Botella de Marina Alta en una mesa a la fresca - Bodegas Bocopa

(Información remitida por la empresa firmante)

Bodegas Bocopa renueva la imagen de unos de sus vinos más reconocidos con un diseño inspirado en la Moscatel, el Mediterráneo y la cultura visual alicantina

Madrid, 19 de noviembre de 2026.- Marina Alta estrena imagen, y no para parecer otra cosa, sino para contar mejor lo que siempre ha sido: un vino vegano y apto para celíacos/as nacido de la Moscatel de Alejandría, de esta tierra y de una forma muy alicantina de disfrutar las cosas.



Hace más de treinta años Bodegas Bocopa ayudó a mirar esta variedad de uva de otra manera, elaborando un blanco fresco y mediterráneo que puso el vino de Alicante en el mapa. Ahora vuelven a ese origen para darle una voz más contemporánea, fiel a su carácter original pero adaptada a los nuevos tiempos.



El rediseño lo ha liderado la agencia Grupo Antón junto a la tipógrafa Laura Meseguer, autora de un logotipo tipográfico inspirado en códigos gráficos muy alicantinos. Y el ancla, símbolo histórico de Marina Alta, gana protagonismo de la mano del acuarelista alicantino Quico Vidal, que la reinterpreta con el agua, el trazo y los azules del mar y del cielo mediterráneos.



Por eso desde la bodega han querido que esta noticia empiece en casa, porque Marina Alta es un vino de aquí, hecho por gente de aquí: los 131 viticultores y 38 trabajadores de bodega, que cada año cuidan la Moscatel en el campo alicantino.



Es el vino que muchos alicantinos han tenido en la mesa de una paella de domingo, en una terraza junto al puerto o en una celebración familiar. Esta nueva imagen también es suya, y desde Bodegas Bocopa destacan la ilusión de que la descubran primero quienes mejor conocen este vino: los alicantinos y alicantinas.



Con este restyling, la bodega busca hacer algo muy sencillo: acercarse más a la gente, contar mejor de dónde vienen y sentirse orgullosos de ello. Y seguir haciendo, como siempre, vinos para compartir.

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