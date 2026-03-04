BOC Group presenta ADONIS 18.0: Impulsando la Gestión Inteligente de Procesos

(Información remitida por la empresa firmante)

Las nuevas funcionalidades aceleran el modelado, mejoran la transparencia de los procesos y conectan el diseño con la ejecución real.

DUBLÍN, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- BOC Group anunció hoy el lanzamiento de ADONIS 18.0, la última versión de su suite de Business Process Management. La nueva versión incorpora mejoras que agilizan el modelado de procesos, incrementan la precisión analítica y refuerzan la transparencia estructural en entornos de procesos multinivel.

A medida que las organizaciones avanzan en la madurez de sus iniciativas de BPM, el enfoque evoluciona desde la mera documentación hacia la mejora medible y tangible. ADONIS 18.0 responde a esta transformación reduciendo el esfuerzo de modelado, mejorando la visibilidad de la ejecución y aportando un contexto estructural más claro en toda la organización.

Una de las principales innovaciones es el AI Process Extractor, integrado en el AI Assistant. Esta funcionalidad permite a los usuarios convertir procedimientos operativos estándar (SOP) y documentación existente en diagramas completos de procesos de negocio en cuestión de segundos. Al partir de materiales ya disponibles en lugar de comenzar desde cero, las organizaciones pueden acelerar el diseño de procesos, manteniendo al mismo tiempo la coherencia y la calidad.

Además, ADONIS 18.0 incorpora dashboards totalmente configurables que permiten a los usuarios crear process cockpits personalizados y adaptados a sus necesidades analíticas. La mejora en las capacidades de conformance checking dentro de ADONIS Process Mining Essentials permite comparar directamente los flujos de trabajo modelados con los datos reales de ejecución, haciendo visibles las desviaciones y validando las iniciativas de mejora con evidencia medible.

La nueva Visualización de Jerarquía de Procesos mejora aún más la orientación al clarificar las relaciones dentro de estructuras de procesos multinivel. Esto facilita que los empleados comprendan el contexto del proceso con un solo clic y permite a las organizaciones alinear los flujos de trabajo individuales con objetivos operativos más amplios.r

"Con ADONIS 18.0, nos centramos en lo que realmente importa en muchas iniciativas de BPM: transformar el conocimiento de procesos en una guía clara para la acción", afirmó Tobias Rausch, Product Manager de ADONIS. "Se trata de reducir la fricción entre documentación, ejecución y toma de decisiones, para que la información de procesos impulse directamente el rendimiento."

Más allá de las mejoras funcionales, ADONIS 18.0 se basa en una arquitectura moderna, totalmente contenerizada y sustentada en Linux, lo que permite acelerar la innovación manteniendo la flexibilidad de despliegue, un modelo de datos abierto y un nivel de seguridad de grado empresarial.

ADONIS 18.0 está disponible de inmediato para clientes SaaS en la BOC AWS Cloud. Para más información, visite el sitio web de BOC Group.

Acerca de BOC Group

BOC Group desarrolla y comercializa software de Modelado Empresarial de última generación en las áreas de BPM, EA y GRC, impulsando una gestión empresarial eficaz e integral en la era digital. Nuestras soluciones se basan en la interconectividad, se adaptan con flexibilidad a las necesidades de los usuarios y se integran fácilmente con un amplio ecosistema de aplicaciones.

Entre los clientes globales de ADONIS se encuentran Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, REWE y Telefónica, entre muchos otros.

Contacto

BOC Business Objectives Consulting Ibérica, S.L.U. David OrensanzIBAM Managing Director+34-91-781 18 80

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2466100/5813002/BOC_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/boc-group-presenta-adonis-18-0-impulsando-la-gestion-inteligente-de-procesos-302703785.html