BOC Group, Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Architecture Tools 2025

MADRID, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BOC Group, proveedor global de software de modelado empresarial, ha sido nuevamente posicionado como Líder en el recién publicado Gartner Magic Quadrant™ for Enterprise Architecture Tools. Este es el quinto reconocimiento consecutivo de la compañía y demuestra la continua adopción de la suite ADOIT EA por parte de organizaciones que impulsan iniciativas de transformación.

ADOIT permite a los equipos de arquitectura tomar decisiones informadas, colaborar de forma eficiente y trabajar con datos conectados y fiables. A medida que las organizaciones se enfrentan a una mayor presión para modernizarse y gestionar la complejidad, la plataforma ha seguido evolucionando para ofrecer una visión más clara, una mejor alineación y una ejecución más consistente en toda la empresa.

Un motor clave de esta evolución ha sido la ampliación de las capacidades de IA integradas, disponibles para los usuarios licenciados sin coste adicional. ADOIT AI agiliza el modelado, mejora la consistencia y acelera el acceso a insights, permitiendo a los arquitectos generar impacto más rápidamente.

Principales capacidades de IA de ADOIT:

Análisis de portafolios asistido por IA para decisiones más rápidas

asistido por IA para decisiones más rápidas Recomendaciones inteligentes de modelado para mejorar la precisión y consistencia

para mejorar la precisión y consistencia Consultas conversacionales que permiten acceder a insights en lenguaje natural

que permiten acceder a insights en lenguaje natural Búsquedas automáticas de fin de vida para mantener los portafolios actualizados y los riesgos visibles

"La IA tiene el mayor impacto cuando elimina la complejidad y permite a los expertos tomar decisiones con claridad," afirma Christoph Moser, Product Manager de ADOIT. "Nuestro objetivo es simplificar las tareas de EA, acelerar la obtención de insights y dar a los arquitectos la libertad de liderar a sus organizaciones."

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de Investigación y Asesoramiento de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos e internacionalmente, y MAGIC QUADRANT es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales, y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

1Gartner "Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools," Austin Steinmetz, Andrei Razvan Sachelarescu, Fred Ganter, Andrew Gianni, 6 de octubre de 2025.

Acerca de BOC Group

El Grupo BOC crea y comercializa software de modelado empresarial de última generación en los dominios de BPM, EA y GRC, para una gestión empresarial eficaz y amplia en la era digital. Nuestras herramientas se basan en la interconectividad. Se adaptan libremente a las necesidades de los usuarios y pueden colaborar con una amplia gama de aplicaciones del ecosistema.

Entre los clientes globales de ADOIT se encuentran Allianz, Industria San Miguel, Viña Concha y Toro, Multiva, 7-Eleven y muchos otros.

