BNI se expande por Europa con un enfoque estratégico en Francia, Italia y el Reino Unido

(Información remitida por la empresa firmante)

La mayor organización de referencias comerciales del mundo asciende a Dave van Klingeren a vicepresidente de desarrollo de franquicias para Europa, Oriente Medio y África, en un momento en que acelera su crecimiento en todo el continente.

CHARLOTTE, N.C., 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- BNI (Business Network International), la mayor red de referencias empresariales del mundo, continúa consolidando su presencia en Europa, otorgando nuevas franquicias en Francia, Italia y el Reino Unido. Esta expansión fortalece la presencia de BNI en una región donde la organización ya cuenta con capítulos establecidos, sentando las bases para un mayor crecimiento en estos mercados. Actualmente, BNI cuenta con más de 35.000 miembros y más de 1.500 capítulos en Francia, Italia y el Reino Unido.

Para respaldar su continua expansión, BNI ha ascendido a Dave van Klingeren, CFE, a vicepresidente de Desarrollo de Franquicias para Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Van Klingeren cuenta con más de 15 años de experiencia en BNI, donde ha desempeñado cargos de alta dirección, incluyendo el de director nacional de BNI Países Bajos y responsabilidades de liderazgo en los mercados nórdicos de Noruega, Suecia y Finlandia. Además de su amplia trayectoria en BNI, es un emprendedor y franquiciador experimentado. Fundó Zitaxi y la convirtió con éxito en una organización de franquicias, lo que le ha brindado experiencia directa en la creación, el crecimiento y la expansión de una red de franquicias. Su experiencia combinada como emprendedor, franquiciador y líder de BNI le proporciona un profundo conocimiento tanto de las oportunidades como de los desafíos a los que se enfrentan los franquiciados al construir negocios exitosos y al expandirse a nuevos territorios de franquicia en Francia, Italia y el Reino Unido.

"A medida que continuamos expandiendo nuestra oportunidad de franquicia, Europa destaca por el impulso que se ha ido generando aquí durante años", afirmó Michael Walchonski, director de desarrollo de BNI. "Nuestros miembros y franquiciados europeos siguen demostrando el poder de nuestra filosofía Givers Gain, y nos enorgullece seguir ampliando las oportunidades disponibles para los emprendedores en todo el continente".

BNI conecta a más de 355.000 miembros en más de 11.800 capítulos en 77 países de todo el mundo, una red global que continúa expandiéndose a medida que emprendedores y propietarios de pequeñas empresas en Europa y otros lugares buscan formas probadas y estructuradas de crecer a través de referencias de confianza.

Una sólida cartera de nuevos mercados objetivo posiciona a BNI para una expansión continua en Francia, Italia, el Reino Unido y el resto de Europa durante lo que resta del año y hasta 2027.

Para obtener más información sobre el crecimiento de BNI en Europa y su expansión global, visite www.bnifranchise.com.

Acerca de BNI BNI (Business Network International) es la organización de networking empresarial más grande y exitosa del mundo. Actualmente, BNI cuenta con más de 355.000 empresas miembro que participan en más de 11.800 capítulos BNI, los cuales se reúnen semanalmente de forma presencial, en línea o en formato híbrido en 77 países. Desde su fundación en 1985, BNI ha ayudado con orgullo a 2,28 millones de empresas a generar más de 228.000 millones de dólares en ingresos. Para obtener más información sobre BNI y cómo visitar un capítulo, visite www.bni.com.

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