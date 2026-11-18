(Información remitida por la empresa firmante)

Nuevas funcionalidades que facilitan encontrar respuestas, ponen el foco en la información relevante para cada rol y conectan las aplicaciones con los procesos a los que dan soporte

MADRID, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- BOC Group ha anunciado hoy el lanzamiento de ADOIT 21, la nueva versión de su suite de Arquitectura Empresarial. Con esta versión, la Arquitectura Empresarial queda al alcance de todas las partes interesadas. Así, las organizaciones encuentran respuestas más rápido, se centran en lo que importa a cada rol y entienden cómo las aplicaciones dan soporte a sus procesos.

La principal novedad es el nuevo Asistente de IA, que incorpora al repositorio de arquitectura una IA segura y adaptada al contexto. Los usuarios pueden hacer preguntas en lenguaje natural, ejecutar informes y crear o actualizar objetos y relaciones, siempre dentro de los permisos que ya tienen. Las tareas del día a día ya no exigen conocer a fondo el repositorio, de modo que más personas obtienen respuestas con mayor rapidez.

Las Páginas de Inicio Flexibles abren cada sesión en el panel adecuado para el rol de cada usuario. Se puede elegir entre paneles predefinidos o crear uno propio y combinar modelos gráficos con métricas y otras visualizaciones. Así, el usuario tiene un punto de partida centrado en lo que necesita desde el primer clic.

ADONIS Connect mejorado vincula de forma más completa el modelado de procesos con el uso de las aplicaciones. Analiza el uso en todos los niveles de modelado de ADONIS y lo sincroniza automáticamente con los procesos de negocio ArchiMate correspondientes en ADOIT. De este modo, los arquitectos tienen una visión completa sin esfuerzo de modelado adicional.

Otras mejoras son el despliegue moderno en Linux con contenedores compatibles con OCI sobre Kubernetes o Docker Compose para los clientes on-premise, una biblioteca de patrones ArchiMate seleccionados por expertos y la mejora de los formularios.

Con ADOIT 21, hacemos que la Arquitectura Empresarial sea más accesible, relevante y conectada, afirmó Christoph Moser, Product Manager de ADOIT en BOC Group. Se trata de que la persona adecuada reciba la información adecuada en el momento adecuado, para que los equipos encuentren respuestas al instante, se centren en lo que importa en su rol y vean cómo las aplicaciones dan soporte a sus procesos.

La nueva versión ya está disponible para los clientes SaaS en BOC AWS Cloud. Encontrarán más información en la web de BOC Group.

Acerca de BOC Group

El Grupo BOC crea y comercializa software de modelado empresarial de última generación en los dominios de BPM, EA y GRC, para una gestión empresarial eficaz y amplia en la era digital. Nuestras herramientas se basan en la interconectividad. Se adaptan libremente a las necesidades de los usuarios y pueden colaborar con una amplia gama de aplicaciones del ecosistema.

Entre los clientes globales de ADOIT se encuentran Allianz, Concha y Toro, BCT San Jose, EFE Trenes de Chile, PostFinance, y muchos otros.

Contacto: David Orensanz Managing DirectorBOC Business Objectives Consulting Ibérica S.L.U. +34 917 811 880 david.orensanz@boc-group.com

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