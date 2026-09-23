BNP Paribas BNL Equity Investments se une a la estructura accionarial de hlpy

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma europea de asistencia a vehículos totalmente digital cierra una nueva ronda de financiación de 20 millones de euros y anuncia la adquisición de Carvoilà.

MILAN, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- hlpy, la 'scale-up' italiana que está rediseñando la asistencia a vehículos y la movilidad en toda Europa mediante una plataforma totalmente digital impulsada por inteligencia artificial anuncia una nueva ronda de financiación de 20 millones de euros y la adquisición del 100 % del capital social de Carvoilà, empresa especializada en servicios de transporte y logística de vehículos. Como parte de la operación, BNP Paribas BNL Equity Investments (BBEI), la compañía de BNP Paribas Group especializada en inversiones minoritarias en pequeñas y medianas empresas italianas, se incorpora al accionariado de hlpy. Esta transacción supone un paso más en la estrategia de crecimiento externo de hlpy, orientada a ampliar progresivamente su oferta de servicios a lo largo de toda la cadena de valor de la automoción y a reforzar su papel como orquestador paneuropeo de servicios para vehículos.

Gracias a los nuevos recursos financieros y a la adquisición de Carvoilà, hlpy suma un nuevo hito a su trayectoria de crecimiento, evolucionando de una plataforma digital de asistencia a la movilidad a un ecosistema integrado de servicios para vehículos, capaz de conectar tecnología, datos, redes operativas y experiencia especializada a lo largo de toda la cadena de valor de los servicios de automoción.

Tras la adquisición, las fundadoras de Carvoilà, Francesca Vidali y Michela Conti, se incorporarán al Grupo hlpy con el objetivo de seguir ampliando el modelo de negocio y aprovechar las sinergias operativas.

Valerio Chiaronzi, consejero delegado de hlpy, comentó: "Estamos evolucionando nuestra plataforma, que ahora es capaz de dar soporte a los vehículos a lo largo de toda la cadena de valor de los servicios de preventa y posventa —desde la asistencia hasta la reparación, el mantenimiento y la logística— gracias a la combinación de tecnología, datos y redes operativas. La nueva ronda de financiación y la entrada de BBEI en nuestro accionariado confirman la confianza en nuestro modelo industrial y nos permitirán acelerar aún más tanto el crecimiento orgánico como el crecimiento mediante adquisiciones".

Lorenzo Langella, consejero delegado de BBEI, añadió: "La inversión en hlpy se alinea plenamente con la misión de BBEI: crear asociaciones estratégicas con empresas que operan en sectores dinámicos y dirigidas por emprendedores visionarios".

Francesca Vidali, fundadora de Carvoilà, dijo: "Estamos encantados de unirnos al Grupo hlpy. Carvoilà se fundó con una visión clara: aportar innovación y eficiencia a la logística de vehículos, rediseñando la forma en que se organiza y se vive el transporte por carretera".

Con la integración de Carvoilà, hlpy se acerca a su objetivo de superar los 100 millones de euros en ingresos recurrentes para 2027. Gracias a esta operación, la empresa alcanza un total de 45 millones de euros en financiación captada desde su fundación en 2020 y suma dos adquisiciones realizadas en sus seis años de actividad.

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