, por lo que supone un reto clínico (1).

Si bien su prevalencia es muy dispar, puede llegar a multiplicar por tres el riesgo de muerte en los pacientes con esta patología y es actualmente la segunda causa de muerte en pacientes con artritis reumatoide después de las enfermedades cardiovasculares. Por ello, es esencial que el profesional sanitario conozca la EPID para anticipar su diagnóstico y, así, mejorar la calidad de vida del paciente y reducir el riesgo de mortalidad (1).

Con este objetivo nace EPINEXAR, el curso de Reumatología y Neumología en el abordaje de la Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPID) asociada a enfermedades autoinmunes, especialmente a artritis reumatoide, que pone en marcha Bristol Myers Squibb.

"Queremos ofrecer recursos formativos actualizados y de gran valor, basados en la evidencia científica, para neumólogos y reumatólogos centrados en la EPID-AR, desde un punto de vista multidisciplinar", indica la doctora Claudia Valenzuela, neumóloga de la Unidad de EPID del Hospital Universitario La Princesa (Madrid) y actual coordinadora del área de EPID de SEPAR.

La doctora Valenzuela es coordinadora del curso junto con el doctor Jaime Calvo, reumatólogo del Hospital Universitario de Araba. "Esta iniciativa multidisciplinar de alto interés y rigor científico, pretende también generar un punto de encuentro entre estas dos especialidades que aumente el conocimiento de esta patología y favorezca el intercambio de opiniones", afirma el Dr. Calvo.

El curso cuenta con un panel docente de hasta 11 expertos de diferentes hospitales de toda España. Durante el mismo se desarrollarán 9 temas teóricos que se podrán realizar de manera 100% online en la web del curso y además una reunión interactiva. El curso ha sido declarado de interés científico por la Sociedad Española de Reumatología (SER), avalado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y acreditado con 3,5 créditos ECTS por la Fundación General de la Universidad de Alcalá.

El curso se podrá realizar de manera libre desde octubre de 2021 hasta junio de 2022. Las plazas son limitadas y la preinscripción para esta primera edición puede realizarse a través de la plataforma online.

1. Fernández-Díaz C, Castañeda S, Melero R, et al. Abatacept in combination with metotrexate in patients with rheumatoid arthritis associated to interstitial lung disease: National multicenter study of 263 patients Rheumatology 2020;59:3906-3916

